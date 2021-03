U planini sam potpuno svoja. Spojimo se, ja pripadam njoj i teško je odrediti granicu jer sam tamo u praiskonskoj kolijevci, iz koje svi ustvari potječemo i od koje smo nedjeljivi. Uživam među biljkama koje su izvor hrane, zdravlja, ljepote, izazivaju mi predivna sjećanja na prva sakupljanja šumskog voća s majkom Renatom, moj dom u kojem sam u miru i tišini, među cvrkutom ptica i pri sakupljanju grana od kojih će se zapaliti vatra, oko koje će se svirati gitara, a pravo imaju pjevati svi, ne samo talenti, kazuje nam Mirna Milković (46), licencirani planinarski vodič i vodič kroz biljke.

Ulja od budrovice

Vlasnica je polja s autohtonom hrvatskom lavandom budrovkom, od koje pravi eterična ulja, te ima košnice pčela koje je naselila s Velebita. Licencirani je ronilac i skiper, a članica je planinarskog društva od šeste godine.

Zadranka, koja od malih nogu “skače” po Velebitu, s majkom je gotovo svakodnevno “brala ručak” po planini, ali i po nevjerojatno bogatom zadarskom zaleđu. Sjeća se da se do doma na Paklenici samostalno popela s četiri godine. Njezina majka Renata je “naučila Zadrane brati gljive” osnovavši prvo gljivarsko društvo u Zadru sredinom ‘80-ih godina.

Viđala i medvjede

Majka joj je nećakinja našeg slavnog pomorca Jože Horvata, pa je i Mirni pustolovina u krvi. Ne boji se divljih životinja, vukova, medvjeda ni poskoka jer smatra da životinje treba poštovati u njihovoj iskonskoj prirodi i, kad slijedite ta pravila, životinja neće napasti ničim izazvana. Jedino joj je žao što ih baš i ne uspijeva slikati jer je, kako kaže, “masovni ubojica mobitela”, koji joj tamo bez signala služi kao fotoaparat, a kao za inat, do sada baš pri svakom susretu nije imala čime snimiti. No zato ostaje u sjećanju cijeli niz predivnih susreta s “rođenim slobodnima”, divljim i predivnim stanovnicima te nedirnute prirode. Vodila je ona često strance s kruzera i turističkih agencijama po nacionalnim parkovima.

Ali Mirna je i “natjerala” 200-tinjak ljudi iz cijele Hrvatske da se 23. srpnja 2016., u noći punog Mjeseca, popnu od podnožja Velebita do Svetog brda na 1751 metar.

- Bio je to masovni uspon koji je ozbiljno testirao granice izdržljivosti, ali na kraju, kad uspiješ, dobiješ unutarnju snagu koju ti nitko više ne može uzeti. Predivan je to osjećaj kojim se prelaze ‘unutarnje’ planine svakog čovjeka - kazuje Mirna, koju su zbog povezanosti s planinom nazivali planinskom i šumskom vilom, a zbog čupave narančaste kose Meridom Hrabrom.

- Velebitske vile nose zaista preveliku simboliku te naše mitske planine, ali kad me nazovu vilom, kao da mi ‘oduzmu’ znanstvenu stranu. Jer ja sam prvenstveno zaljubljenik u prirodu, znanost, a po struci sam kemičarka. U izradi eteričnog ulja obavezno radim laboratorijsku analizu kako bih vidjela koji je postotak kojih spojeva i koje djelotvornosti. Medicina spašava živote, jedino je problem što je šteta odvojiti je i od pomoći iz prirode, prehrane, sinergijski, i ne razumije se prečesto da naše tijelo nije odvojeno od prirode.

Naše tijelo dio je prirode

Čak 25 posto svih lijekova proizvedenih u laboratoriju zapravo su ekstrakti djelatnih tvari iz biljaka i ne mogu se dobiti sintetski. Kad eterično ulje uđe u organizam, bioaktivne tvari, molekule, djelovat će na stanice i nije upitno hoće ili neće i pomoći, jednako crncu, Arapu, Kinezu, Hrvatu...

S molekulama nema rasprave i u ispravnim dozama djeluju na sve ljude. Jako volim prirodu, ali i znanstvene, medicinske dokaze koji mi dopuštaju da ostanem avanturist, jer svijet još nije u potpunosti otkriven. Tek smo počeli uz današnje tehnologije otkrivati sinergiju molekula u biljkama, a uz znanstvena istraživanja svaki dan imamo neočekivana otkrića - kazuje nam žena koja se podjednako dobro snalazi i po vrletima Velebita i u svijetu vrhunskog talijanskog dizajna.

Radila 15 godina u Italiji

- Uređivala sam izloge, prodajne prostore i vjenčanja, stvarala scenografski okvir za događaje. Dozvolili su mi veliku dozu kreativnosti koju sam crpila iz prirode i Velebita pa bih napravila Majku Prirodu u začaranoj vilinskoj šumi u izlogu ili organizirala vjenčanje Indijcima katolicima u kapelici kraj groba sv. Franje Asiškog, ali s puno narančastih ruža jer je to njima boja blagostanja, duhovnosti i sreće. Radila sam to 15 godina u talijanskom Assisiju do 2016. kad sam se vratila u Zadar. Ta mi kreativnost fali, pa je prakticiram izrađivanjem ukrasa od epoxy smole, skulpture i predmete od maslinova drveta. Inspiracija su mi, primjerice, zakrivljene grane drveta koje je iskrivila bura. Mučila ga je priroda, stijene ili hladnoća, ali zato su grane dobile unikatnu ljepotu. U škrtim škrapama sakrivene su najvrednije biljke koje zimi i ljeti, kad se štite od Sunca razvijaju protuupalne, regenerativne, protuvirusne i cijeli drugi niz biokemijskih spojeva, nevjerojatne lepeze djelatnosti. Zato na Velebitu, ali i u cijeloj Dalmaciji te u Hrvatskoj, imamo eterična ulja izvrsne kvalitete jer žive u luđačkim uvjetima. Sjeverni Velebit počinje kontinentalnim, alpskim pejzažima, florom i faunom, a kako se spuštate prema jugu, završavate u naizgled pustom kamenjaru koji skriva ogromna bogatstva. Velebit ima mnoge džepove mikroklime i specifičan je geografski i geološki, a od oko 9800 različitih biljaka Europe samo na Velebitu ima ih više od 2000. Za usporedbu, cijela Njemačka ima 3000 vrsta - zaključuje Mirna, koja nam je dala i nekoliko recepata od divljih biljaka s planine:

- Divlji špinat, šćir, loboda, brašnjak - sve narodni nazivi za biljku koja se na latinskom zove Chenopodium bonus-henricus. Ako se lagano skuha s malo maslinova ulja, savršen je prilog uz polpete s gljivama kao što su lisičarke.

Zimi ukiseljene lukovice medvjeđeg luka su fantastične i zdrave kao prilog pečenju umjesto uobičajenih kiselih krastavaca. No sad u proljeće medvjeđi luk sa samoniklim jestivim kostrišem, maslačkom i cikorijom stvara pravu deliciju u kojoj se miješaju okus ljutkastog luka, gotovo slatkog kostriša i gorkog maslačka, kojem gorčinu daje vitamin B12, pravi superheroj za puno procesa u organizmu, od kojih zaštita živaca i osvježenja kognitivnih procesa nisu jedini, no ta kombinacija, osim što ju je gotovo prelako povezati filozofski sa samim životom: gorko-slatko-ljuto, definitivno nam diže i kvalitetu življenja jer od nje se organizam oporavlja i čisti od toksina akumuliranih kroz sjedilačku i uljuljkanu zimsku neaktivnost. U proljeće polako priroda uzima maha i nudi neiscrpna bogatstva, pa čak i ona već zaboravljena, kao Asphodelus, kod nas poznat kao čepljez. On ima jestiv korijen, koji su smatrali hranom kraljeva, usprkos zloslutnoj grčkoj legendi po kojoj su oni zločesti završavali u Hadu (naš pakao), dobrice su veselo slali na Elizejska polja, njihovu verziju našeg raja, a oni koji su bili ‘niti smrdi niti miriše’, odnosno za čistilište, e ti su završavali lutajući upravo među čepljezima! No kad pomislimo da imaju mnogo škroba, malo šećera i mnogo vitamina C, možemo zaključiti da su nemirne duše u čistilištu barem imale što gricnuti!