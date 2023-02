Zara tuži kompaniju iz Los Angelesa za kopiranje i krađu dizajna te fotografija kreacija

Zara i njezina matična tvrtka Inditex optužuju brend sa sjedištem u Los Angelesu radi kršenja autorskih prava, lažnog oglašavanja, nepoštenog tržišnog natjecanja i 'obmanjujućih trgovačkih radnji' kako bi zavarali potrošače.

Foto: www.thefashionlaw.com

Prema tužbi koju su podnijeli saveznom sudu u New Yorku 4. siječnja, Zara i Inditex tvrde da su Thilikó, LLC i njegova vlasnica Queenie Williams (zajedno, 'optuženi') izgradili posao plasiranjem Zarine robe kao svoje vlastite, uključujući kupnju Zara odjevnih predmeta, uklanjanje oznaka i zamjenu za one koje nose ime Thilikó, te plasiranje te robe kao vlastite - zajedno s visokim cijenama, piše The Fashion Law.

Španjolska kompanija tvrdi kako je Thilikó kapitalizirao Zarino intelektualno vlasništvo te plasirao lažne proizvode kao njihove, od hlača do haljina.

Osim toga, u tužbi piše da 'Thilikó-ove reklamne, marketinške i etikete proizvoda pokazuju Zarine proizvode kao njihove'.

Osim obmanjivanja potrošača o izvoru odjevnih predmeta, Thilikó koji postoji tek dvije godine, prodaje proizvode odjeće i modnih dodataka drugih brendova po višim cijenama, tvrdi španjolska kompanija.

Kompanija je ukrala i fotografije te ih plasirala kao vlastite, čime krši niz zakona, među njima i one o autorskim pravima.

Foto: www.thefashionlaw.com

Kao rezultat svega toga, Zara i Inditex tvrde da su 'pretrpjeli znatnu novčanu štetu, kao i nepopravljivu i nemjerljivu štetu Zarinom ugledu' te stoga traže novčanu odštetu i mjeru zabrane kako bi spriječili Thilikó u daljnjoj krađi.

Ironija u svemu je što Zara, kroz svoje mnoge kolekcije i linije, donosi dizajn koji nerijetko podsjeća na onaj velikih, skupljih brendova i jakih igrača na modnoj sceni.

Kod njih možemo konstantno vidjeti odjevne predmete nalik na one velikih modnih kuća. Naravno da oni donose jeftinije i dostupnije verzije od nešto drugačijih materijala te je to postala ustaljena praksa.

Kopiranje je u svijetu mode svakodnevica, u tome se vrte milijuni te je to problem kojemu zakoni nikako da stanu na kraj.

Iako Zara i Inditex tvrde da Thilikó svoju robu nabavlja od njih te onda skida etikete, moguće da zapravo kupuju robu od neke treće strane ili čak od same Zare, ali 'ispod pulta'. No, tužba će dokazati o čemu se tu uistinu radi.

