Courtney Duffus

Djevojka: Heather Watson, 163. na svijetu

Nogometaš koji je u mlađim kategorijama igrao za Everton u vezi je s britanskom tenisačicom Heather Watson nešto dulje od dvije godine.

POGLEDAJTE VIDEO - seksi dečki s ljubimcima:

- Otkad smo se sreli, oboma nam ide puno bolje. On je jako zaslužan za to, jako je pozitivan. Ne volim da dečki imaju preveliki utjecaj na mene, ali on je uistinu pozitivno utjecao na mene. Jako je miran i staložen. Ja sam jako emocionalna, a on mi je velika podrška. Nikada ne propušta moje mečeve i to je ono što ja trebam - nahvalila je svog dečka Watson.

Ona nije velika ljubiteljica nogometa i imala je negativne predrasude prema nogometašima, ali Courtney ju je ugodno iznenadio.

On igra za engleski Bromley, a nedavno je svojoj djevojci posvetio status na društvenoj mreži.

- Tijekom posljednjih mjeseci koji su bili uistinu teški za mene, ona je uvijek bila moja stijena. Jako je lijepa, posvećena i inspirativna. Heather, volim te - napisao je.

Martin Hromkovič

Djevojka: Belinda Benčić, 12. u svijetu

Švicarska tenisačica slovačkih korijena, Belinda Benčić (24) u vezi je s bivšim slovačkim nogometašem Martinom Hromkovičem (39) od 2018. godine.

On je igrao u Slovačkoj za OFC Russel Gabčíkovo, ali otišao je u igračku mirovinu 2019. godine.

On je sada član njezinog fitness tima, a Belinda je već prije otkrila kako par uspijeva razdvojiti svoj privatni i poslovni život.

- Kada radimo, uistinu ga vidim kao trenera. Nadam se da će tako i ostati. Za njega, posao je gotov kada sam ja u formi. Martin je isto bio sportaš pa jako dobro razumije kada sam nervozna ili napeta - rekla je Belinda o svom dragom.

Joel Cannell

Djevojka: Katie Swan, 246. na svijetu

Ranije ovog tjedna Katie je postala prva Britanka koja se u posljednjih 20 godina uspjela ubaciti u Wimbledon kroz kvalifikacije.

Par je zajedno već pet godina i često na društvenim mrežama objavljuju zajedničke fotografije. Oboje igraju tenis i karijere su im tek na početku.

Posljednjih par godina bile su izazovne za Joela koji je gotovo umro od malarije. Zarazio se ugrizom komarca u Nigeriji 2018. godine.

- Bilo je jako strašno. Ja sam tada bila u Kini. Odmah su ga odveli u bolnicu i nekoliko dana su mu se borili za život jer se zarazio najgorim sojem bolesti. Postoje četiri različita soja malarije i on je imao najopasniji, koji može biti fatalan ako se ne tretira dovoljno rano. U bolnici je bio tjedan dana, a onda je uslijedio dugi oporavak. Sada mu je puno bolje, iako se još oporavlja - rekla je Katie o njegovoj borbi s malarijom.

Gael Monfils

Djevojka: Elina Svitolina, 5. na svijetu

Teniske zvijezde izlaze od 2019. i postali su miljenici fanova. Francuz je trenutačno 14. na svijetu, dok je Ukrajinka 5., a par svoje fanove često oduševljava zajedničkim fotografijama na Instagramu.

Spremni su i za vjenčanje nakon što su objavili zaruke prošli mjesec.

Vijest su objavili na društvenim mrežama uz fotografiju Eline koja je pokazala prsten.

- Rekla je 'da'. Gospođa Monfils - napisao je Gael uz objavu.

- Da! Za početak našeg zauvijek - dodala je ona.

Michal Hrdlička

Supruga: Karolina Pliškova, 10. na svijetu

Češka tenisačica upoznala je Michala dok su oboje bili na partyju u klubu 2015. godine. On je tada radio kao prezenter na češkoj televiziji, a upoznali su se kada ju je tražio autogram. Ubrzo su počeli razgovarati i razmijenili su brojeve.

Hodali su tri godine prije nego ju je Hrdlička zaprosio u njihovom domu 2017..

Vjenčali su se u srpnju 2019. u Monte Carlu.

Karim Kamoun

Supruga: Ons Jabeur, 24. na svijetu

Ons (25) je prva Arapkinja koja je ušla u Top 50 na svijetu i prva koja je stigla do finala WTA turnira. Kada nije na terenu, Ons provodi vrijeme sa svojim suprugom Karimom, s kojim je u braku već četiri godine.

Kamoun je prvak u mačevanju i diplomirao je psihologiju.

Alexis Ohanian

Supruga: Serena Williams, 8. na svijetu

Suosnivač Reddita Alexis Ohanian i Serena Williams vjenčali su se u New Orleansu 2017. godine. Na svadbi su bili mnogi poznati među kojima i Beyonce, Kim Kardashian i Anna Wintour, a tema vjenčanja bila je 'Ljepotica i zvijer'.

Par se upoznao na hotelskom bazenu u Rimu 2015., a njega se često može vidjeti kako svoju suprugu bodri s tribina.

Stanislas Wawrinka

Djevojka: Garbine Muguruza, 13. na svijetu

Ranije ovog mjeseca objavljeno je kako švicarski tenisač neće moći nastupiti na Wimbledonu jer se još oporavlja od operacije lijeve noge u ožujku, a iz istog razloga propustio je i Roland Garros.

Vjeruje se kako će ipak doći u London kako bi s tribina bodrio svoju djevojku Garbine.

Par svoju vezu drži u privatnosti i gotovo nikad ne govore o svojoj romansi, piše Daily Mail.