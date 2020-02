Zapeli u lošoj vezi? Psiholog je otkrio tri glavna razloga za to

Jeste li se zapitali zašto ostajete u vezama koje donose razočaranje, nezadovoljstvo i nisu zdrave za vas? Loše veze vas iscrpljuju, a ponekad se zbog njih osjećate kao da uništavaju dušu, piše Psichologytoday.

No unatoč tome mnogi parovi ostaju zajedno iako su nesretni, a te veze ponekad traju doživotno.

- Nezdrave veze donose visoke razine anksioznosti, depresiju i stres. Dodatno, toksične veze neće postati zdravije ako se više uključite u njih. Ako izlazite neko vrijeme i stvari ne idu dobro, nemojte misliti da će krenuti na bolje ako ostanete u takvoj vezi ili se čak vjenčate, ističe psiholog dr. Jeffrey Bernstein i upozorava kako će stvari zapravo postati još lošije. Razlog je u činjenici da se ljudi rijetko mijenjaju, a za to im je potrebno mnogo truda i vremena.

- Vjerujem kako je za svaku vezu važno da partneru dajemo najbolje od sebe. Iako na svim vezama treba raditi, promislite ako ulažete više od svog partnera. Dodatno, zapitajte se radite li posao koji zahtijeva sitne intervencije ili ipak ozbiljniji trud. Sitne intervencije se odnose na svakodnevne sitnice u vezi poput trenutačnih nerazumijevanja, nekomunikacije, malih grešaka. No ozbiljniji trud se odnosi na probleme koji se pojavljuju dugoročno, poput destruktivnog ponašanja, stalnog sukoba, emocionalnog i fizičkog zlostavljanja, kaže dr. Bernstein.

Savjetuje stoga da dobro promislite jeste li među ljudima koji misle sljedeće:

1. Bojim se ostati sam

- To je najčešći razlog zbog kojeg ljudi ostaju u lošim ili osrednjim vezama. Ako ste žrtva takvog pogrešnog uvjerenja, gubite mogućnost da neko vrijeme budete sami kako biste stvorili bolji temelj za buduću intimnu zdravu vezu, kaže psiholog. Porazna je istina da ostanak o problematičnoj vezi zbog straha od samoće ima suprotan učinak i zapravo ćete se osjećati usamljenije nego ikad.

2. Bezvrijedan sam i ne zaslužujem bolje

- Svoje klijente pokušavam usmjeriti da razmišljaju na sljedeći način: Prepoznajte svoju vrijednost. Jedino ste vi u stanju procijeniti koliko vrijedite. Ljudi koji ne vjeruju u sebe ostaju u lošim vezama jer pogrešno misle da činjenica što su u vezi drugima govori a su zapravo u redu, nastavlja Bernstein. No problem je što nikad zapravo ne istražuju svoje mišljenje o tome što nije u redu prema njima. Na žalost, ostanak s pogrešnim čovjekom smeta mogućnosti da vidite što je ispravno i dobro za vas.

3. Iako veza ne valja, ispunjavam barem dio potreba

Mnogi smatraju da ostanak u toksičnoj vezi može ispuniti njihove potrebe, no i to je oblik sabotaže vlastite osobnosti. - Mnogi su mi priznali da ostaju u takvim odnosima zbog lagodnijeg načina života, intenzivne seksualne privlačnosti prema partneru, straha da će završiti s nekim još gorim ili jednostavno ne žele zbog djece razarati obitelj. Život se temelji na slobodnoj volji, no to ne opravdava činjenicu da se osjećate očajno u želji da ispunite svoje potrebe koje biste inače sami ispunili ili biste bih pronašli u zdravijem odnosu, zaključuje on.

