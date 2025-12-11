'Zalihe Tamiflua su dobre, stižu i nove doze, ako ih neka ljekarna nema, može ga naručiti'

Tragom neslužbenih informacija o tome da se u nekim ljekarnama ne može pronaći lijek protiv gripe Tamiflu, a da su ga neke ljekarne pokušale naručiti, a veledrogerije ga nemaju, u četvrtak smo se javili HALMED-u, koji je brzo istražio situaciju na terenu i poslao nam podatke o broju raspoloživih kutija lijeka na tržištu. Prema odgovoru koji smo dobili, nestašice nema i ne treba ju očekivati.

Odgovor je utješan za sve one koji su bili u kontaktu s oboljelima od gripe, ili osjete prve simptome, pa se u roku od dva dana jave liječniku. Naime, ako pacijent počne piti lijek u tom roku, on zaustavlja širenje virusa po tijelu i može prevenirati razvoj gripe i značajno ublažiti simptome.

- Prema podacima koje je HALMED zaprimio od nositelja odobrenja za stavljanje u promet lijeka Tamiflu, tvrtke Roche, kontinuirana opskrba tržišta Republike Hrvatske ovim lijekom je osigurana sukladno iskazanim potrebama. Trenutno su na zalihama u prometu u RH dostupne sljedeće količine lijekova: Tamiflu 75 mg tvrde kapsule: 7000 pakiranja, Tamiflu 45 mg tvrde kapsule: 958 pakiranja, te Tamiflu 30 mg tvrde kapsule: 28 pakiranja. Tijekom današnjeg dana očekuje se puštanje u promet dodatne količine od 1000 pakiranja. Također, za sljedeći tjedan planirano je opremanje i puštanje u promet određene dodatne količine lijeka, ističe se u odgovoru na naša pitanja.

S obzirom da uobičajena doza lijeka Tamiflu za odraslu zdravu osobu iznosi 75 mg i pije se tijekom 5 dana, dok se samo kod nekih skupina prepisuje na 10 dana, čini se da doista ne treba strahovati od mogućnosti da se dogodi nestašica tog lijeka, iako se u zadnjih tjedan dana broj oboljelih od gripe udvostručio u odnosu na prethodno razdoblje. Kako se približavamo siječnju i uobičajenom vrhuncu sezone, taj će broj vjerojatno i dalje rasti, no najave oko nabave novih doza lijeka trebale bi pokriti potrebe.

Naime, u HALMEDU ističu da se i sredinom siječnja 2026. godine očekuje isporuka dodatnih količina svih navedenih lijekova.

- Dodatno, HALMED na području praćenja dostupnosti terapijski ključnih lijekova aktivno surađuje s nositeljima odobrenja, veleprodajama te s dionicima unutar EU regulatorne mreže za dostupnost lijekova, kao što su Europska agencija za lijekove i Mreža nacionalnih agencija za lijekove. Tijekom cijele godine unutar EU regulatorne mreže za dostupnost lijekova provodi se kontinuirana razmjena informacija, komunikacija s proizvođačima te analiza predviđanja nacionalnih potreba i planirane opskrbe terapijski ključnim lijekovima. Europska komisija, Europska agencija za lijekove (EMA) i Mreža nacionalnih agencija za lijekove, putem Izvršne upravljačke skupine za nestašice i sigurnost primjene lijekova (MSSG), pomno prate i reagiraju na trenutačne nestašice lijekova u Europskoj uniji. Sukladno odredbi članka 186. Zakona o lijekovima, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet, te fizičke i pravne osobe koje obavljaju promet toga lijeka na području Republike Hrvatske dužni su u okviru svojih odgovornosti osigurati prikladnu i neprekinutu opskrbu lijekom. Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je o okolnostima koje mogu dovesti do nestašice lijeka bez odgode obavijestiti HALMED i Ministarstvo zdravstva, a za lijek koji je uvršten u listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i sam HZZO, dodatno pojašnjavaju u HALMEDU te dodaju: Možemo Vam potvrditi da u RH trenutačno nije zabilježena nijedna kritična nestašica lijeka te za sve lijekove s prijavljenim poremećajem u opskrbi postoje dostupne zamjenske terapije.

Iako nemaju direktan uvid u zalihe lijekova u pojedinim veleprodajama i/ili ljekarnama te nemaju mogućnosti utjecaja na njihovu distribuciju, ako neka ljekarna nema spomenutog lijeka, a pacijent ga je dobio na recept Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), obvezna ga je na zahtjev osigurane osobe naručiti i pribaviti najkasnije u roku od 3 dana, ili njegovo izdavanje osigurati u drugoj ljekarni, ističe se u odgovoru.

