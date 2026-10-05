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Affair u Peaches&Creamu

Zagreb spaja tri različite koktel scene: Stižu barovi iz Pariza, Vancouvera i Banje Luke

Piše Anamarija Dukši,
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Zagreb spaja tri različite koktel scene: Stižu barovi iz Pariza, Vancouvera i Banje Luke
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Foto: PR
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Gostujući barmeni će u Zagrebu provesti nekoliko dana, a uz večer gdje koktele pripremaju za šankom, u programu su zajednička druženja, razmjena znanja, iskustava i ideja

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The Peaches Affair novi je projekt zagrebačkog koktel bara Peaches&Cream koji od 8. do 11. listopada povezuje potpuno različite koktel scene i ljude koji iza njih stoje. Prvo izdanje ovog projekta u Zagreb dovodi tri gostujuća bara, Bisou iz Pariza, Laowai iz Vancouvera i Okosh Bokosh iz Banje Luke. Središnji dio programa je zajednički guest shift koji se održava u subotu, 10. listopada, u 19 sati, u Peaches&Cream baru, kada će svaki od gostujućih barova po 90 minuta raditi za šankom i predstaviti tri koktela koji najbolje opisuju njegov stil i način promišljanja.

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Šank će tako u jednoj večeri proći put od Pariza, preko Vancouvera, do Banje Luke.

The Peaches Affair više je od klasičnog guest shifta. Gostujući barmeni će u Zagrebu provesti nekoliko dana, a uz večer gdje koktele pripremaju za šankom, u programu su zajednička druženja, razmjena znanja, iskustava i ideja, pri čemu se fokus s koktela širi na razgovore o hospitalityju, gradovima iz kojih dolaze, njihovim iskustvima, različitim barskim kulturama i svemu što se događa s druge strane šanka.

Foto: PR

A tko su barovi 'krivi' za prvi The Peaches Affair?

Bisou iz Pariza radi od 2017. godine i od prvog dana nema koktel kartu. Gosti barmenima ukratko opišu što bi htjeli popiti, a oni im osmišljavaju piće po mjeri od sezonskih sastojaka i vlastitih pripravaka. Upravo ga je taj pristup učinio jednom od najpoznatijih adresa među pariškim ljubiteljima koktela. U Zagrebu će se iznimno predstaviti s tri unaprijed odabrana koktela.

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Laowai iz Vancouvera inspiriran je starim šangajskim speakeasy barovima i kineskom kulturom, a poznat je po izraženom konceptu, atmosferi i koktelima koji kroz sastojke i prezentaciju pričaju priču. Posebno se ističe po baijiuu, tradicionalnoj kineskoj žestici, kojeg ima više od 50 etiketa, što je najveća kolekcija baijiua u Kanadi. Riječ je o barskoj kulturi koju u Hrvatskoj rijetko imamo priliku vidjeti.

Foto: PR

Okosh Bokosh iz Banje Luke smatra se začetnikom barske scene u tom gradu, a danas je dobro poznat u cijeloj regiji. Njegov dolazak podsjetnik je da se ozbiljna koktel kultura ne razvija samo u velikim svjetskim metropolama, nego i vrlo blizu nas.

„Kokteli su ono što nas povezuje, ali ljudi koji stoje iza svega glavni su fokus ovog našeg novog projekta. Guest shift je dobar razlog da sve te kreativne, individualce dovedemo na isto mjesto i razvijamo scenu", kaže Dominik Bečvardi, suvlasnik Peaches&Cream bara i organizator projekta.

Foto: PR

Dugoročno, The Peaches Affair zamišljena je kao platforma kroz koju će Peaches&Cream povezivati Zagreb s barovima i ljudima iz regije, Europe i ostatka svijeta. Svako novo izdanje dovodit će barmene iz novih gradova uvijek s istom idejom – povezivanja, razmjene i razvoja scene.

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