Zagreb: Dom Sveta Ana poziva starije od 65 na besplatne programe! Evo kako se prijaviti

Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb poziva osobe starije od 65 godina da se uključe u aktivnosti projekta „Zajedno za zajednicu“ (SF.3.4.11.04.0076), koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), s ciljem jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i unapređenja kvalitete života starijih osoba.

Projekt nudi niz besplatnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnog zdravlja, razvoj socijalnih kontakata i pružanje stručne podrške osobama koje se suočavaju s različitim životnim izazovima.

Sudionicima su dostupni individualni razgovori i psihosocijalna podrška kroz otvorene i povjerljive susrete sa stručnim osobama o temama koje ih opterećuju ili koje nemaju priliku podijeliti s članovima obitelji i prijateljima.

U sklopu projekta organiziraju se i grupe podrške u manjim skupinama, uz stručnu podršku psihologa, gdje će se razgovarati o temama poput zadovoljstva životom, optimizma, bliskih odnosa, gubitaka i žalovanja, aktivnog starenja, očuvanja pamćenja te kreativnih načina provođenja slobodnog vremena.

Sudionicima je također dostupna podrška u ostvarivanju socijalnih i zdravstvenih prava, uključujući informiranje o dostupnim uslugama, pravno savjetovanje i pomoć pri snalaženju u sustavu socijalne skrbi i zdravstvene zaštite.

Poseban dio programa čine aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena koje potiču druženje, međusobno povezivanje i stvaranje novih socijalnih mreža. Jedna od takvih aktivnosti je „Ivanjsko jutro“ u Muzeju suvremene umjetnosti, neformalno druženje uz glazbu, razgovor i društvene igre u toploj i poticajnoj atmosferi.

Muzej suvremene umjetnosti posljednjih se godina profilirao kao važno mjesto susreta i kulturnog uključivanja starijih građana Zagreba. Kroz posebne programe za umirovljenike, među kojima su i besplatni obilasci muzeja svake prve srijede u mjesecu, posjetiteljima pruža priliku za druženje, upoznavanje novih ljudi, sudjelovanje u razgovorima i otkrivanje umjetnosti kao prostora susreta, učenja i aktivnog sudjelovanja u životu zajednice.

U sklopu poticanja aktivnog starenja i socijalnog uključivanja, preporučujemo i programe Muzeja suvremene umjetnosti, koji svake prve srijede u mjesecu omogućuje besplatan ulaz umirovljenicima te nudi sadržaje koji spajaju kulturu, druženje i cjeloživotno učenje.

Jedna od prvih slobodnih aktivnosti bit će 'Ivanjsko jutro', koje će se održati 30. lipnja 2026. od 10.30 do 12 sati u Muzeju suvremene umjetnosti, kao neformalno druženje uz glazbu, razgovor, društvene igre i upoznavanje s aktivnostima projekta u toploj i poticajnoj atmosferi.

Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Dabi koji će puštati evergreene i glazbu koja kod sudionika budi uspomene na mladost, prve plesove i važne životne trenutke.

Mladi psiholog Josip Radošević predstavit će inovativne društvene igre koje su osmislili studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a koje kroz zabavu, suradnju i razgovor potiču mentalnu aktivnost, druženje i aktivno starenje.

Aktivnosti koje se održavaju u Domu za starije osobe Sveta Ana Zagreb prema sljedećem rasporedu:

• Grupe podrške – četvrtkom od 13 do 14 sati u velikoj dvorani u prizemlju

• Aktivnosti slobodnog vremena – petkom od 10.30 do 11.30 sati u velikoj dvorani u prizemlju

Program se provodi do 24. srpnja 2026. godine, a nastavlja se od 17. kolovoza 2026. godine.

U aktivnosti se mogu uključiti sve osobe starije od 65 godina, kao i druge ranjive skupine kojima je potrebna dodatna podrška, uključujući osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, osobe u riziku od socijalne isključenosti, beskućnike i azilante.

Prijave i dodatne informacije:

E-mail: projekti@sv-ana.hr

Telefon: 01 669 5229 (radnim danom od 9 do 14 sati)

Više informacija dostupno je na ovom linku.

Projekt „Zajedno za zajednicu“ provodi Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb u partnerstvu s Klubom „Mariška“ iz Koprivnice.