Žene iz Hrvaca igrale balote za sedmeročlanu obitelji: 'Skupili smo već 60.000 eura za kuću!'

Općina Hrvace ovog je vikenda bila mjesto hvalevrijednog humanitarnog ženskog turnira u balotama, koji je organizirala Udruga klape Hrvace. Cijeli dan od jutarnjih sati igrale su žene u zogu, žestoko se boreći s balotom u ruci za što više punata i bolji ukupni plasman kako bi se domogle finala na sad već tradicionalnom ženskom turniru koji se priređuje treću godinu zaredom u Hrvacama.

Prvu su godinu igrale za udrugu Sanos iz Splita i za djecu oboljelu od malignih bolesti, druga je bila za pomoć podružnici "Juraj Bonaći" u Sinju i za djecu s posebnim potrebama.

- Ova je godina u znaku pomoći jednoj mladoj sedmeročlanoj obitelji iz Potravlja, koja je došla živjeti ondje, ali nemaju dovoljno novca kako bi sebi i svojoj djeci osigurali dom - govori nam organizatorica turnira Julija Galić.

Grgo Milin i Marta odlučili su se za život na selu. Potravlje je njihov dom još od 2007. godine. Kuća u kojoj su živjeli nije više bila za stanovanje. Zato bi unajmljenu kuću, koju vlasnik sad prodaje, Grgo i Marta voljeli kupiti i ostati živjeti ondje. Grgo, koji radi u kamenolomu, i Marta, zaposlena u trgovini, nemaju dovoljno novca za kupnju nekretnine, pa su se mnogi uključili kako bi ovoj mladoj obitelji pomogli da imaju dom koji žele.

Prikupili 60.000 eura

- Uvijek smo tu za pomoć, a ovu obitelj potrebno je stambeno zbrinuti. Sami ne mogu. Treba nam 100.000 eura, ali već smo prikupili više od 60.000. Ostatak ćemo, ja se nadam, uz pomoć dobrih ljudi uspjeti brzo sakupiti. Oni nisu u mogućnosti bez pomoći šire zajednice. Županija nam je pomogla s 35.000 eura, Ministarstvo demografije s desetak tisuća, naša Općina Hrvace s petnaestak tisuća eura. Zato i ovim putem pozivam na pomoć - rekao nam je načelnik općine Dinko Bošnjak.

Najteže je ipak bilo Jošku Galiću, predsjedniku udruge, koji je morao izaći na kraj sa 128 žena.

- Nije lako svakoj ugoditi. U terenu su ljute protivnice, ali su izvan terena najbolje prijateljice. Puno su žene jače u terenu od muževa - uz smijeh je rekao Joško dok je na livadi svaka ekipa na svom zogu vodila "ljuti boj".

- Polako, pazi što radiš, čvrsto drži balotu, pazi kako valjaš. Malo jače, izbij bulin, vidiš da ti nose punte - daj upute muški dio publike, ali malo žene slušaju što muževi govore.

- E, da sam ja htjela paziti i sve polako kako ti hoćeš, ne bih danas bila ovdje. Pusti ti mene, ja ću po svome - onako u prolazu dovikuje Ivana iz ekipe Šesnica, a već u sljedećem trenutku pažljivo prati kako sudac mjeri udaljenost protivničkih balota.

U centimetar se mjere punti i već u sljedećem trenutku ruke su u zraku, zagrljaji, ne gleda se koja je ekipa dobila više punata jer danas srce svih ovih žena kuca samo za jednu mladu obitelj. I dok su u finalu slavile žene iz ekipe Lavica, s osvojenim prvim mjestom, Šesnice su se okitile srebrom, a sve 64 ekipe, kako je to znakovito rekla Julija Galić, "alfa i omega" cijele organizacije, ispunjene su ponosom jer su svojom igrom pripomogle jednoj mladoj obitelji.

- Hvala im svima od srca - s osmijehom, ali i sa suzom, rekli su Grgo, Marta, njihova devetogodišnja kći Lea, sedmogodišnji Luka, šestogodišnja Ela, trogodišnja Monika i najmlađi Marin.

Otišli iz grada

Dok smo se pozdravljali s ovom mladom obitelji ispred kuće koju s jedne strane okružuje šuma a s druge strane puca pogled na livade i Potravlje, selo koje su izabrali za svoj život i život svoje djece, drugi su zbrajali račune u nadi kako će pribaviti dovoljno novca za skromni dom mlade obitelji Milin.

Oni su se odrekli života u gradu, 30-godišnji Grgo napustio je Kaštela, a Marta svoju Baranju, te izabrali Potravlje u općini Hrvace, odakle su korijeni Grgine majke. U nadi kako će uskoro ovaj skromni dom biti njihovo vlasništvo, ova je mlada obitelj uz rečenice koja se sve više može čuti kroz projekt županije “ostani tu, tu je tvoj dom”, to na najbolji način životno prezentirala.