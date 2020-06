Zapamtite dobro - hvalisanje i kritiziranje nisu put do sreće!

<p>Za postizanje zadovoljstva privatnim i poslovnim životom važno je riješiti se stvari koje vas čine nesretnima, tvrdi poslovni savjetnik <strong>Jeff Haden</strong>. Stoga se što prije riješite suvišne “prtljage” koja vam otežava život. Jedna od tih stvari je okrivljavanje drugih za svoje probleme. Istina, tko radi, griješi, a tuđe pogreške mogu vam doista otežati život. No okrivljujući druge, stavljate se u ulogu žrtve i propuštate uvidjeti gdje ste pogriješili. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako život učiniti sretnijim:</p><p>Moguće je da suradnicima niste jasno dali na znanje koja su vaša, a koja njihova zaduženja ili ste se negativističkim pristupom zamjerili šefu. No ako preuzmete odgovornost kada stvari pođu naopako, dobivate novu snagu jer se automatski usredotočujete na to da drugi put stvari obavite bolje i pametnije te tako radite na budućem zadovoljstvu. Ipak, istodobno pripazite da ne upadnete u zamku želje za kontroliranjem drugih ljudi. </p><p>Bez obzira na to jeste li šef ili mudro usmjeravate kolege, važno je znati da kontrolirati možete jedino sebe i svoje postupke - s drugima možete samo surađivati, s više ili manje uspjeha. </p><h2>Hvalisanje i kritiziranje nisu put do sreće</h2><p>Možda ste obrazovaniji, iskusniji i vještiji u svom poslu, no to ne znači da to trebate drugima nabijati na nos, a još manje da ih trebate kritizirati zbog njihovih mana. Važno je cijeniti različitosti jer ćete tako imati bolje odnose i osjećati se sretnije.</p><h2>Ne zamarajte se misleći "što bi bilo kad bi bilo"</h2><p>Nakon što nešto odlučite, obavite neki posao ili pogriješite u nečemu, suočite se sa situacijom i izvucite pouku iz tog iskustva. A tada prestanite razmišljati o tome. Ako se prekoravate zbog prošlih pogrešaka, bit ćete osuđeni na vječno nezadovoljstvo.</p><h2>Ne pokušavajte impresionirati druge ljude</h2><p>Novi auto, lijep stan, zvučna titula i impresivna postignuća... iako ih je dobro imati, to nisu stvari zbog kojih vas drugi ljudi vole, nego jednostavno najobičnije stvari. Stoga ne pokušavajte time ostaviti dojam na prijatelje, obitelj i susjede. </p>