Zubari nikad ne bi jeli ovih 13 namirnica, a ne bi ni vi trebali

1. Kokice

- Jedenje kokica zna izazvati upalu desni jer ljuskice ostanu između zuba - objasnila je zagrebačka stomatologinja Željka Stolar.

- Najviše ljudi koji mi dolaze u ordinaciju sa slomljenim zubima kažu da im se to dogodilo kad su jeli kokice. Često se kokice do kraja ne otvore i tvrda zrna jako lako lome zube, a da ne pričamo o skrivenim ljuskicama koje se zabiju između zubi i izazivaju bol u desnima - objasnio je Jonathan Neman za Reader's Digest, stomatolog iz New Yorka.

2. Suho voće

Foto: Dreamstime

Iako jako fino, puno vitamina i minerala, suho voće je strašno loše za zube.

- Ne samo da je u pitanju koncentrirani šećer, već je i jako ljepljiv te se često zalijepi za kutnjake i stvara karijes - napominje dr. Neman.

3. Slatka kava

Često ispijanje slatke kave, poput one iz automata je "noćna mora" za zube. Stalna izloženost zuba šećeru i mlijeku u kavi otežava slini borbu protiv šećera i kiselina u ustima.

- Slina je fantastičan zaštitnik zuba, ali dugotrajnim ispijanjem slatkih pića oni su pod stalnim napadom šećera. S vremenom žlijezde slinovnice jednostavno ne mogu "držati korak" s količinom šećera u ustima i njihov rad se usporava pa slina više ne može obavljati svoj posao - kaže dr. Neman.

4. Sjemenke

Većina sjemenki zahtijeva otvaranje prednjim zubima što može uzrokovati oštećenje i lomove zuba.

5. Topla voda s limunom

Ako ste čuli da je topla voda s limunom dobra zamjena za jutarnju kavu, još jednom razmislite o ovoj opciji.

Foto: Dreamstime

- Zube uništava kiselina iz limuna jer nagriza caklinu. Stalna izloženost kiselim napitcima može otopiti caklinu, slabeći tako unutarnji sloj zuba (dentin), koji je žući od cakline i puno osjetljiviji - objasnila je stomatologinja Raha Sepehrara za Metro UK.

- Inače, prevelika konzumacija agruma, tj. previše kiseline jako šteti zubima, kao i šećer. Zubi su preosjetljivi - izjavila je stomatologica Stolar.

6. Led

- Ne jedite led! Pretvrd je, oštećuje zubnu caklinu i uzrokuje male lomove na zubima. Čak može i odlomiti dio zuba - upozorava američki stomatolog Jon Marashi.

7. Energetska pića

Foto: Evgeny Sergeev/Thinkstock

- Energetska pića su jako kisela i imaju nizak pH te visok sadržaj šećera. Svjedok sam velikom porastu propadanja zuba među studentima koji piju previše ovih pića kako bi uspjeli probdjeti noć. Zbog gustoće i povećanog šećera ovo piće prekriva jednako sve zube i stvara opasnost od mnogobrojnih karijesa - priča zubar Marashi.

- Sva gazirana pića strašno uništavaju caklinu, a nastaju i velike promjene na caklini - objasnila je stomatologinja Stolar.

8. Grožđice s čokoladom

Foto: Dreamstime

- Grožđice su sam vrag! Ovo je možda iznenađujuće, ali sama čokolada na grožđicama manje šteti zubima nego suho voće. U grožđicama je veća količina šećera i lako se lijepe za zube. U ovom slučaju čokolada je samo benzin dodan na vatru! - objašnjava Marashi.

9. Sportski napitci

Ta pića su osmišljena za sportaše radi rehidracije. Pomažu nadoknaditi izgubljene hranjive tvari i elektrolite u organizmu. Na drugu stranu, sportska pića su puna tekućeg šećera, koji su poznati po tome da stvaraju karijese na teže dostupnim zubima - objašnjava Krysta Manning, vlasnica zubnog laboratorija u Kentuckyju.

10. Kruh s pekmezom i/ili kikiriki maslacem

Oba namaza su prepuna šećera, gusta i jako ljepljiva, što je recept za karijese. Ako volite ove namaze, potražite one s manjim udjelom šećera te nakon obroka popijte čašu vodu. Ako možete, nakon sendviča uzmite žvakaću gumu s pepermintom koja će žvakanjem skinuti većinu šećera sa zubiju - savjetuje zubar Manning.

11. Konzervirano voće

Ako mislite da je ovo zdrava namirnica zato jer je u pitanju voće, razmislite još jednom.

Foto: Dreamstime

- Iako se voće obično smatra zdravom i poželjnom namirnicom, konzervirano je jako nezdravo jer je pakirano u sirup i tekući šećer, što se smatra samo jednim korakom dalje od klasičnih bombona - objasnio je Manning.

12. Gumeni bomboni

Foto: Dreamstime

Ne samo gumeni bomboni, nego i svi slični slatkiši se trebaju izbjegavati u širokom luku. Oni su grozni za zube jer se jako lijepe i za zube i desni, a što duže je gumeni bonbon zalijepljen za zub to više bakterije proizvedu kiseline koja uzrokuje karijese - izjavio je kozmetički zubar Lawrence Fung.

13. Roštilj

Nije toliko riječ o mesu, već o umacima za roštilj koji su inače gusti, ljepljivi i obiluju šećerima.

- Rebarca s roštilja u umaku s karameliziranim šećerom i začinima najgora je hrana za vaše zube. Postoji opasnost od lomljenja zubiju, a dodatni šećer nikad nije dobar - upozorava vlasnik privatne dentalne ordinacije u New Jerseyju, Frederick Baker.

