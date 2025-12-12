Obavijesti

Zadar kao tech središte: Naš doprinos iznutra

Zadar kao tech središte: Naš doprinos iznutra
Zadar se posljednjih godina profilira kao grad u kojem se tehnologija prirodno nadovezuje na ritam života uz more

Između povijesne jezgre i moderne infrastrukture stvara se dinamičan centar inovacija koji privlači talente, investicije i nove ideje. U takvo okruženje uklapa se i REEM Electronic, tvrtka koja već 25 godina predvodi razvoj digitalnih rješenja i podiže standarde profesionalne IT podrške.

Zašto Zadar postaje centar tehnologije

Kombinacija kvalitetnog života, blizine sveučilišne zajednice i agilne poslovne zajednice stvara jedinstveno područje za rast. Sveučilište u Zadru doprinosi svježim znanjima iz informatike, ekonomije i znanosti o podacima, a gradske inicijative sustavno potiču suradnju akademskog i privatnog sektora. Takav način rada omogućuje da se inovacije testiraju, prilagođavaju i brzo prenose u realne projekte koji mijenjaju svakodnevni rad i navike.

Naš pogled iznutra: kako REEM Electronic gradi vrijednost

Kao tvrtka koja je potpisala više od 1200 uspješnih projekata i surađivala s 850 klijenata, uočili smo ponavljajuću potrebu: poduzeća trebaju pouzdanu, skalabilnu i sigurnu platformu koja podržava digitalnu transformaciju bez zastoja. Naša su rješenja zato oblikovana tako da objedinjuju prodaju računalne opreme, softverska rješenja, projektiranje, digitalizaciju radnih mjesta i najam hardverske opreme. U praksi to znači manje fragmentacije, bržu isporuku i jasnu točku odgovornosti, uz podršku stručnjaka i mrežu od 50 high-tech partnera.

Foto: PROMO

Sveobuhvatna sigurnost kao temelj digitalnog grada

U svijetu u kojem prijetnje evoluiraju iz dana u dan, uspostavili smo koncept sveobuhvatne sigurnosti koji povezuje ključne tehnologije u jedinstven okvir:

  • Fortinet mrežna zaštita: napredni firewall i segmentacija mreže štite kritične servise, dok centralizirana vidljivost skraćuje vrijeme detekcije i odgovora.
  • QNAP NAS sigurnosne kopije: robusna backup strategija s verzioniranjem i replikacijom čuva podatke lokalno i u oblaku, uz jednostavnu obnovu nakon kvara ili napada.
  • Endpoint rješenja: višeslojna zaštita krajnjih točaka s EDR funkcijama smanjuje površinu napada i osigurava kontinuitet rada korisnika.
  • APC sustavi za neprekidno napajanje: UPS rješenja stabiliziraju napajanje i štite kritičnu infrastrukturu, sprječavajući gubitak podataka i prekide usluga.

Ovaj integrirani pristup omogućuje da organizacije u Zadru, od malih timova do velikih sustava, usklade sigurnost s poslovnim ciljevima bez nepotrebne složenosti.

Usklađenost s NIS2 i DORA provjerena u praksi

Regulatorni okvir u Europskoj uniji jasno definira obveze za operatore ključnih i važnih usluga. Naša metodologija usklađenosti s direktivama NIS2 i DORA obuhvaća procjenu rizika, mapiranje podataka, definiranje kontrola i dokumentiranje procesa. Uspostavljamo politike pristupa, revizijske tragove i planove oporavka koji se mogu dokazivo testirati. Tehnologije koje implementiramo – od Fortinet sigurnosnih servisa preko QNAP strategija pohrane do endpoint nadzora i APC zaštite napajanja – podržavaju zahtjeve otpornosti, izvještavanja i kontinuiranog poboljšanja koje propisuju ove direktive. Na taj način sigurnost prestaje biti samo tehničko pitanje i postaje strateška investicija u budućnost poslovanja.

Projekti koji mijenjaju način rada i života

Naša rješenja najviše dolaze do izražaja ondje gdje je važna kombinacija performansi, sigurnosti i jednostavnosti upravljanja. Uspostava modernih mrežnih arhitektura za turističke i logističke sustave, automatizacija ureda s digitalnim potpisima i centraliziranom obradom dokumenata te hibridne strategije pohrane podataka samo su neki primjeri. Svaki projekt gradimo iterativno, s jasnim mjerama uspjeha i transparentnom komunikacijom, kako bi krajnji rezultat unaprijedio korisničko iskustvo i optimizirao troškove. Kada se takvi projekti multipliciraju kroz različite sektore, grad dobiva novu infrastrukturu znanja, a stanovnici osjete konkretnu korist kroz učinkovitije usluge i stabilniji digitalni ekosustav.

Zadar u svijetu tehnologije: pogled naprijed

Snažna lokalna zajednica, rastuća inicijativa poduzetnika i strateške investicije u digitalnu infrastrukturu pozicioniraju Zadar na tehnološku kartu svijeta. Budućnost donosi još intenzivniju integraciju podataka, znanosti i poslovnih procesa. U tom okviru nastavljamo razvijati rješenja koja podupiru otpornost, sigurnost i agilnost – od mreže do oblaka, od krajnjih točaka do podatkovnih centara. Naš cilj ostaje isti: pretvoriti tehnološki potencijal grada u održivu vrijednost za zajednicu, gospodarstvo i svakodnevni život.

