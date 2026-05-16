Zamke dijabetesa: Ovo su uzroci naglih skokova šećera krvi za koje možda niste znali

Kad ste prvi put saznali da imate dijabetes, često ste provjeravali razinu šećera u krvi. To vam je pomoglo da shvatite kako hrana, aktivnost, stres i bolest mogu utjecati na razinu šećera u krvi. No, čak i nakon nekog vremena, mogu vas iznenaditi neki uzroci skokova šećera u krvi.
Jeste li ikada čuli da netko objašnjava dijabetes s frustrirajućom razinom jednostavnosti? "Imat ćete ciljanu razinu šećera u krvi sve dok se pravilno hranite, vježbate i uzimate lijekove". Nažalost, nije sve tako jednostavno, a ovo su neki od neočekivanih uzroka porasta razine šećera.
| Foto: PROFIMEDIA
Jeste li ikada čuli da netko objašnjava dijabetes s frustrirajućom razinom jednostavnosti? "Imat ćete ciljanu razinu šećera u krvi sve dok se pravilno hranite, vježbate i uzimate lijekove". Nažalost, nije sve tako jednostavno, a ovo su neki od neočekivanih uzroka porasta razine šećera. |
Foto: PROFIMEDIA
Jeste li ikada čuli da netko objašnjava dijabetes s frustrirajućom razinom jednostavnosti? "Imat ćete ciljanu razinu šećera u krvi sve dok se pravilno hranite, vježbate i uzimate lijekove". Nažalost, nije sve tako jednostavno, a ovo su neki od neočekivanih uzroka porasta razine šećera.
| Foto: PROFIMEDIA
1. Opekline od sunca: Jače opekline prouzročit će bol, koja uzrokuje stres u tijelu, a stres povećava razinu šećera u krvi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Umjetna sladila: Potrebna su daljnja istraživanja, ali neke studije pokazuju da mogu povisiti razinu šećera u krvi.
| Foto: 123RF
3. Kava: Čak i bez sladila. Kod nekih ljudi šećer u krvi je ekstra osjetljiv na kofein.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Gubitak sna: Čak i samo jedna noć s premalo sna može učiniti da vaše tijelo slabije koristi inzulin.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Preskakanje doručka: Izostanak jutarnjeg obroka može povećati razinu šećera u krvi nakon ručka i večere.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
6. Vrijeme obroka: Jedenje obilne kasne večere, bez obzira na to što se u njoj nalazi, često rezultira visokim šećerom u krvi preko noći.
| Foto: Fotolia
7. Doba dana - Šećer u krvi može biti teže kontrolirati kako se dan primiče kraju. Izbjegavajte obroke tri sata prije spavanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. "Fenomen zore": Skok inzulina, ili češće porast šećera u krvi obično se javlja između 4 i 8 sati ujutro. To se događa jer tijelo oslobađa hormone poput kortizola i hormona rasta, signalizirajući jetri da oslobodi glukozu za energiju za buđenje.
| Foto: Thinkstock
9. Sprej za nos: Neki sadrže kemikalije koje potiču jetru da proizvodi više šećera u krvi. Uvijek provjerite sastav.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. Dehidracija: Manje vode u tijelu znači da je šećer u krvi koncentriraniji. Uvijek pijte dovoljno vode.
| Foto: Canva
11. Bolest desni: To je komplikacija dijabetesa. Visok šećer oštećuje desni, a bolesne desni otežavaju kontrolu šećera, stvarajući začarani krug.
| Foto: Robert Kneschke
12. Stres i bol - Fizički stres (npr. infekcija, bolest, snažna bol) uzrokuje da tijelo oslobađa hormone koji povisuju razinu šećera u krvi.
| Foto: Dreamstime
13. Lijekovi - Steroidi pogotovo, poput prednizona često povisuju razinu šećera u krvi. No, i neki dekongestivi, kontracepcijske pilule i diuretici mogu utjecati na razinu glukoze.
| Foto: Canva
14. Alkohol - Jetra je zauzeta razgradnjom alkohola i smanjuje proizvodnju glukoze, što može dovesti do pada razine šećera u krvi ako se alkohol konzumira na prazan želudac. Međutim, alkoholna pića s dodacima bogatim ugljikohidratima (npr. sok od naranče) također mogu povisiti razinu šećera u krvi.
| Foto: Vershinin
15. Vježbanje - Iako često može sniziti glukozu u krvi, tjelovježba visokog intenziteta, poput sprinta ili dizanja utega, ponekad ju može povisit. To proizlazi iz reakcije adrenalina, koji tijelu govori da oslobodi pohranjenu glukozu. No, u globalu je vježbanje korisno, pa se testirajte prije i poslije da vidite kako na vas djeluje
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
16. Ožiljkasto tkivo i lipodistrofija: Može ih uzrokovati korištenje istih mjesta na tijelu za injekcije ili infuzijske setove što rezultira nepravilnom apsorpcijom inzulina.
| Foto: 123RF
17. Alergije: Iako nema studija koji ovo potvrđuju, neki pacijenti prijavljuju više razine glukoze kada imaju alergije. Neki su nagađali da je to zbog hormona stresa kortizola. Budite na oprezu za svaki slučaj.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
18. Celijakija: Neliječena celijakija, koja dovodi do oštećenja tankog crijeva, može povećati rizik od hipoglikemije jer tanko crijevo možda više neće moći pravilno apsorbirati hranjive tvari. Beyond Celiac također napominje da neliječena celijakija može doprinijeti nepravilnim razinama glukoze u krvi.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
19. Nikotin: Neke studije ukazuju na to da pušenje može povećati inzulinsku rezistenciju, a osobe s dijabetesom koje puše imaju veću vjerojatnost da će imati problema s doziranjem inzulina i upravljanjem dijabetesom. Pušači također imaju veći rizik od ozbiljnih komplikacija.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
20. Vitamin B3 (niacin): Može povisiti razinu šećera u krvi, posebno u visokim dozama, te se općenito ne preporučuje osobama s dijabetesom ili predijabetesom bez strogog liječničkog nadzora. Iako se koristi za snižavanje kolesterola, visoke doze niacina mogu uzrokovati hiperglikemiju i pogoršati osjetljivost na inzulin.