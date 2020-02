Ne volimo se više ali ostali smo zajedno: 6 priča krhke ljubavi

Odnosi mogu biti nevjerojatno komplicirani za sve uključene strane, a odlazak - čak i ako je raskid najpametnija odluka, ponekad izgleda nemoguće. Problem je u tome što je navika da budemo s nekim osjećaj koji se temelji na strahu, neizvjesnosti i nesigurnosti.

No, bi li druga strana željela ostati u toj vezi da zna istinu? Možda se i oni osjećaju isto ali šute? Pitanja je puno, odgovora malo, no u konačnici se sve svodi na 'pristajanje na manje' u ljubavi, pa samim time i u životu.

Ako niste zaljubljeni u njih, zašto ste još s njima? Pitanje je to koje je na Redditu postavila korisnica mimieieieie, a korisnici su, zaštićeni maskom anonimnosti, iskreno progovorili o svojoj situaciji.

'Iskreno, ne znam ni sam'

Pitam se često to pitanje, ali ni sam ne mogu shvatiti. Nakon 25 godina zajedničkog života valjda mi je lakše živjeti s njom cimerski život, nego započinjati novi život sam, iako bi mi u konačnici bilo lakše tako. Osim toga, ne znam što bi se dogodilo s njom. Nema dovoljno prihoda za samostalan život, nema kamo otići. Ne mogu biti takav čovjek i otjerati je u bijedu, iako je više ne volim.

'Isprala mi je mozak'

Uvjerila me je da je svako njeno ponašanje normalno, a sve loše je isključivo moja krivnja. Povrh svega još me je i prevarila i sad igra na kartu žrtve, kao ja sam je doveo do toga, ja sam gad jer sam čitao njene poruke itd. Ovdje, gdje živim, potrebno je oko godinu dana da se razvod finalizira i da nam se podijeli vlasništvo. Svakako, ne želim više biti u tome.

'I on i ja čekamo...'

Moj suprug i ja imamo dijete s posebnim potrebama koja još uvijek ne govori. Sve dok mi ne bude mogla reći da joj se nešto dogodilo ili dok ne bude u stanju shvaćati kompleksnije situacije, ne želim da je bez mene. On i ja više nismo nikakav par, mislim da se međusobno ne volimo. Nekako se uspijevamo slagati zbog nje, no već dugo nismo bili intimni, niti razmjenjujemo nježnosti. Mislim da oboje samo čekamo da ona malo odraste, pa ćemo okončati agoniju.

'Bilo me strah'

Hvala bogu izašla sam iz te veze, no ostala sam predugo. Razlog je bio strah od toga da će si on nauditi kad ga ostavim s čime mi je i prijetio. Napokon sam se pomirila s tim da, ako i dođe do toga.

Ostalo je prijateljstvo

Niti sam ja više privlačna njemu, niti je on meni. Seks je odavno umro, kao i fizičko iskazivanje osjećaja. Ono što je ostalo je to da se volimo kao ljudi, prijatelji. Naravno da i dalje imamo potrebe za ljubavlju, no čini se da oboje slično razmišljamo i da nam je prijateljstvo dovoljno za brak.

Ubio je ljubav

Svakodnevno me kritizirao, smanjivao mi samopouzdanje i općenito rastuživao. Zašto sam ostala? Jer je bio pametan, zgodan, naizgled nježan i savršen. Sve su druge željele biti s njim i isprva sam mislila da sam osvojila loto, da nešto nije u redu sa mnom ako sam nezadovoljna. Sad se bojim otići jer mislim da nikad neću naći nekog koga ću voljeti kao što sam voljela njega.

