Zarazio ga njegov pas? Zbog infekcije mu odrezali sve udove

Greg Manteufel (48) iz Wisconsina u SAD-u osjećao se loše, kao da ima virozu. Imao je visoku temperaturu, povraćao je i imao proljev. Stanje mu je bilo sve lošije pa je otišao na Hitnu pomoć, a ono što su mu tamo nakon pregleda rekli, nitko nije očekivao.

Imao je infekciju krvi uzrokovanu prodorom bakterije Capnocytophaga canimorsus u tijelo. Bilo je to krajem lipnja ove godine, a stanje je bilo toliko ozbiljno da su ga spašavali amputacijom obje potkoljenice i obje ruke do sredine podlaktice, a morali su odstraniti i dio nosa zahvaćenog infekcijom. Mišići i tkivo su mu bili jako oštećeni, a zahvaćeno tkivo gotovo crne boje.

Foto: Privatni album

Na Grega je opasna bakterija vjerojatno prešla s njegove kujice Ellie koja ga je znala tu i tamo polizati, ali liječnici su rekli kako ne mogu biti sto posto sigurni da je to uzrok, iako sumnjaju na to, prenosi Daily Mail.

Njegova supruga Dawn Manteufel kaže da mu je tijelo puno modrica, kao da ga je netko izudarao palicom za bejzbol.

- To je toliko nevjerojatno, još ne možemo shvatiti kako se to moglo dogoditi. Greg je psima okružen cijeli život - rekla je novinarima Dawn no nije im otkrila gdje je kujica sada i jesu li njezinu slinu poslali na analizu.

Foto: Privatni album

Dodala je, kako je usprkos svemu, njezin suprug sretan što je ostao živ. Rekao je liječnicima neka odrežu što moraju samo neka ga održe u životu.

Pred njim je dugotrajna rehabilitacija, navikavanje na protetiku i odlazak estetskom kirurgu zbog rekonstrukcije nosa. Gregova obitelj sakuplja donacije za pokriće troškova liječenja i rehabilitacije na internetskoj stranici GoFundMe.

Foto: Privatni album

Kakva je to bakterija?

Radi se o bakteriji koja se ponekad nađe u slini pasa i mačaka, a može izazvati infekciju kod ljudi koji su imunokompromitirani - imaju oštećenje imunološkog sustava zbog kojeg se povećava opasnost od infekcije. Nađe li se u ustima životinje, ova bakterija kod velike većine ljudi neće izazvati infekciju.

Dr. Silvia Munoz-Price, stručnjakinja za zarazne bolesti s Medicinskog fakulteta u Wisconsinu kazala je kako je infekcija kod Grega rezultirala padom krvnog tlaka i smanjenjem cirkulacije u tijelu.

- Više od 99 posto ljudi koji imaju psa, nikada se neće suočiti s ovakvim problemom - rekla je.

Foto: Dreamstime

Simptomi infekcije

Liječnici kažu da bakterija u krvi čovjeka može završiti nakon ugriza ili ogrebotine psa ili mačke, ili ako životinja poliže otvorenu ranu na čovjekovoj koži, a dovesti će do teške infekcije ako je imunitet jako slab, prenosi omicsonline.org, internetska stanica na kojoj liječnici objavljuju slučajeve sa kojima se susreću i rezultate svojih istraživanja.

Simptomi se obično javljaju između jednog do osam dana nakon izloženosti, uglavnom drugi dan. Mogu se kretati od simptoma sličnih gripi pa sve do sepse.

Infekcija se uglavnom učinkovito liječi antibioticima u trajanju od najmanje tri tjedna. Ali, kao kod Grega, ponekad se pojave dugotrajne nuspojave koje uključuju amputaciju zbog gangrene, srčani udar i zatajenje bubrega.

Što je infekcija brže dijagnosticirana, to je veća šansa za preživljavanje.

VIDI OVO: Ovo su stvari koje muškarci ne primjećuju za vrijeme seksa.