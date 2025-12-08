Obavijesti

VAŽNO JE I CIJEPITI SE

Sezona je gripe: Ovo su najbolji savjeti za liječenje i prevenciju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Sezona je gripe: Ovo su najbolji savjeti za liječenje i prevenciju
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Za razliku od prehlade čiji simptomi nastupaju postupno, gripa udara naglo i snažno. Simptomi se obično razviju unutar jednog do četiri dana od infekcije

Sezona gripe ponovno je u punom jeku, a sa sobom nosi visoku tjelesnu temperaturu, bolove u mišićima i iscrpljujući umor. Ova akutna zarazna bolest dišnog sustava, uzrokovana virusom influence, vrlo se lako širi kapljičnim putem i dodirom, a njezini simptomi mogu biti znatno teži od obične prehlade.

Iako se većina ljudi oporavi kod kuće uz odmor i simptomatsko liječenje, ključno je znati kako se zaštititi, kako si olakšati simptome te, najvažnije, prepoznati znakove koji zahtijevaju hitnu liječničku pomoć.

PAZITE NA NJIH Znakovi da nije samo prehlada, nego da se u vama nešto 'kuha'
Znakovi da nije samo prehlada, nego da se u vama nešto 'kuha'

Prepoznavanje simptoma gripe

Za razliku od prehlade čiji simptomi nastupaju postupno, gripa udara naglo i snažno. Simptomi se obično razviju unutar jednog do četiri dana od infekcije, a najčešći su:

  • Nagli skok temperature: Često iznad 38°C, a ponekad i do 40°C, praćena zimicom i drhtavicom.
  • Bolovi u mišićima i zglobovima: Intenzivna bol u cijelom tijelu jedan je od najprepoznatljivijih znakova gripe.
  • Jaka glavobolja i opća slabost: Osjećaj potpune iscrpljenosti i malaksalosti.
  • Suhi kašalj i grlobolja: Kašalj može biti vrlo uporan i trajati i do dva tjedna.
  • Curenje ili začepljen nos.

Iako temperatura i najjači bolovi obično popuštaju unutar tjedan dana, osjećaj umora i kašalj mogu se zadržati i dulje.

Prevencija: Najbolji lijek protiv gripe

Najučinkovitija strategija u borbi protiv gripe je prevencija. Redovitim poduzimanjem zaštitnih mjera značajno smanjujete rizik od obolijevanja i širenja virusa.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Cijepljenje kao ključna zaštita

Cijepljenje je najučinkovitiji način zaštite od gripe i njezinih teških komplikacija. Budući da se sojevi virusa gripe neprestano mijenjaju, cjepivo se ažurira svake godine kako bi odgovaralo onim sojevima za koje se predviđa da će cirkulirati tijekom nadolazeće sezone.

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), cijepljenje je posebno važno za rizične skupine:

Trudnice

  • Djeca u dobi od 6 mjeseci do 5 godina
  • Osobe starije od 65 godina
  • Osobe s kroničnim bolestima (srčanim, plućnim, bubrežnim, dijabetesom)
  • Zdravstveni djelatnici
  • Zdrave navike za jači imunitet
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Osim cijepljenja, ključne su i svakodnevne higijenske navike. Redovito i temeljito pranje ruku sapunom i vodom, prekrivanje usta i nosa prilikom kašljanja i kihanja te izbjegavanje dodirivanja lica neopranim rukama jednostavni su, ali moćni alati u sprječavanju širenja zaraze. Tijekom vrhunca sezone, preporučuje se izbjegavanje velikih gužvi u zatvorenim prostorima.

Što učiniti kada se razbolite?

Ako vas gripa ipak svlada, za većinu zdravih osoba liječenje se svodi na ublažavanje simptoma kod kuće.

Mirovanje i hidratacija: Ostanite kod kuće, odmarajte se i pijte mnogo tekućine poput vode, čajeva i juha kako biste spriječili dehidraciju.

Lijekovi bez recepta: Za snižavanje temperature i ublažavanje bolova koristite paracetamol ili ibuprofen, uvijek slijedeći upute na pakiranju.

Prirodna pomoć: Topli napitci s medom i đumbirom mogu umiriti grlo i kašalj, dok ovlaživači zraka ili para od vrućeg tuša mogu olakšati začepljenost nosa.

Antivirusni lijekovi propisuju se na recept i najučinkovitiji su ako se uzmu unutar 48 sati od pojave prvih simptoma. Liječnici ih obično čuvaju za osobe s teškim simptomima ili one iz visokorizičnih skupina. Važno je zapamtiti da antibiotici ne djeluju na viruse, pa se koriste isključivo za liječenje sekundarnih bakterijskih infekcija, poput upale pluća.

BESPLATNO ZA GRAĐANE HZJZ: Evo kad kreće cijepljenje protiv sezonske gripe. Osigurali su gotovo pola milijuna doza
HZJZ: Evo kad kreće cijepljenje protiv sezonske gripe. Osigurali su gotovo pola milijuna doza

Kada je vrijeme za liječničku pomoć?

Iako se većina slučajeva gripe uspješno liječi kod kuće, određeni simptomi signaliziraju moguće komplikacije i zahtijevaju hitan odlazak liječniku ili na hitnu pomoć.

Znakovi za uzbunu kod odraslih:

Odmah potražite liječničku pomoć ako osjetite:

  • Otežano disanje ili kratak dah
  • Bol ili pritisak u prsima ili trbuhu
  • Iznenadnu vrtoglavicu ili zbunjenost
  • Tešku ili upornu dehidraciju (rijetko mokrenje, tamna mokraća)
  • Visoku temperaturu (iznad 39,5°C) koja ne reagira na lijekove
  • Pogoršanje postojećih kroničnih bolesti
  • Simptome koji se poboljšaju, a zatim se vrate s povišenom temperaturom i jačim kašljem
Foto: dreamstime/ilustracija

Gripa kod starijih osoba

Starije osobe su pod povećanim rizikom od teških komplikacija gripe, a simptomi ponekad mogu biti atipični. Osim općih znakova za uzbunu, kod starijih osoba obratite posebnu pozornost na:

  • Iznenadnu promjenu mentalnog stanja, poput zbunjenosti ili neuobičajene pospanosti.
  • Ekstremnu slabost ili nemogućnost ustajanja iz kreveta.
  • Značajno pogoršanje postojećih kroničnih bolesti (npr. otežano disanje kod srčanih ili plućnih bolesnika).
  • Vrtoglavicu koja dovodi do padova.
  • Gubitak apetita i znakove teške dehidracije.

Poseban oprez kod djece

Djeca, osobito mlađa od pet godina, spadaju u rizičnu skupinu. Hitnu medicinsku pomoć za dijete potražite ako primijetite:

  • Ubrzano ili otežano disanje (uvlačenje mišića oko rebara)
  • Plavkastu boju usana, lica ili prstiju
  • Znakove teške dehidracije (nedostatak suza pri plaču, suhe pelene dulje od 8 sati)
  • Dijete se ne budi, ne reagira ili je toliko razdražljivo da ne želi da ga se drži
  • Temperatura iznad 40°C koja se ne spušta lijekovima
  • Bilo kakva temperatura (38°C ili viša) kod dojenčadi mlađe od 3 mjeseca smatra se hitnim stanjem.

Komentari 4
