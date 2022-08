I dalje ste opsjednuti s bivšim? Ovih 10 razloga otkriva zašto

Da ih bivši još uvijek voli vjeruje 40 posto žena, a 33 posto misli da je njihov sadašnji dečko još uvijek zaljubljen u svoju bivšu. Bivši su problem za sebe. Neke zaboravimo u sekundi, a za neke su nam potrebne čak i godine, iako smo krenuli dalje sa svojim životom. Na Facebooku bivše provjerava petina ljudi, a mnogi s njima dijele i svoja sadašnja iskustva.

POGLEDAJTE VIDEO: Odrekla se bogatstva zbog ljubavi

Ovo je 10 razloga zašto ih je teško zaboraviti prema Tracey Cox:

1. Slomio vam je srce

Najznačajniji su oni s kojima ste se vidjeli u budućnosti i za koje osjećate da je vaša priča nedovršena. Što je prekid bio bolniji, to ćete i više misliti na njega.

2. Vi ste prekinuli i pogriješili ste

Ako ste prekinuli da biste bili s nekim tko se ispostavio nevrijednim, a potom ste shvatili da ste pogriješili, vjerojatno jako žalite za tim. Pogotovo ako se uskoro ne pojavi netko tko će vas totalno očarati, stalno ćete razmišljati o bivšem ili bivšoj.

3. Vjerujete u jednu srodnu dušu

Iako je to vrlo romantično, puno je realnije vjerovati da postoji više ljudi s kojima će vam biti super i koje možete voljeti. Zapravo je poprilično opasno vjerovati da postoji samo jedna prava osoba za vas. Ako godine prolaze, a vi ne pronalazite svoju srodnu dušu, moguće je da ćete početi misliti da ste pogriješili u prošlosti i da bi se njima trebali vratiti.

4. Niste očekivali prekid

Ako niste bili emocionalno spremni na prekid s bivšim, vjerojatno ćete zapeti u vremenu i prostoru s njim dok ne dobijete objašnjenja uz koja ćete moći nastaviti živjeti.

5. Sviđala vam se osoba koja ste postali dok ste bili s njim

Razmišljanje o bivšoj ljubavi obično nije samo o njemu ili njoj. Često je zapravo upravo o nama. Možda je izvukao najbolje od vas i proveli ste odlično vrijeme zajedno. No morate znati da vi sami uvijek možete biti osoba kakva želite biti jer to imate u sebi.

6. Niste pronašli nikog novog od prekida

Prolaze mjeseci, a možda i godine, a vi nikako da pronađete nekoga tko će vam odgovarati. U takvim vremenima jako je lako vratiti se među duhove prošlosti i sanjariti koliko nam je bilo dobro s njima.

7. To je bila vaša prva, prava ljubav

Prva ljubav je vrlo moćan i snažan osjećaj. Ništa ne boli više od gubitka nje. Suočeni ste s toliko upitnika, osjećate se beznadežno i ne možete to usporediti ni s čim. Nakon što doživite više neuspjeha u ljubavi, shvatit ćete da srce može zacijeliti.

8. Seks je bio savršen

U puno slučajeva ljudi su imali puno bolji seks s bivšim nego s ljudima s kojima su odlučili ostati. To je obično zato što kod partnera na duže staze tražimo više od odličnog seksa. No nekima to može značiti i da su izabrali krivu osobu.

9. Idealizirate ono što ste imali

Mozak je kriv za idealiziranje bivših odnosa jer smo programirani da pamtimo samo ono dobro, a zaboravljamo bolno. Zato ako mislite da vam je s bivšim bilo savršeno, sjetite se da ste vjerojatno zaboravili zašto je bivši.

10. Nesretni ste sa sadašnjim partnerom

Ako ste nezadovoljni u sadašnjem odnosu, gotovo pa je normalno da ćete malo razmišljati o bivšim ljubavima i analizirati ih. No morate znati da vama u tom slučaju ne fali bivši partner već osjećaj koji donosi dobra veza, objasnila je Tracey Cox za Daily Mail.

Najčitaniji članci