Zagreb kao inspiracija: Dolac i uspinjača postali su hit motivi na torbama domaćeg brenda

Zagrebačke ulice već odavno imaju svoj prepoznatljivi ritam koji stanovnici grada prepoznaju ne samo po subotnjoj šetnji špicom, nego i u šetnji centrom dok nešto obavljaju, zastajanjem u parkovima koji na proljeće postaju plesni podij i scena za glazbena i kulturna događanja, pogledom s gornje postaje zagrebačke Uspinjače, šetnjom ili trčanjem po nasipu, na Bundeku ili Jarunu, kad to prilike dopuste... Neki od tih motiva postali su inspiracija za dizajnerske višekratne torbe inspirirane Zagrebom, koje se odlično uklapaju u svakodnevni stil i urbani način života te kroz motive poput Uspinjače i Dolca prenose prepoznatljive simbole grada. Zgodne su jer ih možete složiti i nositi u torbi pa izvaditi u trgovini i tako izbjeći potrebu za plastičnim vrećicama ili kupovinom onih recikliranih, a odličan su izbor i za poklon gostima i prijateljima.

Iza projekta stoji Tamara Luković, koja kroz svoj brend Nimfa Calipso razvija proizvode koji povezuju dizajne, vizure gradova i okoliša te nas vraćaju u prirodu. Na ovom projektu surađuje s ilustratoricom Dunjom Prostenik Niemčić, a njezine ilustracije daju mu dodatnu dimenziju, pretvarajući karakter Zagreba u praktičan, iskoristivi proizvod.

- Torbe su nastale u suradnji s brendom Envirosax, poznatim po održivim rješenjima i kvaliteti izrade. Lagane su, sklopive, vodootporne i izdržljive, a to ih čini idealnim modnim dodatkom za dinamičan gradski ritam, ali i dugotrajnim rješenjem koje zamjenjuje jednokratnu plastiku - ističe Tamara Luković, koja je kroz ovaj projekt željela stvoriti prepoznatljivi modni dodatak koji ima i konkretnu svrhu.

Time torbe uz funkcionalnu ulogu preuzimaju i ulogu suvenira.

Projekt je dio Envirosax Travel Bags kolekcije, kroz koju su već predstavljeni Dubrovnik i otok Mljet, a planira se i daljnje širenje na druge turističke destinacije, ističe autorica projekta, koja poziva mlade umjetnike, ilustratore i dizajnere da se uključe i kroz vlastite vizuale sudjeluju u razvoju budućih kolekcija.

Kaže kako je otvorena i mogućnost suradnje s nacionalnim parkovima, turističkim zajednicama i organizatorima događanja kroz razvoj personaliziranih torbi koje spajaju dizajn, identitet i održivost te slikom svjedoče o mjestu koje ste jednom obišli.

Torbe su već sad dostupne za kupnju u odabranim prodajnim mjestima, uključujući Bella Forma i Sol i papar te pomalo postaju dio zagrebačkog lifestylea - modni komad koji prati ritam grada.