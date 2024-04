Zaljubljenost ili ludilo: Znate li što podrazumijeva limerencija?

Jeste li ikad bili tako intenzivno zaljubljeni da ste doslovno fiksirani ili stalno opsjednuti novim partnerom? Ova se faza inače naziva limerencijom, što bismo jednostavnim rječnikom mogli prevesti kao - opijenost ljubavlju, dok neki stručnjaci govore u ludilu iluzije. To je faza koja vam uvelike može poremetiti svakodnevni život i spriječiti razvoj kvalitetnog odnosa. Često ju ljudi mijenjaju s fazom medenog mjeseca u vezi, jer se mogu preklapati, no to su dva različita fenomena, piše Psychology Today.

Zapravo, ključno je medeni mjesec od faze limerencije, koja zahtijeva posebnu pažnju zbog potencijalnih negativnih posljedica.

Kako se razlikuju 'medeni mjesec' i 'limerencija'?

Priroda odnosa: Limerencija obično uključuje jednostranu zaljubljenost, intenzivne osjećaje prema nekome tko možda neće uzvratiti. Postoji čežnja za emocionalnim uzvraćanjem. Nasuprot tome, faza medenog mjeseca nastupa na početku romantične veze u kojoj su oba partnera međusobno zaljubljena. Obilježeno je uzbuđenjem, strašću i osjećajem euforije jer je sve savršeno.

Trajanje: Limerencija može trajati mjesecima, čak i godinama, osobito ako osjećaji ostanu neuzvraćeni ili ako se limerentni objekt idealizira. Nasuprot tome, faza medenog mjeseca traje od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, kako veza napreduje od zaljubljenosti do dublje veze.

Stvarnost nasuprot fantazije: Limerencija uključuje maštanje i idealiziranje limerentnog objekta, zamišljanje romantičnih scenarija i budućih interakcija s objektom ljubavi. Faza medenog mjeseca može biti obilježena intenzivnim emocijama no utemeljena je na stvarnosti, dok se partneri bolje upoznaju i doživljavaju radosti i izazove zajedničke izgradnje odnosa.

Što uzrokuje limerenciju?

Aktivacija sustava privrženosti razvijenog još u djetinjstvu jedan je od najčešćih uzroka limerencije. Tijekom faze limerencije, intenzivna usredotočenost na objekt pokreće sustav veza u mozga koji dovodi do snažne želje za stvaranjem čvrste veze s partnerom. To može značajno utjecati na ponašanje pojedinaca i donošenje odluka u njihovim romantičnim vezama.

Oslobađanje oksitocina, 'hormona ljubavi', tijekom romantičnih interakcija jača društveno povezivanje i privrženost. Oksitocin je povezan s ljudskim vezama i povjerenjem, društvenom memorijom, privrženošću kao i seksualnim ponašanjem. To može dovesti do hiperfokusiranja na novog partnera i zanemarivanja drugih odnosa. Ovaj hormonalni val također može pojačati osjećaje zaljubljenosti i fiksacije na novog partnera.

Koje su posljedice neprovjerene limerence?

Zategnuti međuljudski odnosi: Limerencija često vodi u opsesivne misli i ponašanja usmjerena prema limerentnom objektu, što može opteretiti postojeće odnose i spriječiti stvaranje novih. Pojedinac može postati zaokupljen fantazijama o limerentnom objektu, zanemarujući svoje odgovornosti i društvene veze. To može dovesti do osjećaja ljutnje i povrijeđenosti među prijateljima koji se osjećaju zapostavljeno ili isključeno.

Nezdrava dinamika odnosa: Ako se partner izolira od svoje mreže podrške ili traži sve vrijeme za sebe, limerencija se može pretvoriti u potpunu patologiju. Štoviše, opsesivna ljubav također može pridonijeti razvoju suovisnosti, disfunkcionalnog obrasca odnosa koji karakterizira da se jedna osoba snažno oslanja na partnera za emocionalnu podršku, dobivanje potvrde i razvoj samopoštovanja. U takvim je slučajevima ključno imati prijatelje koji će prepoznati znakove nezdrave veze i odmah potražiti pomoć kako bi spriječili daljnju štetu.

Kako popraviti stvari koje limerencija narušava?

Prije svega, ključna je otvorena komunikacija s prijateljima i romantičnim partnerima o potrebama i granicama. Ovo su tri važna koraka za uspostavljanje jasnih granica između vaše romantične veze i drugih društvenih veza:

Upravljanje vremenom: Davanje prioriteta kvalitetnom vremenu s prijateljima i romantičnim partnerima omogućuje da održite zdravu ravnotežu između svojih odnosa, osiguravajući da niti jedan od njih ne bude zanemaren.

Uključivanje u grupne aktivnosti: Organiziranje događaja koji uključuju i vaše prijatelje i vašeg partnera, poput večeri igara, tečajeva kuhanja ili planinarenja, olakšava zbližavanje i potiče inkluziju, a istovremeno omogućuje prijateljima da se bolje upoznaju.

Planiranje druženja s prijateljima: Studija objavljena u Social Psychological and Personality Science sugerira da tijekom sukoba u vezi koji prijete temeljima veze, ljudi često traže podršku od prijatelja, starih i novih, kao i članova obitelji, kako bi ojačali osjećaj sigurnosti i povezanosti. Dakle, bilo da se radi o vikend izletu s prijateljima ili duljem putovanju, posvećivanje vremena sebi i provođenje kvalitetnog vremena s drugim ljudima pomaže u ublažavanju osjećaja usamljenosti i izolacije, osobito kada je nečija primarna romantična veza u fazi manjeg intenziteta.