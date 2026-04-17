Zagrizite ove pizze! 10 najboljih koje obavezno morate kušati na ovogodišnjem Pizza Festivalu

Bili smo na otvaranju 5. Pizza Festivala Zagreb i jedno je jasno - Tuđmanac sljedećih 11 dana postaje nezaobilazna gastro adresa u gradu. Festival je otvoren radnim danom od 12 do ponoći, a vikendom već od 11 sati, i već prvi dan pokazao je da je odavno prerastao okvire klasičnog street food događanja.

Prvi dojam? Ljubitelji pizze i oni koji to tek postaju mogu otkriti koliko ona može biti kreativna i to sve na jednome mjestu - dvanaest kućica koje nude čak 47 različitih pizza koje bi trebalo sve probati, a među kojima su se našle i one s domaćim tijestom poput onoga koje radimo kod kuće, pa sve do najfinijih romana, nadjevene klasičnijim i onim neočekivanim kombinacijama - poput dimljenih dagnji, džemom od smokava, moussea od vrganja, tostiranim lješnjacima ili čak ananasom - sve to dolazi na tijestu koje prolazi dugu fermentaciju i kombinira se s vrhunskim sastojcima poput San Marzano rajčica, mozzarelle, pancete i maslinova ulja.

Cijene pizza kreću se od 8,5 eura pa naviše, dok su pinse - laganija, ovalna verzija pizze - oko 14 eura. Sve u svemu, Pizza Festival Zagreb ove godine nudi više nego ikad prije - pa svratite što prije. Savjet: dođite gladni.

Od svih njih izdvojili smo - one najfinije.

1. Pinsa bresaola

Upravo su pinse jedan od zanimljivijih noviteta. Striky Pizza iz Vodica donosi ovu verziju tijesta koje fermentira 48 sati, peče se prije nadjeva u zgusnutijoj formi te daje hrskaviju i deblju strukturu. Njihova Pinsa bresaola, s kremom od taleggia i gorgonzole, rikolom i San Marzano umakom, jasno pokazuje da se ovdje ide korak dalje od klasične pizze.

2. Mama Beef

Come to Mama donosi romanu - tanku i hrskavu, gotovo lomljivu na zagriz. Njihova Mama Beef s odležanim biftekom, mozzarellom, maslinama i kremom od tartufa jedna je od onih pizza koje ostavljaju dojam već na prvi, konkretan, zalogaj. Stoji 14,70 eura. Chefici Loreni Gavranović Grgić umak od rajčice radi po vlastitoj recepturi, što puno govori o brižnosti koju daje za svaku ispečenu pizzu.

3. Bufalina Rossa

Butler, poznata zagrebačka pizzeria, prvi put sudjeluje na festivalu i odmah se nameće kao favorit. Njihova Bufalina Rossa, s tri vrste sira i posebno pečenom mozzarellom koja daje dodatnu kremoznost, primjer je koliko detalji čine razliku. Voditelj pizzerije Aurel kaže kako ova pizza u originalu dolazi s umakom pesto genovese, no oni su je stavili na crvenu podlogu, uz dodatak žutih i crvenih začinjenih i pečenih cherry rajčica. Cijena joj je 12 eura, a okus joj je zapravo jako koncentriran - "razblažuje" ga fino meko napoletana tijesto.

4. Alpina Rustica

Pizza Re ide još dublje u tehniku. Njihovo tijesto fermentira minimalno 48 sati, a koriste čak 80 posto bige - predtijesta koje zahtijeva veliko znanje, ali tijesto daje miris svježe pečenog kruha i nevjerojatnu laganu teksturu. Njihova Alpina Rustica, s mousseom od vrganja, taleggiom i pancetom, pravi je izbor za one koji traže bogat i pun okus. Ne žalimo što su šampinjoni zamijenjeni gljivom panjevčicom, jer se odlično slaže s pečenom paprikom i aromom vrganja. Tijesto je prpošno.

5. i 6. Cacio Carbonara i The Hot Honey Pepperoni ‘Nduja

Pizza Social Club ostaje vjeran svom kreativnom pristupu i pokazuju zašto već pet godina imaju vjernu publiku. Cacio Carbonara i The Hot Honey Pepperoni ‘Nduja pokazuju zašto već pet godina imaju vjernu publiku, a ove godine dodatno guraju i tzv. bijele pizze, inspirirane klasičnim jelima poput carbonare. Ova potonja pizza je za sve one koji preferiraju ljuto. Odmjereno i profinjeno.

7. i 8. Snaša i Šinjorina

Snaša i Šinjorina s kućice Pizza z placa slave Hrvatsku u svakom zagrizu i aktiviraju neko toplije, dublje pamćenje. Chef Mario Mihelj osmislio je pravokutne pizze hrskave izvana i mekane iznutra, svaku posvećenu jednoj regiji. Slavonka Snaša obogaćena je čvarcima i medvjeđim lukom. Istarska Šinjorina je profinjena kombinacija tartufa, šparoga, istarske buđole i kozjeg sira. Obje njihove pizze su prava nostalgija u rukama.

9. Double Cross Magrherita

Double Cross Magrherita iz Omerta Pizza by Enes Hrnjić odmah nas je razoružala. Tijesto je kao oblak, prozračno i podatno, a pizzu je namijenio svima koji ne mogu do Italije! Pizzu je prvi put kreirao slavni Franco Pepe, a Enesa je toliko zaintrigirala da ju je morao osobno probati - što ga je oduševilo - baš kao i njegova odvažna i elegantna kreacija.

10. Prosciutto i Formaggio

Pizza Fritta zatvorila je pizza poglavlje na jedini pravi način, napuljskim kultnim specijalitetom koji u Zagreb nitko nije donio prije njih. Pržena, topla i mirisna Prosciutto i Formaggio pizza bila je neodoljiva. To je vrsta zalogaja za koju ne tražite objašnjenje, samo tražite još.