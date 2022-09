Zaskočila ga kolegica: 'Stavila je noge oko mene i počela me ljubiti. Zna da sam oženjen'

Bio sam šokiran onim što se dogodilo, a to je u meni probudilo osjećaje koje nisam imao 15 godina. Ja sam oženjen muškarac od 43 godine sa sinom i kćerkom od šest i četiri godine, a ona ima 28 godina i zaručena je, piše muškarac u dilemi, objavio je The Sun.

On i kolegica zajedno su radili na projektu skoro šest mjeseci.

- Oboje se bavimo IT razvojem i jedan od naših klijenata ima stroge rokove pa smo često radili do kasno. Ona je pametna, ljupka i duhovita, osjećao sam da me privlači - ispričao je.

Međutim, ona se udaje za nekog drugog pa je mislio da ga ona neće ni pogledati.

- No, što smo više radili zajedno, to smo se više zbližavali i na kraju smo išli često na ručak te bismo svratili u pub na putu kući. Uvijek je prolazila kraj mene, dodirivala mi ruke i noge, no pokušavao sam to zaboraviti - prisjetio se.

Sve dok nije poduzela neke konkretne korake.

- Ušla je za mnom u ostavu, omotala noge oko mene i počela me ljubiti. Onda je rekla da već tjednima umire od želje da to učini - ispričao je.

Rekao joj je da se nema zbog čega ispričavati.

- Onda me pozvala u izlazak u petak, dok je njezin zaručnik na putu. Volio bih izaći s njom, no znamo kako bi to završilo. osim toga, imam ženu - priča muškarac.

No, njegova je sada 38-godišnja supruga imala aferu prije njega te joj je on oprostio, radi djece. Sada spašavaju brak, iako ističe da je bliskost između njih dvoje nestala.

- Sada su stvari među nama u redu, ali mislim da nikada nećemo imati strast ili ljubav jedno prema drugome kao prije. Nikad nisam zamislio da ću je prevariti nakon sve boli koju mi ​​je nanijela - zaključio je.

