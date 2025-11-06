Zagrebački frizerski salon Living Room proslavio 10. rođendan

Sinoć je u ugodnoj i veseloj atmosferi Holographic Spacea obilježena deseta godina poznatog frizerskog salona - Living Room -deset godina kreativnosti, razgovora, inspiracije i zajedništva koje je ovaj salon učinilo jednim od najposebnijih mjesta u Zagrebu.

Marko Listeš-Marin, vlasnik salona i Redken worldwide edukator, održao je govor u kojem je zahvalio kolegama, prijateljima i obitelji. Prisjetio se svojih početaka, puta kroz frizersku profesiju i transformacije salona koji je, kako sam kaže, „nekad izgledao kao Ikein izložbeni prostor, ali danas ima dušu i onu esenciju koju je oduvijek želio”. Living Room je mjesto gdje ljudi dolaze, ne samo po frizuru, već i po osmijeh, podršku i osjećaj doma.

- Moram priznati da sam najveći napredak u karijeri doživio u trenutku kada sam shvatio koliko malo znam. Da nisam odustao od Tehničke škole, danas vjerojatno ne bih stajao tu pred vama. Iako danas znam zamijeniti i utičnicu, ipak mislim da su uzvanici sretniji što sam postao frizer. Jako sam ponosan što mogu reći da Living Room danas broji bazu od čak 4500 klijenata - govori nam Marko.

Living Room je danas mnogo više od frizerskog salona; to je mjesto okupljanja, dijeljenja priča, problema, suza i smijeha, ali i mjesto iz kojeg se uvijek izlazi s dobrom frizurom i još boljim osjećajem. Na tome, Marko kaže, može najviše zahvaliti svom timu, kolegama, prijateljima i obitelji. Posebno istič Leu Dolezil, koja ga je uvela u svijet edukatora i otvorila mu jedna sasvim nova i uzbudljiva vrata.

S ukupno četrnaest godina u frizerskoj profesiji, Marko je jedan od vodećih stručnjaka u Zagrebu. Kao worldwide edukator za brend Redken, trenutno je jedini od dva artista za Adria Balkan regiju, koja uključuje osam zemalja Balkana. Usko surađuje s kolegama iz SAD-a, Njemačke, Finske, Češke i ostalih zemalja unutar EU, prenoseći i kreirajući najnovije tehnike i standarde profesionalne njege kose.

Zadnji takav event na kojem je prisustvovao bila je Be Impressed turneja u 3 grada u Njemačkoj. Kao promotor zdrave kose, održao je Healthy brunette hair radionicu pred više od 1000 frizera s područja Njemačke, Austrije i Švicarske. U sklopu turneje bio je član ocjenjivačkog žirija za Gloss Boss nagradu gdje su pobjednici osvojili putovanje na finale u Las Vegas na kojem će ih budno pratiti.

Prošle je pak godine i sam bio natjecatelj, odnijevši tako pobjedu u kategoriji Brunette u Adria Balkan regiji.