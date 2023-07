Započela je retrogradna Venera u Lavu - evo što to znači za ljubav svakog znaka Zodijaka

Venera, planet koji u horoskopu predstavlja ljubav, odnose, novac, osjećaj osobne vrijednosti i žene, kretat će se od 23. srpnja do 4. rujna retrogradno znakom Lava. Kao da ćemo utonuti u neki privid, san. Osjetit ćemo usamljenost, ranjivost, pomanjkanje interesa za drugu stranu ili ćemo se pak sami morati suočiti s partnerovom nezainteresiranošću. Povlačimo se s ljubavne scene, više promatramo, očekujemo, manje djelujemo. Dok neki čeznu još intenzivnije za izgubljenim u prošlosti, drugi detaljno analiziraju partnera i vezu u kojoj se nalaze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Treba nam vremena kako bismo shvatili kuda odnos ide. Pojavit će se i nezadovoljstvo. Manje pokazujemo osjećaje, pojavljuje se strah od odbijanja, povrede i razočaranja. Sada smo u prilici otkriti ono što stvarno želimo ili ne moženo prihvatiti kod partnera.

Izjavi li vam netko u narednim danima ljubav, budite oprezni i promišljeni. Ne uzimajte izrečeno zdravo za gotovo. Možda će te riječi biti posljedica privremenog zanosa, seksualne žudnje, a ne onoga što stvarno nosi u srcu.

Sada se lako gubi entuzijazam voljenja. Više vidimo mane i nedostatke nego prednosti. No i to je ponekad neophodno kako bismo se suočili sa svim onim aspektima odnosa pred kojima smo u posljednje vrijeme zatvarali oči.

Ovo je odlično vrijeme kako bismo revidirali svoj odnos s partnerom, shvatili je li vrijedan daljnjeg truda ili je vrijeme da svatko krene svojim putem. Nemojte žuriti s odlukom. Dajte si vremena. Što će vam um biti mirniji, a emocije uravnoteženije, to će odluka biti ispravnija.

S retrogradnom Venerom prisjećamo se prošlosti, bivših ljubavi. Neki bi mogli obnoviti odnos iz prošlosti i nadati se da će ovaj put biti drukčije, no nada će biti bliža iluziji nego stvarnosti. Naime svi odnosi koji započnu pod retrogradnim kretanjem ovog planeta imaju kratki vijek trajanja i uglavnom dožive svoj kraj kad Venera započne direktno kretanje. Slično je i s vezama koje u se ovom razdoblju prekinu. Kroz neko vrijeme doći će do ponovnog susreta, možda i zbližavanja. Budite strpljivi. Iskoristite to vrijeme kako biste shvatili što uistinu želite, odnosno što je najbolje za vas. Nemojte slati poruke, zvati, dajte sebi i drugoj strani više prostora za razmišljanje i svojevrsno osjećajno resetiranje.

Foto: Dreamstime_

I na kraju ovaj astrološki fenomen nije nužno negativan. Iskoristite li ga pametno, prihvaćanjem svih iskustava i lekcija, koje vam dolaze ususret, profitirat ćete. Zajedno s partnerom sada možete iscijeliti neke bolne točke odnosa, arhivirati prošlost, povratiti izgubljeno povjerenje i naći se na novom početku. Sretno!

OVAN

Na dnevni red dolaze teme koje su vezane uz način na koji provodite slobodno vrijeme, kao i kvaliteta odnosa s djecom. Koliko i kako uživate u životu, dopuštate li se predah nakon napornih tjednih aktivnosti? Možda ćete se malo povući u sebe i opreznije iskazivati naklonost dok ne steknete više sigurnosti u zbivanja koja su pred vama.

BIK

Budući da je Venera vaš planet vladar, vraćate se u prošlosti. Preispitujete odnos koji se ostavili iza sebe, razmatrate ima li ipak mogućnosti za pomirenje ako dođe do ponovnog susreta. Odnosi s članovima obitelji postaju bitni, kao i potreba da unesete više reda u svoj stambeni prostor. Očekuju vas neki popravci, čišćenje ili rješavanje stvari koje više ne upotrebljavate.

BLIZANCI

Način na koji komunicirate i iskazujete svoju naklonost možda neće uvijek biti najbolje shvaćen od strane drugih. Odustajete od jednog susreta ili putovanja. Na zaslonu mobitela pojavljuje se poruka od osobe koju niste dugo vidjeli. Moguće je i da dođe do nekih smetnji u slanju i primanju poruka, pa budite na oprezu. Provjerite ispravnost osobnog vozila.

Foto: Dreamstime_

RAK

Proći ćete kroz vrijeme preispitivanja onoga što dajete, ali i svega onoga što mislite da zaslužujete i gdje je zdrava mjera u tome. Podcjenjujete li se negdje i ako da, kako se osnažiti i više vrednovati sebe u poslu, u svojim odnosima. U svakom slučaju, vrijeme je da se okružite ljudima koji vas podižu. Budite oprezniji u trošenju. Izbjegavajte kupovinu skupocjenih predmeta.

LAV

Retrogradna Venera u vašem znaku – odnosno vašoj prvoj kući identiteta donosi preispitivanje i procjenjivanje vlastitog izgleda, ali i razmišljanja o tome kakav dojam ostavljate na druge ljude. Tijekom ovog utjecaja izbjegavajte krupne estetske zahvate, a odluke po tom pitanju donesite nakon 4. rujna. Osim toga, nešto iz prošlosti vam se vraća u život.

DJEVICA

Mogli biste osjećati želju za samoćom jaču nego inače. Budite oprezni sa sjenovitom stranom te samoće, koja bi mogla uključivati eskapističke sklonosti ili nezdravu odvojenost od ljudi koji su vam bitni. Prošlost i bivši odnos dolazi kao bitna tema za vas, nešto vas vuče unatrag. Možda uletite i u odnos sa zauzetom ili emotivno nedostupnom osobom.

VAGA

Ovaj bi vam tranzit otvara vam oči za prijateljske probleme koji su dugo vrebali ispod površine. Možda se u blizini nekih osoba osjećate usamljeno ili neprihvaćeno. Jesu li to vaši ljudi? Izgledno je i da bi vam jedna osoba mogla zamjeriti da ste nekako odsutni i niste uključeni u odnos. Rezultat svega bi vas mogao natjerati da preispitate prirodu svojih prijateljstava u cjelini.

Foto: Unsplash

ŠKORPION

Vaš status i pozicija na radnom mjestu mogao bi biti za vas važna tema. Razmatrate vide li drugi na poslu vaš trud i cijene li vaš potencijal. Pripremite se za prolazne konflikte na radnom mjestu koji predstavljaju izazov vašem statusu. Odnos s ljubavnim partnerom također će biti jedna od tema kojom ćete se baviti. Koliko vremena i energije ulažete u vaš odnos?

STRIJELAC

Primijetit ćete da su vam aktivnosti koje su vas prije motivirale i uzbuđivale, poput putovanja, izleta, učenja novih stvari, sada odjednom postale dosadne ili nezanimljive. A ta bi spoznaja mogla potaknuti ponovnu procjenu onoga što vas podiže na noge i osnažuje vaš avanturizam. Neki će proći kroz promjene vezane uz obrazovanje, partnerovo rodbinom ili mentore i učitelje.

JARAC

Dugovanja, kredit, investicije, nasljedstvo samo su neke od tema koje će biti značajne tijekom ovog utjecaja. Povratite ono što je vaše kod drugih, njima vratite njihovo. Možda ćete osjećati kao da vam blizak prijatelj ili partner nešto duguje ili ne ispunjava izgovorene ili neizgovorene obveze vašeg odnosa s njima. Izbjegavajte rizične investicije.

VODENJAK

Vrati li vam se u život bivša ljubav, pogledajte zašto je tu i što možete dobiti iz tog iskustva. Možda ponovni početak, a možda samo mir i oprost za ono što ste odvilo između vas. Ovo nije vrijeme za ulazak u nove veze, ali niti za prekid odnosa jer će biti privremen. Više se posvetite svom odnosu, a ako ste sami, zapitajte se je li vrijeme za iskorak prema naprijed?

RIBE

Utjecaj ove Venere omogućuje vam da preuredite svoju svakodnevicu na način da pronađete više ravnoteže između rada i odmora. Uz to, ovo je poticajno razdoblje da razmotrite što može unaprijediti vašu vitalnost i zdravlje. Odnosi s kolegama na radnom mjestu mogu povremeno biti razlog nezadovoljstva ili nesporazuma. Ne zaključujte, radije pitajte ono što vam nije jasno.