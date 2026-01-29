Zagreb dobiva privatno kino: BrickClub donosi intimno filmsko iskustvo u srcu grada

U povijesnom podrumu iz 19. stoljeća, u Gundulićevoj ulici 26, otvara se BrickClub – privatna mini kino dvorana u kojoj posjetitelji sami biraju sadržaj, društvo i atmosferu večeri.

BrickClub nije klasično kino, niti bar ili lounge. Riječ je o intimnom, potpuno privatnom prostoru koji se rezervira isključivo za jednu grupu. Posjetitelji odlučuju hoće li večer provesti uz film, seriju, sportsko natjecanje ili poseban TV događaj, bez prilagođavanja drugima i bez ometanja.



Foto: Saša Vugrinec

Smješten u prostoru s lučnim stropovima i originalnom opekom starom gotovo 150 godina, BrickClub spaja povijesni karakter Zagreba s modernom tehnologijom. Gostima je na raspolaganju gotovo četverometarsko platno, surround zvuk, pažljivo dizajnirana rasvjeta i akustika koja omogućuje pravi kino doživljaj – ali u privatnom okruženju.

Multimedijski sadržaj osiguran je u suradnji s Telemachom i njihovom EON platformom, koja nudi više od 25 tisuća naslova – od popularnih filmova i hit serija do dječjeg sadržaja – kao i više od 190 TV kanala, uključujući preko 30 sportskih. Cijelo iskustvo zaokružuje superbrzi Wi-Fi, namijenjen i onima koji žele podijeliti trenutke iz BrickCluba na društvenim mrežama.

Iza projekta stoji Domagoj Mak, koji BrickClub opisuje kao prostor koji je nastao iz potrebe za drugačijim druženjem.





- BrickClub je mjesto gdje ljudi ponovno mogu biti svoji – bez buke, bez nepoznatih pogleda i bez potrebe da se uklapaju. Ovdje ne dolazite kao publika, nego kao društvo koje zajedno stvara večer - ističe Mak.

Foto: Saša Vugrinec

Koncept BrickCluba odgovara promjenama u društvenim navikama, gdje se sve više traže manja, mirnija i osobnija iskustva. Umjesto masovnosti, naglasak je na atmosferi, privatnosti i zajedničkom doživljaju.

BrickClub je namijenjen privatnim filmskim večerima, sportskim druženjima, rođendanima, poslovnim okupljanjima i posebnim prigodama u kojima je važnije iskustvo nego formalnost. Večeri ovdje ne počinju šuštanjem vrećica, već dolaskom prijatelja, biranjem sadržaja i trenutkom kada se svjetla polako gase.

Više informacija dostupno je na službenoj web stranici www.brickclub.hr, kao i na Instagramu i TikToku BrickCluba.