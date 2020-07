Radio je s Ramsayem, vratio se u Zagreb i otvorio craft pivnicu u kojoj pivo rade na licu mjesta

Mladi kuhar Adrijan Mamlić (24) iz Zagreba zanat je 'ispekao' u poznatim londonskim fine dining restoranima. Odlučio se vratiti i otvoriti pivnicu i pivovaru, a u ponudi je sve domaće

<p>Živio sam u Londonu i radio kod slavnog britanskog kuhara <strong>Gordona Ramsayja</strong> i u poznatim fine dining restoranima poput Ivy Chelsea Garden i Smokestak. Odlučio sam se vratiti u Hrvatsku i pokrenuti nešto svoje, kaže kuhar <strong>Adrijan Mamlić </strong>(24) koji je prije dva tjedna otvorio vrata nove<strong> Craft pivovare i pivnice Bir</strong> na adresi Harambašićeva 31 u Zagrebu. </p><p>- Nisam mislio otvarati fine dining jer to kod nas nema širu publiku. Ipak sam se odlučio na burgere, roštilj i pivo. Naši ljudi to ipak više vole, a nama je cilj da sve što ponudimo gostima bude domaće - kaže Adrijan koji meso i namirnice naručuje s hrvatskih farmi od domaćih OPG-ovaca. Sami ga melju i prerađuju, kuhaju svoje pivo, rade svoje umake i sve što mogu- rade sami. </p><p>Kaže kako menu nije velik jer cilj im je kvaliteta, a ne kvantiteta. </p><p>- Iako smo friško otvoreni, imamo već stalne goste koji nam se rado vraćaju - kaže. </p><p>U ugodnoj atmosferi i lijepo uređenom ambijentu možete uživati u domaćim craft pivima i mesnim jelima. </p><p>Iz ponude najviše se izdvajaju burgeri s domaćim BIR umacima. Za sada su u ponudi tri burgera, BIR classic, Hot One i BIR Truffle s od tartufa. U ponudu planiraju dodati i dvije nove vrste. Od roštilja svakako su zanimljive pivske kobasice s domaćim BIR tankim lepinjama koje također rade sami. Od priloga tu si u ukusni domaći krumpirići s umakom od tartufa i topljenim Grana Padano sirom. Sve se poslužuju uz domaće umake koje također pripremaju sami. Tu si i ražnjići, Popeglano pile koje je zapravo otkošteni pileći zabatak u slatko-kiselom umaku i mesna plata. Deserti su isto njihovi, a u ponudi su lava kolač i Panna Cotta. </p><p>Pored prostrane terase na kojoj je posebna uživancija sjediti za vrijeme toplih ljetnih večeri nalazi se mala pivovara. Tamo proizvode četiri vrste craft piva. Moguće ih je piti samo u pivnici jer pivo nije namijenjeno za distribuciju. Najpopularnija je lager pivo Karantena. Red X odličan je izbor za ljubitelje ambera, a tu je i pivo Finjak (IPL) i jako pivo BIR IPA s voćnim aromama. </p><p>- Pivo kuhamo po recepturi jednog brewmastera iz Bavarske kod kojeg smo prošli edukaciju. Proizvedemo oko 6 tisuća litara mjesečno, no planiramo malo povećati kapacitet - kaže Adrijan. </p><p>S obzirom na to da sve rade sami, cijene su pristupačne. Burgere možete dobiti po cijeni od 35 do 40 kuna, dok se lager pivo od pola litre može popiti za 16 kuna, a IPA za 23 kune. </p>