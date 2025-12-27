Bio je to prvi zaključak specijalne komisije koja je istraživala atentat na ubijenog američkog predsjednika: Da su ga specijalci nakon prvog hica gurnuli na pod automobila, možda bi bio živ
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Zaključak specijalne komisije: Kennedy nije morao umrijeti?
Čitanje članka: 2 min
Kennedy nije morao umrijeti - to je prvi zaključak istrage o ubojstvu američkog predsjednika koji je procurio sa sastanka specijalne istražne komisije koju je imenovao predsjednik Johnson, prenosi Večernjak na današnji dan 1963. godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku