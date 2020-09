Zamrznite mahune u 4 koraka

<p>Nema sumnje da su mahune izuzetno bogate vitaminima i mineralima te vlaknima koja su korisna za probavu, te namirnica koja se može koristiti na niz načina tijekom cijele godine. No, kad ih kupujete svježe, u hladnjaku mogu trajati 2 do 4 dana prije nego što se počnu kvariti. Zato je dobro znati da se relativno lako mogu zamrznuti i sačuvati za upotrebu i u zimskim mjesecima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo što sve i kako možete zamrznuti</p><p>Smrznute mahune možete čuvati u ledenici i do 8 mjeseci. </p><p>Kao i mnoštvo drugog povrća,i njih prije smrzavanja treba blanširati. Blanširanje je postupak koji podrazumijeva kuhanje u vodi prije brzog hlađenja u velikoj količini ledeno hladne vode, kako bi se zaustavio postupak kuhanja. Ovo zaustavlja enzimska djelovanja koja mogu prouzročiti gubitak okusa, boje i teksture, osiguravajući tako da mahune zadrže svježinu. </p><p>Ako niste sigurni kako blanširati i zamrznuti ovu vrijednu namirnicu, evo uputa u 4 jednostavna koraka: </p><h2>1. Operite ih i očistite </h2><p>Nakon što ih lagano isperete u hladnoj vodi, odrežite krajeve mahuna. Ako sorta koju ste izabrali ima 'konce' - tanke niti sa strane - pobrinite se da ih skinete.</p><h2>2. Narežite (po potrebi)</h2><p>Kraće mahune ne morate rezati, no one dulje bolje je prepoloviti, kako biste ih lakše spremali kad ih jednom odmrznete.</p><h2>3. Blanširajte ih </h2><p>Zakuhajte veliku posudu s vodom, te za to vrijeme pripremite veliku posudu s vodom u koju ste dodali kockice leda. Kad lonac zakipi, dodajte soli (može je biti dosta), dodajte mahune u kipuću vodu i kuhajte dok ne omekšaju, oko 2 do 4 minute. Pomoću žlice s rupicama izvadite mahune i prebacite ih u ledenu vodu. To će odmah zaustaviti kuhanje i sačuvati svijetlo zelenu boju mahuna. Pustite ih da se namaču oko 4 minute, a zatim ih premjestite na ručnik da se ocijede i osuše. </p><h2>4. Zamrznite mahune</h2><p>Složite u jedan sloj na lim za pečenje i zamrznite, Potom ih spakirajte u vrećice ili spremnike koji se mogu zatvoriti. Dobro ih zbijte da ostane što manje zraka među njima, te zatvorite. Dobro je označiti vrećicu - upišite što je unutra, te datum pakiranja, prenosi <a href="https://www.goodhousekeeping.com/food-recipes/cooking/a32094509/how-to-freeze-green-beans/">Goodhousekeeping.</a> </p>