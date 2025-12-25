Zapjevajte božićne pjesme koje su nekad pjevale naše bake

Božić nisu samo delicije na stolu i prilika za prejedanje, nakon kojega ćemo napokon malo uživati u drijemanju uz upaljeni televizor na kauču, dok ostali članovi obitelji gledaju u svoje mobitele, a klinci cendraju jer im je dosadno, a pogotovo ne vrijeme za raspravu o temama oko kojih se inače ne slažemo, pa na kraju nerijetko završimo posvađani.

Prilika je to za druženje s obitelji, koje se može oplemeniti podsjećanjem na to zašto volimo jedni druge, uz obiteljske fotografije koje ćete projicirati na zidu, ali i prilika da - zapjevate zajedno.

Ako nemate baku ili djeda koji vašu djecu mogu poučiti tradicionalnim hrvatskim božićnim pjesama, možda vam pomogne naš mali izbor nekoliko njih za koje donosimo tekstove te nekoliko linkova putem kojih možete naučiti melodiju. No, nemojte se držati samo tradicije: Ovo je prilika i da se dobro zabavite uz karaoke koje će vam priuštiti najmlađi članovi obitelji, koji sigurno znaju neke od velikih hitova koji su povodom Božića snimljeni u humanitarne svrhe, ili hitove grupe Wham, Mariah Carey i druge...

Tekstovi božićnih pjesama za obiteljsko druženje:

Radujte se, narodi

Radujte se, narodi, kad čujete glas,

da se Isus porodi u blaženi čas.

Svaki narod čuj, čuj i k Betlemu pristupljuj.

Vidi Božje otajstvo u podrtoj štalici

i tko trpi uboštvo na toj tvrdoj slamici.

To otajstvo čuj, čuj i k jaslicam pristupljuj!

Raduje se Marija s Josipom gledeći,

anđeo pjeva “Gloria” po zraku leteći;

i ti, svijete čitavi, Spasitelja pozdravi!

Pođi i ti, narode, k betlehemskom dvoru,

pridruži se klanjajuć anđeoskom koru,

lijepe dare daj, daj, pa mu lijepo zapjevaj.

Zdravo, mali Isuse, koji sad nas pohodi!

Tebe sav puk uznosi, nas u slavu vodi ti!

Sveto tvoje rođenje bilo svim na spasenje!

Kyrie eleison

Kyrie eleison, eleison!

Isus se rodi u štalici.

Pojte pastiri

tamo se njemu poklonite.

Kriste elelison, eleison,

on za nas trpi, čim se rodi.

Pojte pastiri

tamo se njemu poklonite.

Kyrie eleison, eleison,

u jasle mora da se skriva.

Pođite kralji

tamo se njemu poklonite.

Svim na zemlji

Svim na zemlji mir, veselje,

budi polag Božje volje!

To sad nebo navješćuje

i glas s neba potvrđuje.

Dobre volje svaka duša,

grijeha neka već ne kuša,

nego hvali, diči Boga,

što je poslo Sinka svoga.

Sinka svoga, Boga moga,

s Ocem, Duhom jednakoga,

Duhom Svetim začetoga,

od Marije rođenoga.

O grešniče, to promisli,

što učini Otac višnji:

Sinak njegov, dijete milo

za sve nas se porodilo.

U se vrijeme godišta

U se vrijeme godišta,

Mir se svijetu naviješta.

Porođenje Djetića,

Od Djevice Marije.

Od prečiste Djevice

I nebeske Kraljice,

Anđeoske Cesarice,

Svete Djeve Marije.

Djeva Sina porodi,

Vragu silu svu slomi,

A kršćane oslobodi

Sveta Djeva Marija.

U jasle ga stavljaše,

Majka mu se klanjaše,

I slatko ga ljubljaše,

Sveta Djeva Marija.

Anđeli mu služahu,

Novu pjesmu pjevahu,

U njeg’ milost prošahu,

Svetom Djevom Marijom.

U ponoć se Bog rodi,

Nebo, zemlju prosvijetli,

Ko u podne svjetlost bi,

Svetom Djevom Marijom.

Zrak izađe zornice,

Od prečiste Djevice,

Anđeoske cesarice,

Svete Djeve Marije.

Svako svijeta stvorenje,

Ima sada veselje,

Božje štujuć’ rođenje

Od Djevice Marije.

Oci u limbu pjevaše,

Kad te glase slušaše,

Da Bog rođen bijaše,

Od Djevice Marije.

Slava Bogu višnjemu,

Gospodinu našemu,

I čovjeku smjernomu,

Svetom Djevom Marijom.

Koj’ u tminah stajahu,

I bez zraka bijahu,

Sina Božjeg čekahu,

Od Djevice Marije.

Kog obeća Bog dati,

I na svijet im poslati,

Ter iz tmina puštati,

Svetom Djevom Marijom.

To željahu vidjeti,

I s veseljem primiti,

Pa s njim uvijek živjeti,

Svetom Djevom Marijom.

Anđeo siđe nebeski,

Ter pastirom navijesti,

Prevelike radosti,

Svetom Djevom Marijom.

O pastiri, tecite,

Stada vaša pustite,

Sina Božjeg vidite,

Svetom Djevom Marijom.

Tad pastiri dođoše,

Sina Božjeg nađoše,

Ter mu hvale dadoše,

Svetom Djevom Marijom.

Slava Bogu višnjemu,

Gospodinu našemu,

I čovjeku smjernomu,

Svetom Djevom Marijom.

Slavu vječnu vijediše,

Ter se vele čudiše,

Bogu se pokloniše,

Svetom Djevom Marijom.

I to čudo procvjeta,

Nad tim kraljem od svijeta,

Kog uboga, čestita,

Povi Majka Marija.

Kralj u jaslam ležaše,

A odjeće nemaše,

Jer uboštvo ljubljaše,

Svetom Djevom Marijom.

Teb’, Isuse, hvalimo,

Sveto Trojstvo slavimo,

Majku tvoju častimo,

Svetu Djevu Mariju.



Veselje ti navješćujem

Veselje ti navješćujem puče kršćanski

Jerbo se Kralj u Betlehemu rodi nebeski,

Još mali u štali, kog stvorenje svako slavi,

Štuje, diči jer je pravi -

On naš Spasite i Otkupitelj.

Pored Njega stoji Majka Djeva Marija,

Pa sveg svijeta Spasitelja lijepo povija,

Njeg doji i goji, uspavljuje njegujući,

Spavkaj, spavkaj, pjevajući,

u toj štalici, sve na slamici.

A pastiri došli skromno, padnu ničice;

Oj pastiru svih pastira k nama obrati se;

Dođosmo, donijesmo: Sebe tebi žrtvovati,

Tebe Bože darivati,

Slatki Isuse, pomiluj nas sve.

Tiha noć

Tiha noć, sveta noć,

spava sve sanak blag.

Samo Josip i Marija bdiju

dokle Sinak drag sniva slatki san,

sniva slatki san.

Tiha noć, blažena noć,

javlja sad neba zbor svim pastirim

sretan čas svud se ori neba glas:

dođe Isus spas, dođe Isus spas.

Narodi nam se Kralj Nebeski

Narodi nam se Kralj Nebeski

od Marije čiste Djevice.

Na tom mladom ljetu veselimo se,

mladoga Kralja mi molimo.

Po njemu slijedi sveti Stjepan,

prvi mučenik Gospoda Boga.

Na tom...

Sveti Ivan preljubljeni

među apostoli preodabrani.

Na tom...

Malu dječicu pomoriše

za ime Božje kao ovčice.

Na tom...

Sveta Tri kralja dare nose:

tamjan i zlato, plemenitu mast.

Na tom...

Danas se krsti Krist na Jordanu,

krštenje svoje s njime slavimo.

Na tom...

Daj nam Bog zdravlje k tomu veselje,

na tom mladom ljetu svega obilja!

Na tom...

Neke od tih pjesama možete poslušati ovdje:

