'Zaljubili smo se na prvi pogled i spojili se godinama kasnije'

Vjerujem da smo si Saša i ja bili suđeni i da je tako jednostavno moralo biti, kaže Tihana Harapin Zalepugin (68), vlasnica jedne od najpoznatijih hrvatskih modnih agencija, ‘Talia model’, o predivnoj ljubavnoj priči koju živi sa suprugom Sašom Zalepuginom (88), najpopularnijim TV voditeljem u bivšoj državi, zbog čijeg su šarma i ugodnog glasa ludovale mnoge žene. Jednom ga je čak i natjerala da jednog prijatelja koji se bavi alternativom pita za njihovu vezu. I on je potvrdio da su njih dvoje duhovno brat i sestra, povezane duše koje su se već susretale u ranijim životima i sretat će se opet, u nekim drugim odnosima. Jednostavno, postoji energija koja ih povezuje i zbog koje su se i u ovom životu morali sresti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bilo je to davne 1975. godine, na Hvaru, za vrijeme velikog internacionalnog modafesta, na kojem su se okupila brojna svjetska imena. Saša je bio režiser festivala, a Tihana jedna od manekenki koje su se skupile iz cijelog svijeta. Tu su se prvi puta ugledali, no sve je još jako dugo, punih 15-ak godina, ostalo samo na gledanju. Dok bi joj se obraćao, Saša je odisao toplinom koja ju je privlačila i činilo joj se da šalje neke signale, kaže Tihana, no kako su oboje tada bili u vezama, zaključila je da može samo čekati. Slično je bilo i kod Saše.

- U toj masi djevojaka, Tihana mi je odmah nekako ‘zasvijetlila’ kao najjača i najsvjetlija žaruljica. No, bio sam zauzet i nisam htio napraviti neki korak koji bi me blamirao u njezinim očima, kaže.

Foto: Privatni album

Nakon toga često su se susretali, najčešće zbog posla. Tihana je dolazila na snimanja promotivnih spotova za Nedjeljno popodne, emisiju koju je Saša vodio, pa bi u pauzama uživali u razgovorima. Viđali su se i dok je on plovio brodom i vodio ‘Veliku reviju Jadrana’, ona je radila u administraciji i dolazila radi isplate putnih naloga. Imali su i zajedničke prijatelje, pa bi se sretali u društvu, no među njima se i dalje ništa nije dogodilo. Sve dok jednog dana 1988. godine Tihana zbog jakih bolova koji su je mučili nije pomislila kako bi bilo dobro da Saša, koji se tad već vrlo ozbiljno bavio radiestezijom, viskom ‘pogleda’ njeno mjesto spavanja.

- Napokon smo i do kreveta došli, smije se Saša, dok Tihana s jednakim veseljem u glasu dodaje:

- E, da. Ali, Saša je došao, vidio da spavam na čvoru podzemne vode i Hartmanove linije, napravio mi razmještaj sobe i – otišao. Opet ničeg nije bilo. No, to mi je bila potvrda da nije blefer i da je baš onakav kakvim sam ga zamišljala, kaže. Ipak, tjedan dana kasnije nazvao ju je i pitao hoće li ga napokon pozvati na večeru, a da to nije samo zbog toga što ju nešto boli. Dogovorili su se za četvrtak isti tjedan, i ostali zajedno.

- Ne odmah, doduše. Saša je tad još bio u braku, a ja sam odmah dala do znanja da ne želim biti ‘neka Tihana’, nego supruga, tako da je trebalo pričekati da prođe razvod. Kad se 1992. sve riješilo, otišli smo na odmor na Ibizu i tamo me zaprosio, priča.

Dodaje kako je ona sa Sašom u životu dobila osobu koja joj je nadomjestila mnogo toga: prijatelja, liječnika, mehaničara, kuhara i ljubavnika.

- Pomalo i tatu, kojeg sam rano izgubila, a bio je jedini s kojim sam mogla voditi duge razgovore. Trebala mi je osoba koja me potiče na intelektualnom nivou i pomaže mi da rastem i on je bio taj. A ja sam Saši možda donijela malo vrckavosti i šašavosti, kaže. Oboje ističu da se u njihovom odnosu nakon što su i ‘službeno’ ušli u brak ništa bitno nije promijenilo.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Ja se u međuvremenu nisam razočarala, a vjerujem ni on. Doduše, zadnjih 5 ili 6 godina sam jako razočarana, jer se pokazalo da je dotad uspješno prikrivao svoju neurednost. Ja sam Djevica po horoskopu, i to je teška nekompatibilnost, shvatili biste da vidite njegov radni stol, smije se Tihana. Najviše je ljuti to što suprug, koji inače nabavlja namirnice, često sprema račune i papiriće od kupovine otprije tri tjedna, pa ih ona pronalazi svuda. Pitate li, pak, Sašu koja Tihanina osobina ga najviše ljuti, kao iz topa izvalit će: ‘inzistiranje na redu!’

Oboje se jako vole šaliti na svoj račun i rado se smiju jedno drugom, no na početku zajedničkog života imali su i ozbiljnih problema. Saša je, kaže Tihana, bio tip koji bi kad mu nešto nije pravo zašutio i povukao se u sebe, što njoj, brbljavici, nije bilo lako podnijeti.

- Trebalo je vremena da ga naučim da mora razgovarati o onome što ga muči ili smeta. Otkako sam uspjela u tome, nikad nismo otišli u krevet posvađani, a ako se i posvadimo, zašutjet ćemo tek koliko je potrebno da se ‘ohladimo’, kaže.

Foto: Privatni album

Sam početak zajedničkog života nije im baš bio jednostavan. Baš u vrijeme kad su se trebali vjenčati, Sašu su ‘izbacili’ s Televizije, dok je Tihana, koja je dotad vrlo uspješno vodila Miss Hrvatske, odlučila otići, nakon što je Lejli Šehović oduzeta kruna. Tako su u bračnu zajednicu ulazili noseći svaki svoje breme i probleme. Bilo je to i vrijeme rata i velikih promjena, zbog kojih je bilo neizvjesno kako će proći posao s modnom agencijom koju je upravo osnovala. Iako je tad već bila zrela žena, s diplomom Pravnog fakulteta, trebalo se itekako posvetiti poslu da bi dokazala da nije ‘samo manekenkica’, a i Saša je trebao pronaći ‘novo’ mjesto pod suncem i smisao u životu. Kaže kako danas radi više nego ikad, jer se posvetio istraživanju spoznaja do kojih je došao proučavajući štetna zračenja i mogućnosti zaštite i jako uživa u tome.

Korak po korak, slušali su i podržavali jednog drugog, i usput gradili poseban odnos. Tihana kaže kako je to odnos dvoje ljudi koji su ostvareni svaki na svom polju i zadovoljni sobom, te dvoje ljudi koji žive kao dvije različite i slobodne jedinke, koje su zajedno stvorile treću – njihovo zajedništvo.

- On je i dalje jako svoj i ja sam ostala jako svoja. Nismo posesivni u klasičnom smislu, ali smo vrlo posesivni prema tom zajedništvu. Tako, na primjer, jako volimo biti sami kod kuće i ne primamo nenajavljene goste. Dovoljno je da on radi za svojim radnim stolom, a ja za svojim, samo taj osjećaj da smo ‘tu’. Volimo iste stvari, smijemo se istim stvarima, razumijemo ono što mnogi drugi ljudi ne razumiju. Ne volimo iste stvari. I zapravo smo jako povezani, a opet, živimo i svaki svoj život, pojašnjava. Saša dodaje da je upravo ta sloboda i veliko povjerenje i poštovanje koje su u međuvremenu izgradili vjerojatno i najveća ‘tajna’ njihovog uspjeha.

- Za odnos muškarca i žene jako važno da oboje prvo dobro upoznaju sebe. Tek onda kad znaš tko si, što hoćeš ili nećeš u životu, možeš prepoznati osobu koja tome najbolje odgovara. Ljudi danas često uopće ne rade na tome da upoznaju sebe, prebrzo se vežu, pa za godinu ili dvije uvide da pored njih nije osoba za koju su mislili da jest, pojašnjava, te dodaje da na svijetu ima oko 7,5 milijardi ljudi i teško je da se nađu baš ljudi koji savršeno odgovaraju jedno drugom.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Težite li tom idealu, to je gotovo nemoguće ostvariti. Ali, ako se dvoje ljudi slažu u 70 posto stvari, ono drugo lako je nadograditi. I tu je tajna: U tome da nađete nekoga tko u većoj mjeri odgovara onome što tražite i u nadograđivanju onog dijela odnosa koji ‘škripi’, priča Saša. Nakon 45 godina poznanstva i gotovo 30 godina braka, među njima tog ‘škripanja’ više i nema, pa ni materijala za priču u tom pravcu. No, jako je zanimljivo čuti kako u svome zajedništvu vide i žive svaki svoju slobodu.

- Često izlazim zbog posla, a Saša, na primjer, nikada nije pitao kud idem i kad ću se vratiti. Jedini problem zna biti to što prije izlazaka ne mogu puno jesti, pa prigrizem malo sira i kruha, a on si onda mora kuhati sam. No, on uživa u kuhanju i to mu nije problem. Dapače, odlično priprema sarmu, punjene paprika i gulaše i ljutim se samo zbog toga što mi uvijek nešto ostavi, a ja to kad se vratim kući uvijek i pojedem, priča Tihana. Suprug joj, dodaje, nikad nije prigovorio ni zato što voli šoping, pa ponekad kupi i nešto što joj ne treba, a podržava i to što već nekoliko godina održava još jednu pomalo skupu ljubav: New York.

- Obožavam taj grad, šetnje njegovim avenijama i sve ono što pruža. Tako već nekoliko godina nakon novogodišnjih praznika odem u New York na nekoliko dana. Već sam kupila kartu za iduću godinu. Jako volim kazalište, a kako ne kužim engleski baš odlično, odlazim na mjuzikle i u tih nekoliko dana baš napunim baterije zbog savršene glume i plesa. Mnogi se čude tome što idem sama, ali meni je to prekrasno iskustvo, priča Tihana. Saša dodaje kako su to stvari za koje vidi da Tihanu jako vesele, a ‘jednom se živi’.

Foto: Privatni album

- Volim vidjeti kad je ona sretna, zašto si nešto u životu ne bi i priuštila, dodaje. On sam naputovao se po svijetu još dok je radio na televiziji, pa i kasnije kao direktor ansambla Lado, tako da danas zapravo uživa u tome što Tihana voli otići sama, pa se ne mora pakirati i gurati po aerodromima.

- Zato on svako ljeto, odmah oko 1. srpnja, zbriše dva mjeseca na more. I bez mene, ja dolazim kasnije, a tako dobijem 15-ak dana mira da pospremim stan, kaže uz smijeh Tihana. Za Sašu je, naime, odlazak na more punjenje baterija.

Oboje imaju i vlastiti automobil, pa kad im je pun kofer svakodnevice, Tihana ponekad ‘zapali’ negdje gdje u miru može popiti kavu, što joj također pomaže da napuni baterije. Čini se divno imati toliko slobode, no jesu li ikad posumnjali jedno u drugo, u to da bi tolika sloboda mogla olakšati put do nevjere?

- U nekim vezama možda postoji strah da bi se mogao pojaviti netko treći, kod nas nikad nije bilo tako, kaže mirno Saša, dok Tihana dodaje kako je uvijek znala da on nikad ne bi oprostio nevjeru.

- Ne bih ni ja. To smo odmah na početku raščistili. Zato mi nikad nije ni palo na pamet da napravim neku glupost. Predugo smo se nas dvoje tražili, obilazili jedno oko drugog, da bismo onda sve to stavili na kocku, kaže. No, priznaje da na početku nije imala puno povjerenja u Sašu.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Bio je frajer i tako sam ga doživljavala. Jednom sam došla k njemu na posao i na stolu pronašla razglednicu od žene s kojom je bio prije mene u vezi. Od tad, ja bih se svaki put najavila, tako da lijepo počisti sa stola sve što treba, da ne znam ono što ne trebam znati, kaže Tihana u šali, dok popravlja Saši čuperak kose. Tijekom razgovora supruga je mnogo puta nježno pogledala, često ga dodiruje rukom, ili mu popravlja kosu.

- Još uvijek sam zaljubljena u njega! – spremno kaže, dok se Saša samo smješka. Još uvijek je vrlo šarmantan, snažnog muževnog glasa i savršene dikcije, pa nije teško shvatiti da zaljubljenost nije posve izblijedila. Na pitanje kako on Tihani pokazuje ljubav odgovara stidljivo i škrto.

- Nisam onaj koji kleči pred damom i donosi joj ruže, pokazujem to indirektno, kaže. Tihana odmah uskače:

- Ma, nemoj, nije istina! Često se zna dogoditi da mi iz čista mira kaže: ‘Joj, kak' ti imaš dobre noge!’. Ili, na primjer: Ja često nosim periku, a neki dan dok mi je pomagao da ju ‘instaliram’, na kraju je zadovoljno rekao: ‘Jako dobro ti stoji, baš imaš lijep profil’ – kaže Tihana i nimalo ne skriva koliko joj suprugova pažnja znači i koliko joj je važan.

Foto: Privatni album

Jedan od najtežih perioda u životu proživjeli su prije otprilike dvije godine, kad je operirao kuk, pa i danas brine za njega.

- Jako me smeta što kad ima neki problem, to moram izvlačiti iz njega. Tako sam nedavno na Zlatnoj igli primijetila da je malo teže ustao. I ja već malo teže ustanem nakon sat i pol sjedenja, no baš sam se zabrinula i doma odmah krenula ispitivati: bole li ga noge, zglobovi, ili mu se malo zavrtjelo. Jako sam bila ljuta kad mi je rekao da mu se malo zavrtjelo i da bi možda morao nositi štap, ali neće, malo mu je neugodno, priča Tihana i odmah dodaje:

- U mojim očima taj štap nimalo neće umanjiti tvoju ljepotu, a što te briga što drugi misle!

Divan je osjećaj znati da se čovjek ne mora oslanjati samo na svoj štap, nego i na svoju bolju polovicu, zaključujemo.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: