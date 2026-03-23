Zagrebački ZOO objavio veliku vijest: 'Izleglo se pet mladunaca gotovo ugrožene vrste!'

Zelenotrbi gušter endem je Kenije i Tanzanije, a njegova prirodna staništa sve su više fragmentirana, zbog čega populacija u divljini kontinuirano opada. Upravo zato uspješan uzgoj u kontroliranim uvjetima ima veliku važnost za očuvanje vrste.

U Zagrebačkom zoološkom vrtu ovu vrstu već godinama uspješno uzgajaju, pa danas zelenotrbi gušteri uzgojeni u Zagrebu žive u zoološkim vrtovima diljem Europe. Najmlađi članovi smješteni su u posebnom prostoru namijenjenom uzgoju gmazova, dok posjetitelji odrasle jedinke mogu vidjeti u paviljonu Kišna Afrika.

U prirodi ovi gušteri većinu života provode u krošnjama drveća, rijetko silazeći na tlo. Zbog takvog načina života znanstvenicima su teško dostupni za istraživanje, pa su brojna saznanja o vrsti prikupljena upravo zahvaljujući jedinkama koje žive pod skrbi ljudi.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

Dolazak novih mladunaca još je jedan važan korak u očuvanju ove posebne vrste i podsjetnik na važnu ulogu zooloških vrtova u zaštiti ugroženih životinja.