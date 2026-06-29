Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
MNOGO AKTIVNOSTI

Zagreb: Dom Sveta Ana poziva starije od 65 na besplatne programe! Evo kako se prijaviti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Dom Sveta Ana poziva starije od 65 na besplatne programe! Evo kako se prijaviti
Otvorenje novouređenog Odjela za oboljele od demencije u Domu umirovljenika Sveta Ana | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Projekt nudi niz besplatnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnog zdravlja, razvoj socijalnih kontakata i pružanje stručne podrške osobama koje se suočavaju s različitim životnim izazovima

Admiral

Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb poziva osobe starije od 65 godina da se uključe u aktivnosti projekta „Zajedno za zajednicu“ (SF.3.4.11.04.0076), koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), s ciljem jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i unapređenja kvalitete života starijih osoba.

Projekt nudi niz besplatnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnog zdravlja, razvoj socijalnih kontakata i pružanje stručne podrške osobama koje se suočavaju s različitim životnim izazovima.

Sudionicima su dostupni individualni razgovori i psihosocijalna podrška kroz otvorene i povjerljive susrete sa stručnim osobama o temama koje ih opterećuju ili koje nemaju priliku podijeliti s članovima obitelji i prijateljima.

U sklopu projekta organiziraju se i grupe podrške u manjim skupinama, uz stručnu podršku psihologa, gdje će se razgovarati o temama poput zadovoljstva životom, optimizma, bliskih odnosa, gubitaka i žalovanja, aktivnog starenja, očuvanja pamćenja te kreativnih načina provođenja slobodnog vremena.

Sudionicima je također dostupna podrška u ostvarivanju socijalnih i zdravstvenih prava, uključujući informiranje o dostupnim uslugama, pravno savjetovanje i pomoć pri snalaženju u sustavu socijalne skrbi i zdravstvene zaštite.

Poseban dio programa čine aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena koje potiču druženje, međusobno povezivanje i stvaranje novih socijalnih mreža. Jedna od takvih aktivnosti je „Ivanjsko jutro“ u Muzeju suvremene umjetnosti, neformalno druženje uz glazbu, razgovor i društvene igre u toploj i poticajnoj atmosferi.

Muzej suvremene umjetnosti posljednjih se godina profilirao kao važno mjesto susreta i kulturnog uključivanja starijih građana Zagreba. Kroz posebne programe za umirovljenike, među kojima su i besplatni obilasci muzeja svake prve srijede u mjesecu, posjetiteljima pruža priliku za druženje, upoznavanje novih ljudi, sudjelovanje u razgovorima i otkrivanje umjetnosti kao prostora susreta, učenja i aktivnog sudjelovanja u životu zajednice.

U sklopu poticanja aktivnog starenja i socijalnog uključivanja, preporučujemo i programe Muzeja suvremene umjetnosti, koji svake prve srijede u mjesecu omogućuje besplatan ulaz umirovljenicima te nudi sadržaje koji spajaju kulturu, druženje i cjeloživotno učenje.

Jedna od prvih slobodnih aktivnosti bit će 'Ivanjsko jutro', koje će se održati 30. lipnja 2026. od 10.30 do 12 sati u Muzeju suvremene umjetnosti, kao neformalno druženje uz glazbu, razgovor, društvene igre i upoznavanje s aktivnostima projekta u toploj i poticajnoj atmosferi.

Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Dabi koji će puštati evergreene i glazbu koja kod sudionika budi uspomene na mladost, prve plesove i važne životne trenutke.

Mladi psiholog Josip Radošević predstavit će inovativne društvene igre koje su osmislili studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a koje kroz zabavu, suradnju i razgovor potiču mentalnu aktivnost, druženje i aktivno starenje.

Aktivnosti koje se održavaju u Domu za starije osobe Sveta Ana Zagreb prema sljedećem rasporedu:

• Grupe podrške – četvrtkom od 13 do 14 sati u velikoj dvorani u prizemlju
• Aktivnosti slobodnog vremena – petkom od 10.30 do 11.30 sati u velikoj dvorani u prizemlju

Program se provodi do 24. srpnja 2026. godine, a nastavlja se od 17. kolovoza 2026. godine.

U aktivnosti se mogu uključiti sve osobe starije od 65 godina, kao i druge ranjive skupine kojima je potrebna dodatna podrška, uključujući osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, osobe u riziku od socijalne isključenosti, beskućnike i azilante.

Prijave i dodatne informacije:

E-mail: projekti@sv-ana.hr
Telefon: 01 669 5229 (radnim danom od 9 do 14 sati)

Više informacija dostupno je na ovom linku.
Projekt „Zajedno za zajednicu“ provodi Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb u partnerstvu s Klubom „Mariška“ iz Koprivnice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gradovi pod morem: Evo kako izgledaju podvodne ruševine koje oduzimaju dah
PREDIVNI PRIZORI

FOTO Gradovi pod morem: Evo kako izgledaju podvodne ruševine koje oduzimaju dah

Od drevnih utvrda do sela koja su nestala zbog hidroelektrana, širom svijeta postoje mjesta koja je priroda uzela pod svoje, ali nisu zaboravljena. Danas su pravi raj za avanturiste, ronioce i putnike željne neobičnih priča
Dnevni horoskop za ponedjeljak 29. lipnja: Djevice su spremne za novu vezu, a Jarci osjetljivi...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za ponedjeljak 29. lipnja: Djevice su spremne za novu vezu, a Jarci osjetljivi...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 29. lipnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Slijedite ovih 30 savjeta i doživite dugu i sretnu starost
LAGODAN ŽIVOT

Slijedite ovih 30 savjeta i doživite dugu i sretnu starost

Istraživanja su pokazala kako genetika utječe tek 10 posto na dugovječnost. Ostatak ovisi o vama. Tjelovježba, smijeh, zdrava hrana samo su neki od savjeta koji su ključni za dug i zdrav život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026