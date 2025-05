Zalazak, kokteli i hitovi 2000-ih: Uskoro stiže Baš Naš festival

Najpoznatiji festival za rasplesane proljetne i ljetne noći u Zagrebu sa 25 dana trajanja vraća se na Gornji grad i to već 12. lipnja. Program otvaranja vratit će nas u 2000-e velikim pop hitovima s početka tisućljeća s temom '2000s & 2010s POP Nostalgia'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovime će plato Gradec postati pozornica za brojne hrvatske DJ-eve kao i za gostovanje brojnih poznatih glazbenih programa, od najpoznatijeg 'RNB Confusiona', preko popularnog 'Taking The Trash Out' i 'KPP koncepta' do tematskih večeri poput 'Abba x Mama Mia' ili 'Best of Eurovision'. Organizatori time najvaljuju najplesniji program dosad.

Pod krilaticom 'sunset', posjetitelji će moći uživati i u najljepšim zalascima sunca na krovu grada. Uz to će biti prisutne i brojne foto zone i prostori prilagođeni za Instagram. Cilj je ponovno organizirati savršen festival za stvaranje uspomena, i za velike i za male.

Foto: PROMO

U idiličnoj atmosferi, s lounge zonama koje će ovog proljeća zaživjeti u posebnim bojama i produkcijskim rješenjima, Baš Naš ponudit će i raznovrsnu gastronomsku ponudu na koju su gosti navikli.

Street food uspješnice, popularne azijske delicije, domaći specijaliteti te inovativni, posebno kreirani zalogaji samo su dio ponude kao i kokteli i karakteristična pića po kojima je ovaj festival poznat. Posjetitelji će moći uživati u festivalu sve do 6. srpnja.

Foto: PROMO