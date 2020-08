Devin je i ranije sumnjala\u00a0da je njezin zaru\u010dnik vara

Jednom je vidjela da je dobio video snimke grudi druge \u017eene. Me\u0111utim, njezin zaru\u010dnik je bio pametan pa je ime svoje ljubavnice u imenik spremio pod imenom svog najboljeg prijatelja i tako se izvukao za ovaj slu\u010daj. Objasnio joj je kako ne treba biti zabrinuta i da mu se to samo prijatelj hvalio\u00a0s\u00a0djevojkom koju je bio upoznao.

- Naravno, povjerovala sam mu. Nisam tra\u017eila dodatna obja\u0161njenja - rekla je Devin i dodala da je jednom uhvatila i kako u kafi\u0107u grli drugu \u017eenu.

- Nisam ga htjela odmah napasti tamo jer nisam \u017eeljela da eksplodira i osramoti me pred mojim prijateljima - objasnila je.

Kada mu je kasnije prigovorila, njen zaru\u010dnik je tvrdio kako ga ona \u0161pijunira i kako se ne mo\u017ee vjen\u010dati s nekim tko nema povjerenja u njega.

Njen biv\u0161i ju je \u010dak odbio odvesti u bolnicu kada nije mogla prestati povra\u0107ati nego ju je optu\u017eio da samo tra\u017ei pa\u017enju. Umjesto da je odvede u bolnicu on je oti\u0161ao igrati golf. Na kraju ga je nekako nagovorila da je odveze, ali je on i dalje nastavio tvrditi da se ona samo pretvara, jo\u0161 se na putu do bolnice zaustavio kupiti ne\u0161to za jesti.

Tek nakon \u0161to je pro\u010ditala poruke koje je slao drugim \u017eenama odlu\u010dila je prekinuti vezu i zaruke, a vjen\u010dani dan zamijenila je\u00a0koncertom Beyonce i putovanjem u Las Vegas sa svojim prijateljicama. Tako\u0111er, pokrenula\u00a0tvrtku 'd.i.y.BreakUp' s prijateljicom Jessicom Heilweil i njih dvije sada poma\u017ee drugim \u017eenama koje poku\u0161avaju preboljeti prekid.

-\u00a0Nadam se da \u0107e ova moja pri\u010da pokazati drugim ljudima da postoje odre\u0111ene stvari koje ne bismo trebali tolerirati - rekla je.

Iako je njezin biv\u0161i zaru\u010dnik jo\u0161 uvijek sa \u017eenom s kojom je varao, Devin se nada da su sretni, prenosi The Sun.