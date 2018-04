Zagreb Chill&Grill: Prefino pivo iz Medvedgrada - na Bundeku

U nastavku pročitajte kako je ekipi iz Medvedgrada na Zagreb Chill&Grillu bilo prošle godine, što nam pripremaju ove i kako gledaju na hrvatsko craft pivarstvo.

Prošla je gotovo godina dana od prvog Zagreb Chill&Grilla. Kako vam je bilo?

To nam je bez sumnje bio jedan od najveselijih i najpozitivnijih festivala te godine. A uz to smo i prodali puno piva! (smijeh) Tako da smo se jako razveselili kada smo dobili definitivnu potvrdu da festival ide i ove godine. A uz to smo i pivovara partner festivala! Ponosni smo i sretni.

Foto: Medvedgrad

Prošle godine smo još bili u fazi predstavljanja našeg Baltazara (Hoppy lager) pa nas je veselila reakcija publike na nešto novo. Međutim ništa ne može zamijeniti sreću koju vidite na licima kada novi posjetitelj dođe do našeg štanda i kaže: "E gle ovo, imaju Gričku!"

Što sve kuhate ove godine, koliko je danas ukupno vrsta piva u vašoj proizvodnji, i koliko ćemo njih moći piti na ovogodišnjem festivalu?

Osim 6 stalnih piva koja kuhamo cijele godine svake godine u ponudi imamo još 15-ak drugih piva. Na Chill&Grillu ćemo ove godine nuditi naše klasike Zlatni medvjed, Grička vještica, Baltazar i Fakin IPA, a u ponudi će se naći i naše novo pivo Novi val (India pale ale) napravljeno u čast muzičkom novom valu 80-ih.

Foto: Medvedgrad

Što očekujete od drugog Zagreb Chill&Grilla?

Da bude toliko uspješan da nakon festivala bude neupitno da će se 2019. organizirati i treći Zagreb Chill&Grill. Medvedgrad

Kako napreduju planovi za preseljenje u novi pogon?

Nova pivovara napreduje velikom brzinom, nekoliko ekipa tamo radi od jutra do sutra. Očekujemo da nova pivovara u Huzjanovoj bude u pogonu nakon ljeta. Svi jedva čekamo preseljenje i rad na novom, modernom i efikasnom pogonu.

Koliko uopće radite hektolitara piva godišnje, i na kojem ste mjestu u Hrvatskoj?

Prošle godine smo skuhali oko 15,000 HL i s tom brojkom smo još uvijek debelo iza najvećih pivovara, ali ima i dosta mini, micro i craft pivovara koje su s puno manjim kapacitetom od nas.

Kakvi su trendovi u svijetu što se tiče craft pivarstva i piva?

Nakon strelovitog uzleta craft pivarstva u Americi, a zatim i u cijelome svijetu, došlo je do nešto sporijeg rasta, koji je međutim ipak značajan, pošto ukupno tržište piva (ne samo crafta) već godinama stagnira.

Nakon jako puno zahmeljenih piva, koje su kao nešto novo svugdje bile jako popularne, trend polako postaju laganija piva s dosta okusa, ali i pitkosti, kao session IPA-e, a vraćaju se i lageri. Naravno, uvijek je vrijeme i mjesto za nekakva neuobičajenija, eksperimentalna piva i tu pivari širom svijeta pokazuju veliku dozu kreativnosti.

Foto: Medvedgrad

Kakva je situacija kod nas? Jesu li Hrvati prihvatili craft?

Hrvati su često dosta otvoreni prema novim trendovima, često nove stvari kod nas brzo postaju popularne. Mislim da je neusporediva popularnost kvalitetnog piva kod nas sada i prije par godina.

Svi novi, mlađi pivari pomažu Medvedgradu, koji je u craft svijetu već starosjedioc preko 24 godine, da se dodatno digne svijest o dobrom pivu, kao što i Medvedgrad krči put za one pivare koji se tek bore za svoje mjesto pod suncem.

Što se mijenja na bolje, što bi još trebalo poboljšati?

Mislim da scena ide u jako dobrom smjeru, puno festivala i događanja (Chill&Grill npr.) prepoznaju craft pivo kao neizostavni dio svoje ponude. Osjećamo veliko povjerenje i na nama pivarima je da ga dobro iskoristimo, a u što ne sumnjam. Nema tu puno filozofije, radi dobro pivo, radi ga uvijek dobro, brini o svom kupcu i budućnost je sigurno svijetla.

Koliko je danas teško biti craft pivar, biste li opet izabrali taj put?

Ovo je najbolji posao na svijetu, a i nikada prije situacija nije bila bolja za biti pivar. Ne radi se tu samo o dobrom pivu, craft pivarstvo znači i drugačiji način razmišljanja, otvorenost prema novome, poštivanje konkurencije, suradnja, briga o zajednici i okolišu. Puno je prostora za izraziti se u svijetu craft pivarstva – od samog piva, ugostiteljstva, festivala, muzike, moderne umjetnosti, humanitarnog rada...

Foto: Medvedgrad

Kako vidite Medvedgrad, a kako hrvatsko tržište piva za 5 godina?

Smatramo da će se craft tržište udvostručiti za pet godina. Ponuda će biti još raznolikija, cijene će se stabilizirati, a potrošači dodatno educirati. Zbilja smo veliki optimisti za pivsku budućnost Hrvatske.

Što nam novoga spremate, na koje festivale idete i koje biste pubove preporučili za uživanje u vašim pivima?

Pa osim puno dobrog piva koje ćemo prodavati na puno evenata ipak bi izdvojili naše gostovanje na Papuk Extreme Challenge festivalu, najvećem sportsko-turističko-gastronomskom spektaklu koji razbija mit o ravnoj Slavoniji brojnim planinskim utrkama poput Papučkog maratona, MTB Maratona, Viking Warrior Racea itd.

Svi sportski događaji bit će popraćeni kulturnim događanjima – koncertima, predstavama, izložbama, predavanjima, kinom na otvorenom, ali i sajmovima, te tradicionalnom cvjetnom povorkom povodom 50. Orahovačkog proljeća. Ono što je još posebno vezano uz ovaj festival je to da je organizator maloljetna, ali nevjerojatno sposobna ekipa iz Plivačkog kluba Orahovica koju vodi bivši trener mnogih poznatih hrvatskih sportaša – Nikola Borić.

A od pubova bi definitivno preporučili naš Fakin Craft Bar u kojem se osim svih naših piva može uživati u preko 20 piva hrvatskih craft pivovara. Uglavnom, o svemu tome možemo na Zagreb Chill&Grillu - pivili!

Festival Zagreb Chill&Grill traje od 27.4. do 1.5. na Bundeku Organizator festivala je Gastro.hr, Glavni medijski partner: 24sata. Generalni pokrovitelj je Podravka, ostali partneri su: Pevec, Jamnica - službena voda festivala, Labud, Kisko i Permetal, Dukat President, Zvijezda, Jack Daniel’s Tennessee Whiskey,Mesna industrija Ravlić i NESCAFÉ.