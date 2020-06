Chef

<p><span style="color:black">Chill&Grill; program za Dan državnosti u subotu i nedjeljni koncert Soul Shadowsa grande su finale velikog spektakla koji se punih mjesec dana odvijao kroz <a href="http://www.facebook.com/24sata/" target="_blank">digitalne platforme 24sata</a>. Građani su i ovaj vikend proveli u najboljoj mogućoj atmosferi uz bogat program. </span></p><p><span style="background:white"><b><span style="color:black">Podravkini chefovi pripremili su sjajne recepte za piletinu 'caprese' i riblje ražnjiće</span></b> </span></p><p><span style="background:white"><span style="color:black">Popularni kulinari <strong>Chef <span style="font-weight:normal"><strong>Zoran Delić</strong> i </span></strong><span style="font-weight:normal">Mišel Tokić</span> priredili su za završnicu <strong>Chill&Grilla;</strong> dva ukusna recepta za roštilj. </span></span></p><p><span style="background:white"><span style="color:black">Zoran Delić složio je ražnjiće od plave ribe s mediteranskom salatom. Recept ovog zdravog i laganog jela kao i pripremu pogledajte u sljedećem videu.</span></span></p><p><span style="color: black;">Chef</span><strong style="color: black;"> </strong><strong style="color: black;"><span style="font-weight:normal">Mišel Tokić</span> </strong><span style="color: black;">napravio je mali odmak od klasičnog stakea i ponudio nešto potpuno drugačije, sa sastojcima pristupačnim svima - piletinu caprese.</span></p><p><br/> <strong>PRIPREMITE CAPRESE PILETINU</strong></p><p>Pileća prsa začinite sa Vegetom Natur grill clasic i ispecite na roštilju sa obje strane. Pred sam kraj pečenja na odreske posložite narezanu mozzarellu. Kad se ona počne topiti složite pečene <strong>tikvice</strong>, a na vrh na ploške narezanu rajčicu. Sve skupa pospite sa natrganim bosiljkom i prelijte maslinovim uljem. Paralelno sa piletinom na ražnjić nabodite <strong>krumpir</strong> u kori skuhan skoro do kraja i prerezan na pola. Krumpir začinite sa soli i paprom, a tikvicu prije nego li je nabodete na ražnjiće začinite sa maslinovim uljem, acetom balsamicom, <strong>senfom</strong>, slatkom crvenom paprikom soli i malo meda. Na tavi rastopite maslac i stavite tortilju. Na jednu polovicu posložite polutvrdi sir, na sir stavite grah ili <strong>kukuruz</strong>, blagi ajvar, ponovo završite sa sirom, suhim vlascem i preklopite. Okrenite na drugu stranu da se i ona zapeče pa sve skupa servirajte na dasku za serviranje.<br/> <br/> <strong>Sastojci:</strong></p><h2 style="margin: 19.5pt 0cm 0.0001pt;"><span style="background:white"><b><span style="color:black">Nastup koji je probudio uspomene</span></b></span></h2><p>Subota se nastavila s koncertom koji je mnogima pobudio uspomene. Iz splitskog Gradskog kazališta mladih odjekivali su hitovi <strong>grupe Dalmatino </strong>koji su samo za ovu priliku održali spektakularni online Live koncert za građane diljem Hrvatske. Bio je to njihov prvi koncert nakon što su na snagu stupile epidemiološke mjere.</p><p>'Neizmjerno smo sretni što ćemo zabavljati brojne slušatelje. Drago nam je što se polako vraćamo u normalu, s guštom ćemo svirati ujendo i naš prvi online koncert – izjavili su frontmeni grupe Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara ususret ovom velikom glazbenom događaju. A kako je izgledao koncert pogledajte u slijedećem videu, zapjevajte i zaplešite još jendom uz pjesme koje pjevaju generacije.</p><p>I dok su hitovi Dalmatina odjekivali Splitom, u Zagrebu se se DJ-evi iz agencije Urbani Eventi pripremali na još jedan nastup u Swanky baru. Ovog vikenda nezaboravan glazbeni doživljaj izveli su jedan od omiljenih radijskih DJ-eva <strong>Dina Putrića</strong> i violinistici <strong>Avi Fay</strong>. Ovaj je duo u jedinstvenom party doživljaju spojio naizgled nespojivo te u skladu sa svjetskim trendovima donijeli su najbolju house glazbu u kombinaciji sa zvukom violine. A kako je izgledao savršeni ambijent house ritma pogledajte u videu.</p><h2>Soul Shadowsi su nadmašili sami sebe</h2><p>Zadnji dan <strong>Chill&Grilla;</strong> protekao je u istinskom doživljaju još jednog glazbenog nastupa grupe <strong>Soul Shadows</strong> koji je kao i do sada svirao s dvije adrese - krovova Zagreba i Amsterdama u sklopu glazbenog projekta CHILL & GRILL TENNESSEE MUSIC ROOFTOP SESSIONS. Soul Shadowsi sviraju još jednom za sve vas.</p><p>Ako vam nije dosta Soul Shadowsa dodatnu dozu live studio sessions videa <strong><a href="https://www.youtube.com/user/mhorvat94?app=desktop" target="_blank">pogledajte ovdje</a></strong>. </p><h2 style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt;">Chill&Grill; je i ovog vikenda nagrađivao bogatim nagradama</h2><p><span style="background:white"><span style="color:black">U četvrtom krugu velikog nagradnog natječaja bogate i vrijedne nagrade osvojili su oni koji su bili najvještiji u spravljanju roštilja. <b>Mladen Tkalec i Gordana Petrović, prva su dva sretna </b>dobitnika koji su osvojili <strong>Pevexov roštilj </strong>na ugljen i <strong>set za roštiljanje</strong>, Chill&Grill; <strong>mix paket Podravka začina</strong> za odličan roštilj te <strong>Ravlić karticu </strong>za kupnju svježeg mesa za roštilj.</span></span></p><p><span style="background:white"><span style="color:black">Sljedećih <strong>8 najoriginalnijih</strong> fotografija nagrađena s Chill&Grill; duo paketom Podravka začina i Ravlić karticom za kupnju svježeg mesa su <b>Vedran Cvijanovic, Saša Botički, Marijana Špehar, Antonija Došlić, Natali Lipić, Goran Abramov, Rome Marčelja, Ljubica Malarić</b>. A posljednjih <strong>40</strong> kreativaca koji su osvojili Podravkine Chill&Grill; pakete začina za odličan roštilj su slijedeći: <b>Matea Marjanović, Ante Buterin, Kristijan Lončar, Azra jenjić, Kristijan Borko, Mirjana Kauzlarić, Tifani Ban. Arijan Aleksić, Ivana Smolić, Milena Herold, Jurica Vulić, Andrea Užarević, Goran Latin, Katica Orsolic, Lucija Tolić, Željko Turalija, Hrvoje Oršolić, Vedrana Crnković, Indira Filipovic, Krešimir Paradinović, Mario Križetić, Jela Paradinović, Haris Hurem, Tina Božić, Ines Ovčariček, Romana Picek, Karla Deletić, Filip Španić, Igor Kovačić, Tomislav Harauzek, Ena Sladović, Zorana Banko, Josipa Žanić, Kristijan Mikolic, Ninoslav Večerić, Miroslav Varga, Irena Ivanović, Pavle Oravec, Ante Smolić, Jasna Orlić.</b></span></span></p><p><strong>Objavljujemo i sretne dobitnike Jack Daniels natječaja:</strong> Josipa Katić, Antonia Dražić, Sabina Štrangar, Tomislav Juzbašić.</p>