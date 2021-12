U žaru natjecanja barmena posljednjeg dana Grand Gourmeta zbila se i prosidba. Zadranin Ante Butić koji je stigao u Split okušati se u pripremi aperitiva i long drinka, petu je i posljednju čašu natjecateljskog koktela poslao svojoj djevojci Iki Srdelić.

Na čaši je pisalo 'Samo reci da', a uz aperitiv stigao joj je i prsten. Ika, posve zapanjena, pristala je udati se za zadarskog barmena s kojim je u vezi dvije i pol godine.

- Jednostavno, napravio sam koktel i zaprosio Iku. Dugo sam planirao, a mislim da je jako dobro reagirala i ostala na nogama. Ni hitna nije trebala doći tako da sam vrlo zadovoljan kako je ispalo - kratko je prokomentirao Butić.

Inače je predsjednik udruge Back 2 basic koja okuplja zadarske djelatnike u ugostiteljstvu, a često je osvajao nagrade na natjecanjima i gostovao na prijašnjim Grand Gourmet festivalima. Ove godine došao je u Split okušati se s 20 kolega, vrhunskih barmena, a usput i zaručiti.

- Doveo me u Split da mu dam podršku na natjecanju, a stvarno nisam očekivala da će se ovo pretvoriti u prošnju. Šokirao me! Napravio je koktele i kod petog, posljednjeg je stavio prsten koji ja nisam vidjela jer je to bila na šanku. Djevojka koja nosi koktele žiriju, tu je čašu s prstenom donijela meni, nisam shvatila o čemu se radi dok nisam vidjela da pored čaše stoji prsten, a na njoj natpis 'Samo reci da'. Dakako, rekla sam - da! - prepričala nam je Iva.