Zaljubili smo se na katoličkoj 'iskrici' i u braku smo 3 godine

Javio mi se i napisao da si je on tu došao malo popričati, a ja sam mu rekla "gle, ja sam si tu došla naći muža, pa sad je l' hoćeš ili nećeš", kaže Ivana Jakšić koja je supruga Lucijana Jakšića upoznala preko katSusa, platforme za upoznavanje parova koji osim zajedničkog života žele dijeliti katoličke vrijednosti.

- U braku smo sada već tri godine. Upoznali smo se online, ali nije tu bilo puno dopisivanja i ubrzo smo se našli uživo - kaže Lucijano te dodaje da nisu htjeli odugovlačiti. Svidjeli su se jedno drugome i odmah započeli vezu.

Veza je sve do braka bila na daljinu, Lucijano je iz Zagreba, a Ivana iz Kaštelanca kraj Varaždina.

- Obitelj je bila malo skeptična po pitanju toga što smo se upoznali na internetu. Rekli bi "pa nije to možda baš sigurno", dok su prijatelji su ipak bili nešto liberalnijih stavova - kaže Ivana.

- Bio je to blagdan Svetog Josipa, 19. ožujka. Taj dan se pojavila stranica i bila je besplatna, a prije toga sam molila devetnicu Svetom Josipu za muža. Upoznali smo se odmah drugi dan nakon što smo otvorili profile. Ja sam pisala diplomski, a on doktorski rad. Nismo izlazili i u tom periodu to je bio jedini način da nekog upoznaš. Tri dana smo tipkali, onda smo se čuli telefonski pa se našli na kavi - kaže Ivana te dodaje da je Lucijano došao do Kaštelanca na njihov prvi dejt.

Foto: Privani album

- Jednu nedjelju sam sjeo u auto i otišao do nje. Hodali smo dvije godine - kaže, a na pitanje je li bilo teško održavati vezu na daljinu, tvrdi da je to funkcioniralo tako da su se međusobno posjećivali, ali i istog dana vraćali svatko svojoj kući.

- Nije bilo spavanja jedno kod drugog. Htjeli smo živjeti autentičnu katoličku vezu - kažu.

Sudjeluju u svjedočanstvima za krizmanike i zaručnike kojima objašnjavaju da je predbračna čistoća i veza po moralnim principima moguća, iako je danas stav mnogih potpuno suprotan od toga. Nekada su i oni sami živjeli tako, ali su shvatili da su današnje moderne veze zapravo imitacije braka i da nema velike razlike.

- Tu sam se pitao zašto onda uopće ulaziti u brak. Shvatio da se veza ipak može postaviti drugačije, koja se temelji na dubljem upoznavanju. Želiš upoznat tu osobu dublje, usrećiti je i da to bude garancija da stupaš u brak s nekim kog zaista voliš - kaže Lucijano.

- Ako ne ulaziš u dublju vezu, u smislu seksualnih odnosa, onda ne možeš ni naštetiti drugome. Dokazano je psihološki da seksualnost zbližava i na emocionalnoj razini pa dođe do toga da ne možeš izaći iz veze. Tu dolazi do emocionalne ovisnosti, a u ovakvoj vezi kakvu smo je mi imali prije braka, nema te ovisnosti - kaže.

- To je bilo specifično. Rekli smo, dogovorit ćemo vjenčanje ili svako na svoju stranu..nema tu - kaže Ivana.

Foto: Privatni album

- Podrazumijeva se da nećete razmišljati sto posto jednako i da će biti razmirica, ali treba raditi na braku i opraštati. Okrenut si prema tome da se želiš popraviti, biti bolji muž ili žena. i to se stvarno vidi - kaže Lucijan te dodaje da to nije ništa neobično jer brak ima terapeutski učinak pogotovo ako par ima iste vrijednosti i pogled na život.

- Ivana mi je sama rekla da sam promijenio svoj odnos prema tome 70 posto i to mi puno znači - kaže Lucijan.

- Ja sam u svojoj bivšoj vezi živjela sasvim suprotnom. Imaš neku svoju sliku i prema partneru se ponašaš kao prema pokvarenoj veš mašini koju treba popraviti - kaže Ivana te tvrdi da je to krivo jer je cilj međusobno se ispuniti, poštivati kakvi jesmo i zadovoljiti međusobne potrebe.

- Ja od njega trebam ljubav i da me sluša, makar i onda kada mu se ne sluša, a on od mene poštovanje i da mu se s vremena na vrijeme divim - kaže Ivana.

- Drugi ljudi to potroše i iscrpe, ali i dalje partneru moraš davati ljubav i poštovanje. Ta ljubav je uvijek prisutna i ne nestaje lako- kaže Ivana te kaže da je to njezina odluka da ga svaki dan poštuje i voli.

Imaju pravilo da nema duge ljutnje i da brzo jedni drugima oproste i idu dalje te si međusobno daju prostora da se oboje poprave.

- Prvo moraš sam sa sobom biti načisto. Znati što želiš i koji su ti ciljevi da bi usrećio partnera i bio mu podrška - kažu.

- Ivana je završila hrvatski i povijest umjetnosti i htjela je mijenjati struku i biti dadilja. Ja sam je podržao. Bili smo na jednoj plaći, ali smo uspjeli- kaže Lucijan, a Ivana dodaje da nisu uvijek cvale ruže te su jedan period oboje bili bez posla.

Foto: Privatni album

- Racionalni ljudi to ne bi tako postavili. Oni razmišljaju da prvo moraju imati posao, stan, a tek onda mogu ući u brak - kažu te dodaju da je to nešto što ne treba čekati, jer na kraju se uvijek sve posloži.

- Rekli smo čim se zaposlimo idemo na dijete i tako je bilo, ostala sam trudna tjedana dana nakon toga - kažu ujedno i sretni roditelji malog Šimuna (2).

- Nije to kockanje, već vjera u Boga - kažu te dodaju da su se i oni prije divili ljudima koji mogu živjeti u vjeri, ali da to ipak nije ništa teško, neobično ili strano.

- Vrijednost je u tome da iz ljubavi prema ženi živiš u stvarnom vremenu, u sadašnjosti. Mi muškarci imamo svoje projekcije za budućnost, ali oni su sada tu, žena i dijete i to je najbitnije - kaže Lucijano.

Oboje su iz vjerskih obitelji, ali do ovakvog načina života došli su s vremenom i počeli razmišljati drugačije.

- Moji nisu bili redoviti vjernici. Meni je to došlo spontano. Nisam godinama mogao izaći iz prošle veze i shvatio da je to ovisnost i na kraju se ljudi međusobno povrijede. Ja sam nakon toga radio na sebi i znao da ću kad tad nekog upoznati - kaže Lucijano.

- Bio sam godinu i nešto sam i pitao se što dalje. Jedan dan došao sam kod roditelja na ručak i u novinama vidio besplatnu registraciju na katSUs i rekao zašto ne, idem barem popričati s nekim. Tu sam upoznao Ivanu, a ona mi je odmah na prvu rekla da traži muža - kroz smijeh se prisjeća Lucijano i kaže da je to njemu to bio dobar znak jer se i sam nije htio puno dopisivati.

- Super je što smo vrlo smo brzo naletjeli jedno na drugo i kliknuli - kaže Lucijano.

Foto: Privatni album

Smatraju da su imali sreće, jer znaju i za loša iskustva upoznavanja preko interneta.

- Ljudi su znaju upoznati i razočarati. Moraš biti svjestan u što se upuštaš i da možeš potrošiti puno vremena na internetu bez rezultata. Ja sam pričala prije Lucijana s možda dvojicom njih i rekla sam još jedan i gasim, a on je bio taj zadnji. Ne bi dugo ostajala na pustim dopisivanjima - kaže Ivana te dodaje da kod upoznavanja na društvenim mrežama treba naći granicu, jer dugotrajno traženje može samo frustrirati ljude.

- Ja sammu odmah dala do znanja da tražim brak. Inače žene žele biti s nekim i daju mu šanse i šanse, a on ne bi htio odrasti još pet do deset godina. Treba biti odlučan i iskreno reći što želiš i zaslužuješ - kaže te dodaje da ljudi znaju pogriješiti.

- Naleti im netko i misle da je to, a na kraju nije - kažu te dodaju da ni njima na početku nije bilo savršeno, ali su se trudili.

- Lucijan je živio sam deset godina i ja mu nakon vjenčanja dođem u stan, dovedem mačku sa sobom, sve ispremještam, a mislim da je on čak u nekim trenucima gledao kako da me spakira doma - kroz smijeh se prisjeća Ivana.

Njihov recept za sreću je biti spreman na oprost kao i kompromis.

- To sve može puknuti u bilo kojem trenutku, ali treba tražiti kompromis. S druge strane teško ga je tražiti s nekim tko je različit pa zato u periodu hodanja treba shvatiti je li partner za tebe ili ne, a ne da ga pokušavaš mijenjati - kažu.

