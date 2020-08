Umjesto 27 ku\u0107ica, koliko ih je bilo pro\u0161le godine, ove godine zbog pandemije bit \u0107e ih 14 te jo\u0161 tri food trucka.\u00a0

<p>Zagreb Burger Festival održat će se i ove godine, od 2. do 13. rujna na Strossmayerovom trgu. Ovaj Burger Festival bit će peti po redu i održavat će se uz poštivanje svih epidemioloških mjere, naglašavaju organizatori.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Festival će trajati 11 dana i bit će otvoren od ponedjeljka do četvrta od 12 do 23 sata, zatim petkom i subotom od 11 do ponoći te u nedjelju od 11 do 23 sata, piše <a href="https://www.telegram.hr/zivot/odlicne-vijesti-burger-festival-ipak-se-odrzava-imamo-i-detalje/" target="_blank">Telegram.hr</a>.</p><p>Umjesto 27 kućica, koliko ih je bilo prošle godine, ove godine zbog pandemije bit će ih 14 te još tri food trucka. </p><p>- Kako bi se posjetiteljima, sukladno epidemiološkim mjerama, osigurala distanca MBM Iris će ukrasiti lokaciju brojnim biljkama i tako stvoriti zelene oaze - kažu organizatori.</p><p>Na Zagreb Burger Festivalu sudjeluju Jamnica Gemišt&Nacho; truck, Staropramen Food Truck by RougeMarin i Hug&Punch; Coffe truck te Mate Janković, Ivan Pažanin, Marijo Mihelj, Marko Palfi, Goran Nišević i Marin Medak.</p><p>Slastice će pripremati pastry chef Robert Hromalić iz Le Kolača, a koktele Marin Nekić i Adrian Nejašmić. </p><p>Nicolas Quesnoit će Strossmayerov trg pretvoriti u plesni podij zajedno s instruktorima iz svog Plesnog centra Zagreb by Nicolas.</p>