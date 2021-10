Dragi Mevludine,

vidite li me u ozbiljnoj vezi s čovjekom čiju vam fotografiju šaljem. Ima brak i dijete iza sebe, a ja ne znam jesu li njegove namjere dobre i poštene. Što vi mislite, trebam li mu vjerovati jer ne želim ostati povrijeđena? Hvala vam na odgovoru.

šifra: ljubav

Odgovor:

Komunikativni ste, poprilično pozitivni i stabilni, maštoviti te volite sanjariti. U zadnjoj ste se dugoj vezi razočarali, no sad imate novog čovjeka koji je bio u braku i ima dijete. No to nikako nije prepreka vašoj vezi jer on je fin i kulturan te ambiciozan i uporan. Pažljiv je prema vama i, što je najvažnije, vrlo iskren.

Njegove namjere su ozbiljne i stoga nema potrebe da se dvoumite i kolebate. Vidim nastavak veze i obostranu ljubav. Otići ćete kod njega, a on će vam se pobriniti i za posao.

Za dvije godine ćete se ostvariti kao majka te ćete voljeti i biti voljeni. Shvatit ćete da nisu svi ljudi isti i da sve na kraju dođe na svoje. Uživajte s ovim dobrim gospodinom.