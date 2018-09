Zapečaćene šestice otpornije su na karijese za čak 70 posto!

Roditelji prvašića koji na pregledu kod stomatologa uoči početka školske godine nisu “zapečatili” prve trajne kutnjake (tzv. šestice) ili dogovorili postupak, dijete bi u idućih šest mjeseci trebali odvesti na pregled. Važno je što prije dogovoriti pečaćenje kako bi se spriječio nastanak karijesa, savjetuje dr. Davor Ćurković.

Ta dva zuba nemaju mliječnih prethodnika, pa roditelji često ni ne primijete da su izbili prvi trajni zubi, te zanemare činjenicu da o njihovoj higijeni posebno treba voditi računa.

Foto: Dreamstime

- Šestice su najvažniji zubi jer određuju raspored ostalih zuba i na njima je najveće opterećenje tijekom žvakanja. Ako ih rano izgubimo, doći će do promjene rasporeda ostalih zuba, a onda i do problema sa zagrizom te raznih deformacija i malformacija čeljusti - upozorava sugovornik. Problem je u tome što kod trajnih zubi koji su tek niknuli nije do kraja očvrsnula caklina, pa na griznoj plohi trajnih kutnjaka i pretkutnjaka može doći do pojave jamica i fisura, koje čine fisurni sustav, a u kojima se može zadržavati hrana. Kako te udubine nisu dostupne vlaknima četkice za zube, tu se počnu skupljati bakterije i s vremenom se razvija karijes. Štoviše, postoje istraživanja koja ukazuju na to da kod djece u dobi od 5 do 17 godina čak 80 posto karijesa nastane upravo u području fisurnog sustava.

Kad po 'pečat'?

- Da bismo to spriječili, preporučuje se ‘pečaćenje’ prvih trajnih kutnjaka. Pečati se zub koji je već sazrio, što ovisi o tome kada je niknuo. Pretpostavlja se da je to otprilike od 15 do 18 mjeseci nakon nicanja, odnosno između šeste i sedme godine - kaže.

Foto: 123RF

Iako je trajnost tih ispuna dulja, i zapečaćeni zub potrebno je kontrolirati na redovitim pregledima svakih šest mjeseci.

- Pečate je dobro zamijeniti nakon godinu i pol do dvije kako bismo usput provjerili stanje zuba. Može se dogoditi da pečaćenjem nismo zatvorili sve udubine, ili se oko rubova pečata stvorio prostor u kojem će se skupljati bakterije, pa se karijes može razviti i kod zapečaćenih zuba - upozorava i dodaje da je u praksi često susretao pacijente kod kojih su pečati bili stari po sedam-osam godina, i na prvi pogled djelovali zdravo, no ispod se već ozbiljno razvio karijes.

Ništa bez kontrola!

- Dakle, preventivnim pečaćenjem i redovitom kontrolom u velikoj se mjeri može prevenirati nastanak karijesa - ističe dr. Ćurković.

Naime, postoje procjene da se pečaćenjem prvih trajnih zubi može smanjiti kvarenje zuba u ranoj dobi za oko 50 posto, dok se u kombinaciji s pravilnom higijenom i redovnim kontrolama ta zaštita povećava i na 70 posto.

Zub se ne brusi i dijete odmah može jesti

Postupak pečaćenja zuba nije bolan, nema brušenja površine zuba i odmah nakon toga dijete može jesti. Stomatolog će prethodno očistiti zub i osušiti ga, nakon čega na gornju plohu nanosi staklenoionomerni cement ili kompozitni materijal obogaćen fluoridima. Nanesenu ispunu treba stvrdnuti pomoću specijalne UV lampe i – zub je neko vrijeme zaštićen.

Svako peto dijete ima karijes!

Djeca do 18. godine u Hrvatskoj imaju pravo na besplatne stomatološke preglede. No zbog neodlazaka na redovite kontrole njih čak 44.206 u dobi do šest godina ima barem jedan karijes, što je skoro svako peto dijete.