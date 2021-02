Dragi Mevludine,

sin je izašao iz svog braka pa me zanima hoće li se pomiriti s bivšom s kojom ima i dijete ili ga očekuje nešto novo. Zanima me i što će biti s njegovim poslom te kakvo je moje zdravlje. Hvala na odgovorima.

šifra: sve ispočetka

Odgovor:

On je kreativan i energičan te vrlo pozitivan, no s bivšom neće ostati u braku ili u bilo kakvoj vezi, to je naprosto gotova priča. Analizirao sam njezinu fotografiju i vidim da oni zapravo nisu stvoreni jedno za drugo i dobro je što je sve ovako završilo. No i dalje će se oboje brinuti o djetetu. Kao što sam i rekao, vaš sin je energičan i pozitivan i relativno lako će okrenuti novu stranicu u životu. On će pronaći novu ženu koja će biti komunikativna, inteligentna i fino odgojena.

U idućoj godini će s njom dobiti i bebu i oboje će biti vrlo sretni. Od iduće godine vašeg sina očekuje i promjena na poslu, novo i bolje radno mjesto, a i žena će napredovati. Vi biste mogli imati problema s hipertireozom, odnosno štitnjačom, no uz kontrole i lijekove sve će biti u redu. Sretno svima.