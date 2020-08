Dečko se nije iskazao u prvom seksu? Evo kad je to razlog za brigu i prekid veze, a kad nije

Britanska stručnjakinja za seks i veze objasnila je zbog kojih sve problema seks s novim dečkom može biti problematičan i kad je to razlog za zabrinutost i prekid veze

<p>Za većinu parova početak nove veze je u seksualnom smislu najbolje razdoblje u vezi. Tad je požuda najsnažnija jer je sve svježe i novo, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8618687/Tracey-Cox-reveals-sex-issues-DONT-need-worry-new-man.html">Daily Mail</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako preživjeti prekid</p><p>No istovremeno, to je vrlo stresno razdoblje pogotovo ako vam se novi partner iznimno dopada. Tad se oboje trudite impresionirati jedno drugo iako ne poznajete partnerovo tijelo te što mu se kod seksa sviđa ili ne. Većina zato radi ono što je radila i s prethodnim partnerima nadajući se uspjehu koji može i izostati.</p><p>Istina je da većina parova ima najbolji seks dva mjeseca od početka fizičke veze jer ljudima treba vremena kako bi ustanovili što najbolje funkcionira za njih dvoje. Zato nas ne bi trebala zabrinjavati većina stvari koja nas brine kad se upustimo u seksualni odnos s novim partnerom.</p><p>Naravno, postoje očite i definitivne crvene zastavice koje su upozorenja i na njih morate svakako obratiti pažnju, no ovo nije jedna od njih.</p><h2>1. Nije se dugo seksao</h2><p>- Moj novi muškarac priznao mi je nedavno da se nije seksao dvije godine. On je u srednjim dvadesetima i vrlo je privlačan. Kaže da je jednostavno tako ispalo. Je li to nešto što bi me trebalo brinuti - pitala je žena britansku stručnjakinju za seks i veze <strong>Tracey Cox</strong>.</p><p>Unazad 10 godina, broj muškaraca mlađih od 30 koji nemaju redovite odnose utrostručio se. Mislimo da generacije koje odrastaju uz mobitele imaju redoviti seksualni život, no nije tako. Skloniji su avanturama za jednu noć i mladi više vole istraživati seksualnost nego se odmah svrstati u ladicu heteroseksualnosti. Informacije o seksu su lako dostupne, no unatoč tome mladi su općenito manje seksualno aktivni.</p><p>Zašto? Za njih je privatnost vrlo važna stvar i imaju niz praktičnih problema. Ako još živite s mamom i tatom, gdje ćete se seksati s nekim koga ste tek upoznali? Usto, nezaposlenost među mladima je vrlo visoka i mnogi u dvadesetima su pod velikim stresom, što ubija libido. Društveni mediji nameću i to da nije važno samo pronaći partnera nego da on mora biti i i fotogeničan.</p><p>Zatim, tu je pornografija. Za mnoge muškarce je masturbacija uz pornografiju jednostavniji način da zadovolje svoje potrebe nego da moraju prolaziti kroz sve navedene teškoće o kojima govorimo.</p><p>Zbog svega navedenoga, činjenica da netko nije dugo imao odnose više nije znak za uzbunu. To može značiti i da nema osobito veliku želju za seksom, jer u suprotnom bi imao motivaciju za pronalaženje rješenje za prepreke. A možda mu to samo nije bilo na listi prioriteta. Puno više znači činjenica da je zainteresiran za seks sada, sa vama.</p><h2>2. Ne može postići erekciju</h2><p>- Navikla sam doživjeti preranu ejakulaciju kod muškarca s kojim se prvi put seksam, no moj novi dečko ima problem s postizanjem erekcije. Smatram to malo uvredljivim. Ne bi li baš sad na početku trebao biti jako uzbuđen? - pitala je druga.</p><p>Evo u čemu je problem: on vrlo vjerojatno jest vrlo uzbuđen.</p><p>To što ne može postići erekciju, ne znači da očajnički ne želi seks sa vama. To samo može značiti da očajnički želi da stvari budu savršene, a to je najbolji recept kako nastaje tjeskoba oko izvedbe. Što je tjeskobniji, to je veća vjerojatnost da će stvari krenuti krivo. Za mnoge muškarce je prvi put velika stvar jer žele impresionirati. To znači da imaju penis prihvatljive veličine, da lako postižu čvrstu i snažnu erekciju, da ne dožive orgazam prebrzo te imaju vještine da i vas dovedu do orgazma. To je mnogo razloga za brigu, a penisi ne vole stres jer on sužava krvne žile. Erekcija nastaje kad krv ispunjava komore u penisu i tada će on očvrsnuti. Tjeskoba oko seksualne izvedbe može spriječiti da se to učinkovito odvija.</p><p>Taj scenarij je od početka gubitnički: On se brine da neće biti dobar u izvedbi, a to vodi do toga da nije dobar u izvedbi, pa time pojačava tjeskobu sljedeći put što znači da je još manja vjerojatnost kako će postići erekciju. I tako se ciklus nastavlja.</p><p>Što ste opušteniji oko toga da ne doživi erekciju, brže ćete riješiti problem. Dajte mu do znanja da je to normalno i da ga ne osuđujete te ga usmjerite da vas zadovolji na druge načine, oralno ili prstima. Njegovo će samopouzdanje porasti. Dajte mu do znanja da nije penetracija jedini način kako vas može zadovoljiti. Što manje pažnje pridajte penisu, veća je vjerojatnost da će on postići erekciju.</p><h2>3. Neiskusan je i tehnika je loša</h2><p>- Srela sam tipa i naš prvi seks je bio užasan. Čini se da nema pojma o oralnom seksu i krenuo je u odnošaj prije nego što sam bila spremna. Imam dojam da nema iskustva i da nema pojma. Što da radim? - nastavila je treća zabrinuta djevojka.</p><p>Bez panike! Tehniku se može naučiti, a neiskustvo se rješava tako da mu vi omogućite više iskustva. Vježba stvara savršenstvo. Sve dok je otvoren prema vašim uputama, neiskustvo nije problem. Isprva pokušajte govorom tijela signalizirati što želite. Ako učini nešto što vam se sviđa, pretjerujte u izražavanju oduševljenja. Glasno stenjite, približite mu se, snažnije ga poljubite. Na taj način će primiti vašu poruku o tome što vam se sviđa. Ako vam se nešto ne sviđa, odmaknute svoje tijelo, ili još bolje, svojom rukom usmjerite njegovu ruku ili penis. Ako ni to ne pomaže, budite otvoreni i izravno kažite što volite i što vam se sviđa.</p><p>Većina muškaraca je oduševljena konstruktivnim feedbackom u krevetu, osobito na početku dok još uče o tome što volite. Ako je pak uvrijeđen što mu govorite što želite ili sugerirate da je njegova izvedba nezadovoljavajuća, onda je to problem. Ako ne možete razgovarati o seksu, nema nade da ćete riješiti bilo koji seksualni problem sada ili u budućnosti. Dajte mu do znanja zašto je otvorena komunikacija važna i da je ona temelj veze.</p><h2>Kada se zabrinuti i prekinuti</h2><h2>1. Nije zainteresiran za seks</h2><p>Ako ni vi niste osobito zainteresirani za seks, onda je to u redu i nije razlog za zabrinutost. No ako je vaš libido snažan a njegov nije, onda imate problem. Čak i najniži seksualni nagon na početku veze doživljava renesansu jer je sve novo. Ako već sada nije zainteresiran za seks, poslije će biti još gore.</p><h2>2. Sebičan je</h2><p>Većina nas je u seksualnom smislu velikodušna na početku veze jer se trudimo impresionirati partnera. Ako ga zanima samo jedan orgazam, i to njegov, a vas ništa ne pita, alarm za uzbunu je tu. Sebičan je u krevetu, pa je vjerojatno i da je sebičan u drugim stvarima. Budite osobito sumnjičavi kod muškaraca koji inzistiraju da im pružite oralni seks, ali nisu spremni isto pružiti vama.</p><h2>3. Prisiljava vas da radite nešto što ne želite</h2><p>Mnogo je muškaraca koji gledaju pornografiju i misle da je to odraz stvarnog života. Vide žene koje netko davi ili tuče i misle da žene to žele u stvarnom životu. Iako neki vole grublji seks, mnogi baš i ne misle tako. Za to je potrebna visoka razina povjerenja koje se stječe tijekom vremena. Ako s partnerom ne dijelite entuzijazam oko onoga što od vas traži, definitivno ne pristajte na takve igrice.</p>