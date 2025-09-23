Zajedno protiv raka: Terry Fox Run stiže na Jarun 28. rujna

Zagrebačko izdanje, zakazano za 28. rujna na Jarunu, još jednom će okupiti sve ljude dobre volje kako bi zajedno nastavili Terryjevu misiju i napravili još jedan korak bliže ostvarenju njegova sna, svijetu bez raka. Prikupljena sredstva ove će godine biti uručena Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke.

- Dvadesetjednogodišnji Terry Fox je svoj Maraton nade započeo 12. travnja 1980. godine. Pretrčati cijelu Kanadu bila je hrabra vizija borbe protiv raka koja je otada prerasla u globalni fenomen koji inspirira milijune ljudi. Uvijek me dirne kada vidim koliko je Hrvatima važna i omiljena ova tradicija, koja ujedinjuje ljude u spomen na Terryjevu viziju. Ove godine okupit ćemo se u Zagrebu po 26. put kako bismo proslavili Terrijevu hrabrost i odlučnost. Samo zajedničkim naporima možemo završiti ono što smo započeli. Let’s FINISH IT! - izjavila je Nj. E. Jessica Blitt, veleposlanica Kanade u Republici Hrvatskoj.

Terryjev cilj nije bio samo istrčati Maraton nade, već probuditi svijest i pokrenuti ljude diljem svijeta da pomognu pronaći lijek za rak. Danas, desetljećima nakon njegovog prvog koraka, poruka odjekuje još snažnije, vrijeme je da zajedno ostvarimo taj cilj. Trka će se održat u nedjelju, 28. rujna na Jarunu, na košarkaškom terenu uz malo jezero.

Foto: /PRESS ASSOCIATION

Humanitarna akcija započinje tradicionalnom prodajom majica u subotu, 27. rujna, u Centru Cvjetni, kao i u City Center one East i West shopping centrima od 10 do 14 sati. Majice će se prodavati za donaciju u minimalnom iznosu od 15 eura, a bit će ih moguće kupovati sve do isteka zaliha, narudžbom putem Facebook stranice www.facebook.com/TFRCroatia kao i na sam dan trke.

- Terry je započeo Maraton nade s vjerom da ćemo jednom dovršiti njegovo putovanje i završiti borbu protiv raka. Upravo ta ideja nas i danas pokreće, a slogan na najbolji način govori o onome što nas okuplja već 26. put u Hrvatskoj. Zahvaljujući donacijama za istraživanja znanstvenici i liječnici bolje razumiju bolest, razvijaju terapije koje spašavaju živote i otvaraju mogućnosti koje su prije bile nezamislive. Upravo istraživanje daje smisao svakom našem koraku jer nas približava trenutku kada ćemo moći reći da je cilj ostvaren. Hrabrost jednog mladića pokrenula je globalni pokret koji danas povezuje milijune ljudi i pokazuje da granice ne postoje kada dijelimo istu viziju. Pozivamo sve da se uključe kupovinom majice, donacijom i dolaskom na Jarun i da budu dio ove plemenite priče. Svaka gesta podrške, bilo pojedinca ili tvrtke, važan je korak ka završetku Terryjevog putovanja. Vjerujem da će se i ove godine ujediniti snaga zajednice, volontera, donatora i partnera kako bismo zajedno bili bliže trenutku kada ćemo moći reći - We finished it - izjavila je Illeana Cesarec, članica Uprave tvrtke MPG.

Zagreb: Terry Fox Run, 25. izdanje humanitarne utrke | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zaklada Terry Fox Run do danas je prikupila više od 850 milijuna dolara za istraživanje raka na svjetskoj razini, a Hrvatska u tome ima značajnu ulogu ostvarenu kroz gotovo milijun eura prikupljenih donacija. Ovogodišnja donacija bit će uručena Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke, jedan od najčešćih, ali i nedovoljno prepoznatih oblika ove bolesti.

Riječ je o vrsti raka koja se često otkriva kasno jer ne stvara tipične simptome i teško se dijagnosticira klasičnim metodama. Upravo zato su ulaganja u znanstvena istraživanja ključna jer omogućuju bolje razumijevanje biologije tumora, razvoj preciznijih dijagnostičkih alata te novih terapijskih pristupa koji pacijenticama mogu osigurati učinkovitije liječenje i kvalitetniji život.

Zagreb: Terry Fox Run, 25. izdanje humanitarne utrke | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Želim zahvaliti organizatorima i sponzorima humanitarne akcije Terry Fox Run, a ponajviše građanima koji će sudjelovati u Maratonu nade. Donirana sredstva bit će usmjerena na nastavak istraživanja raka u Institutu Ruđer Bošković, u našem Laboratoriju za nasljedni rak. Ova akcija potvrđuje da trud i predanost naših znanstvenika prepoznaju i građani što nam je od iznimne važnosti. Vjerujem da će to biti snažan poticaj našim istraživačima da nastave neumorno raditi na pronalasku novih rješenja u borbi protiv raka, ali i inspiracija da i dalje gradimo most između znanosti i zajednice kojoj služimo - izjavio je dr. sc. David M. Smith, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković

Hrvatsko izdanje trke Terry Fox Run održava se u organizaciji agencije MPG, Hrvatske Lige protiv Raka i Veleposlanstva Kanade, u suorganizaciji s Gradom Zagrebom te u suradnji s hotelom Esplanade Zagreb i agencijom envy, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Gradonačelnika Grada Zagreba i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“.