Zajedno 44 godine: Zdravkov Opel Kadett još pali kao od šale

U to vrijeme nije ga bilo lako kupiti, bio je to auto malo imućnijih. U Hrvatskoj se nije mogao nabaviti, pa sam morao ići u Ljubljanu, prisjeća se Zdravko Thür (84) iz Požege

<p>Ljudi me svaki dan pitaju da im prodam automobil, jedan mi je prije nekoliko dana nudio 3500 eura, rekao sam da neću, jer Opel Kadett ostaje mome unuku. Kada ja prestanem voziti, on će ga naslijediti, kaže <strong>Zdravko Thür</strong> (84) iz Požege, ponosan na svog limenog ljubimca koji je proizveden u prolom stoljeću 1976. godine. </p><p>- U to vrijeme nije ga bilo lako kupiti, bio je to auto malo imućnijih. U Hrvatskoj se nije mogao nabaviti, pa sam morao ići u Ljubljanu. Kod nas sam u Zagrebu njihovoj poslovnici uplatio dio novaca, pitali su me kakvu hoću boju, koju opremu unutra, želim li mjenjač s dugom ili kratkom ručicom. Platio sam ga 15000 ondašnji Njemačkih maraka. Kadett je koštao 5000 DM, isto toliko općinski i republički porez plus savezni porez - prisjeća se Zdravko.</p><p>Na poziv iz Slovenije čekao je oko mjesec i pol dana.</p><p>- Da sam se odlučio kupiti novoga Fiata 850 koji se proizvodio u Kragujevcu čekao bi oko dvije godine. Dobio sam poziv iz Slovenije da dođem i uplatim ostatak novaca, kada sam tamo došao pitali su me želim li da se automobil odozdol zaštiti, pristao sam, i potom su me pitali da li hoću da mi u pragove ispod vrata ubrizgaju plastiku kao posebnu zaštiti, i to sam platio. Napravili su to i Opela zaštitili sljedećih 16 godina. Nisam više imao novaca, a htio sam još da mi ugrade sat za vrijeme - priča Zdravko.</p><p>Kada je stigao u Požegu, bio je treći vlasnik takvog automobila u Požeštini, što je pomalo izazvalo zavist kod pojedinaca.</p><p>- U to vrijeme su se uglavnom vozili Fiati, starije Mercedese vozili su oni koji su imali tetka ili strica u Njemačkoj, zatim Fiće i VW bube. Opela sam samo jednom bojao i to nakon 16 godina starosti u njegovu bijelu boju koju sam išao kupiti u Njemačku. Na njemu je sve original. Motor je 1180 kubičnih centimetara, 20 kubika manje zapremine od ondašnje Zastave 101, mogao je potegnuti i do 180 kilometara na sat. Ništa nije dirano, niti cilindri, niti klipovi, samo je mijenjan lanac i remenje - s ponosom kaže Zdravko.</p><p>-Prešao je 280 tisuća kilometara, nema zemlje u Europi u kojoj s njime nisam bio - kaže Zdravko, koji je u to vrijeme bio činovnik u Općini, a jedno vrijeme je radio i u banci, tako da si je mogao priuštiti voziti Opel Kadett kojeg su mnogi u to vrijeme mogli samo sanjati.</p><p>- Da sam želio umjesto Kadetta mogao sam kupiti tri Zastave 101, ali sam sam htio baš njega - kaže Thür.</p><p>Njegov Opel Kadett unatoč godinama još uvijek prolazi na tehničkom pregledu bez ikakvih problema, pali i kod najvećeg temperaturnog minusa.</p><p>- Dovoljni je ujutro dva puta pritisnuti papučicu gasa, povući čok, maknuti nogu sa gasa i okrenuti ključ, pali kao 'mina' - hvali se Zdravko, dodajući kako i dan danas gledaju za njegovim Opel Kadettom.</p><p>- Nekada su nas gledali zbog naše mladosti, a danas zbog starosti – našalio se Zdravko.</p>