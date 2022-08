Razlozi za razvod po svijetu: 'Želi sam raditi sve kućanske poslove', 'Ima preveliki penis'...

Ljudi su kroz povijest imali razne čudne razloge za stupanje u brak ili njegovu zabranu, a za razvod još čudnije. Na primjer, usputni seks nije bio toliko ležeran za muškarce u Škotskoj sve do 1939. godine. Naime, žena sa kojom je momak bio intiman mogla je kasnije zahtijevati da je oženi. Još jedan bizaran zakon zadržao se u američkoj državi Alabami sve do 2000. godine - do tada nije bilo dopušteno međurasnim parovima da se vjenčaju.

Kada je razvod braka u pitanju, prema islamskom zakonu, razvedeni par može se ponovno vjenčati samo ako se žena uda za nekog drugog, a zatim se razvede od te osobe. Uglavnom, žena se mora ponovno udati i razvesti želi li se ponovno udati za bivšeg supruga.

Među razlozima za razvod našao se i 'preveliki penis'. Aisha Dannupawa, domaćica i majka troje djece iz Nigerije, zatražila je raskid braka jer je 'penis njezina muža bio prevelik'. Prije braka nisu bili intimni pa nije, kaže, znala što dobiva. Seks s njim opisala je kao noćnu moru.

Gayle McCormick iz Kalifornije je u dobi od 73 godine tražila razvod od supruga, sa kojim je bila u braku 22 godine' nakon što je saznala da će glasati za Trumpa.

- Osjećala sam se kao da pravi budalu od mene. To je otvorilo otkrio neke stvari među nama s kojima se prije nisam suočila - objasnila je.

Druga žena zatražila je razvod 2012. godine jer je 'suprug previše pričao i nije mogao niti jednu njihovu tajnu zadržati za sebe'.

Talijan je u travnju 2017. godine podnio zahtjev za razvod braka nakon što je 'svjedočio kako njegova žena levitira u zraku'. Tvrdio je da je opsjednuta vragom.

Neimenovani muškarac iz jedne od arapskih zemalja razveo od svoje 28-godišnje žene samo nekoliko dana nakon što su se vjenčali - jer ju je prvi put vidio bez šminke. Rekao je da ga je prevarila korištenjem velike količine šminke i lažnih trepavica. Sve je 'razotkrio' nakon što su se otišli okupati u moru uz plažu Al Mamzar u Dubaiju. Voda joj je isprala šminku, a on je pretrnuo. Tvrdi da je nije prepoznao, kao da gleda u drugu ženu. Prije vjenčanja su bili zaručeni šest mjeseci.

Još nekoliko slučajeva iz tog kraja svijeta:

Brak jednog saudijskog para navodno se raspao kada je supruga rekla da joj se više sviđa očeva deva nego njezin muž. Bila je to šala koja njemu nije dobro sjela. Tamošnji mediji pisali su kako je povrijeđeni suprug zatražio razvod kojemu su svjedočili i njezin otac i njegova deva.

Mladoženja u Saudijskoj Arabiji razveo se od svoje supruge samo dva sata nakon vjenčanja zbog 'zlouporabe povjerenja', jer je prijateljima poslala slike sa svadbene ceremonije na Snapchatu. Tvrdio je kasnije kako su se dogovorili da neće dijeliti fotografije sa vjenčanja po društvenim mrežama.

Par iz Egipta podnio je zahtjev za razvod 2017. godine, samo dva tjedna nakon vjenčanja, zbog nesuglasica oko podjele kućanskih poslova. Njoj je jako smetalo što je 31-godišnji suprug, vlasnik manjeg poduzeća, inzistirao na tome da se on sam brine o svim kućanskim obavezama.

- Nije mi dopuštao da radim po kući, osjećala sam se kao gost u hotelu - prokomentirala je kasnije. Ovo se ne

Još jedan brak raspao se vrlo brzo, a radi se o paru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rastali su se tijekom medenog mjeseca, jer je 'ona odbijala konzumirati brak'.

Muškarac iz Indije navodno je ostao je bez supruge jer nije izgradio zahod u kući. U presudi kojom je ženi odobren zahtjev za razvodom, pisalo je ja je 'prisilio svoju suprugu da ide obavljati nuždu u polje odbivši izgraditi WC u njihovoj kući'. Sud je to okarakterizirao kao 'oblik mučenja', prenosi marieclaire.com.

U američkoj državi Kentucky smijete se vjenčati s istim partnerom 'samo' tri puta, iako, kome bi to palo na pamet? Ipak, ako doista dođe do 4. puta, tada se par može preseliti u drugu državu i tamo opet vjenčati.

Pomalo čudni zakoni u drugim američkim državama:

Brazil

Do 2002. godine novopečeni muževi imali su mogućnost iskoristiti 'probnih 10 dana' kako bi se uvjerili da im je supruga doista djevica kakvom se predstavila. Ukoliko su u tih deset dana otkrili da nije djevica, mogli su dobiti poništenje braka.

Samoa

U ovoj otočnoj državi u Tihom oceanu žena navodno može zatražiti razvod ukoliko suprug zaboravi njezin rođendan.

Čile

Čile je bio jedna od posljednjih zemalja koja je legalizirala razvod 2004. godine, a konzervativni katolički zastupnici potrudili su se zakomplicirati taj proces.

Kako bi se kvalificirali za razvod, par mora živjeti odvojeno barem godinu dana i to samo u slučaju da da su se oboje složili kako se žele razvesti. Ako jedna strana to želi, a druga ne, tada moraju živjeti odvojeno najmanje tri godine i tek nakon toga se mogu legalno razvesti.

Naravno, postoje iznimke kad je taj proces (razdoblje čekanja) moguće ubrzati - ako dokažete nevjeru, zlostavljanje, napuštanje, homoseksualnost, prostituciju, ovisnost o drogama ili kriminalne aktivnosti.

Japan

Većina razvoda u Japanu je jednostavna. Par koji se želi razvesti samo mora potpisati, zapečatiti i podnijeti obrazac na jednoj stranici. Ne zahtijeva se čak ni odlazak na sud.

U prošlosti je Japan tjerao žene da čekaju ukupno šest mjeseci prije nego što se ponovno udaju, a taj zakon su izmijenili tek 2016. godine.

Kina

Početkom 2021. godine tamo je uvedeno obvezno 'razdoblje hlađenja' koje traje 30 dana, a od parova koji se žele rastati traži da pričekaju s razvodom. Potom dobivaju dva termina sastanka na kojemu se trebaju pojaviti u periodu između 30 i 60 dana. Ako na sastanke ne dođu, njihov zahtjev za razvodom se automatski odbija.

Indija

Ta ogromna zemlja ima najnižu stopu razvedenih parova na svijetu, samo oko jedan posto brakova završi razvodom. Ta praksa je priznata tek nakon hinduističkog zakona o braku iz 1955. godine. Ali, čak i ako zakon priznaje razvod, to ne znači da će sudac udovoljiti zahtjevu.

Luksemburg

Ova malena zemlja s oko 500.000 stanovnika ima najveću stopu razvoda na svijetu, zapanjujućih 87 posto. Da bi dobili razvod oboje moraju biti stariji od 21 godine i u braku provesti najmanje dvije godine. Također, unatoč tome što je stopa razvoda tako visoka, broj stanovnika u Luksemburgu svake godine raste.

Vatikan

Tamo razvoda nema. Naime, Vatikan je grad/država pod katoličkim upravljanjem kojom upravlja Papa. Duboko katolički kakva jest Vatikan ne dopušta građanima da se razvode. Iako, tamo živi nekih oko 840 stanovnika, a većina su svećenici i papino osoblje.

Australija

Dok u većini zemalja proces razvoda može potrajati godinama, kod Aboridžina u Australiji prekida se trenutno. Žena samo treba reći 'da' drugom muškarcu i prijašnji brak je okončan. Ili, može jednostavno zamoliti supruga za razvod i ako on pristane, brak je gotov.

Filipini

To je jedina zemlja, osim Vatikana, koja još uvijek ne dopušta tu praksu. Poništenje braka je dopušteno u određenim slučajevima, kao, na primjer, za muslimane koji se žele razvesti, ali muslimani čine samo pet posto pretežno katoličke populacije.

Iako se zakoni o razvodu na Filipinima nisu mnogo promijenili od 1949., napravljeni su neki pozitivni pomaci - tamošnja vlast je počela raspravljati o toj temi. U kolovozu lanjske godine odobrili su nacrt zakona koji dopušta 'apsolutni razvod', prenosi goldbergjones-or.com.

Tražio razvod jer mu žena ne čisti, ne pere niti kuha

Kazao je na sudu je kako njegove patnje traju dvije godine. Osim što gladan živi u neredu i ne sjeća se svog posljednjeg pristojnog obroka, rekao je i kako ga je žena povremeno znala izbaciti i iz spavaće sobe.

Muškarac iz sela Sonnino u Italiji je svoju pet godina mlađu ženu najprije prijavio policiji uz obrazloženje ga zanemaruje i zlostavlja tako što mu ne čisti, ne pere i ne kuha dovoljno. Karabinjeri su to shvatili vrlo ozbiljno i cijeli slučaj su proslijedili sudu.

I sve bi to možda ostalo u domeni dobrog vica da policija i sud pomno nisu proučavaju njegov slučaj mjesecima dok je ženi prijetilo između dvije i šest godina zatvora zbog obiteljskog zlostavljanja.

- To je slučaj koji izgleda kao da je došao negdje iz 1950-ih, a ne iz zemlje u kojoj postoji ravnopravnost spolova - prokomentirala je kasnije sutkinja Mara Mattioli.

Najstariji par koji je ikada tražio razvod, on je imao 99, a ona 96

Nekoliko dana prije Božića 2011. godine djedica iz Italije Antonio C. (99) pregledavao je staru komodu i ispod sloja prašine pronašao pisma. Krenuo ih je čitati i shvatio da je supruga Rosa (96) imala ljubavnika. Bilo je to gotovo 60 godina ranije, no Antonio je 'poludio'.

Pozvao je suprugu koja je u suzama odmah sve priznala. Molila je za oprost, ali on je bio neumoljiv. Ubrzo je zatražio razvod, nakon 77 godina braka, petero djece, desetak unučadi i jednog praunuka.

Još jedan slučaj iz Italije: 90-godišnjak je zatražio razvod kako bi se mogao vjenčati sa 30 godina mlađom ženom koju je upoznao.

- I dan danas postoje slučajevi kakvi nikada prije nisu postojali, ljudi stariji čak i preko 80 godina traže razvod kako bi mogli započeti novi život. U većini slučajeva rastavu traže Talijanke starije od 65 godina - rekao je Gian Ettore Gassani, predsjednik i osnivač Talijanske akademije bračnih pravnika.

Najčešći razlozi za razvod

Prema evidenciji koju vode Ujedinjeni narodi i druge svjetske organizacije, najčešći razlozi za razvod su:

Hrvati se uglavnom razvedu nakon 25 godina

Prema podacima iz 2018. godine Hrvati se najčešće rastaju nakon 25 godina braka, a najmanje u periodu do godine dana braka. Razvod u našoj zemlji pokreće se tužbom jedne strane ili prijedlogom koji podnose obje strane za sporazumni razvod braka.

- Bračni drugovi koji imaju zajedničku maloljetnu djecu dužni su prije podnošenja prijedloga na sudu za razvod braka, podnijeti zahtjev u centru za socijalnu skrb za obvezno savjetovanje. Svrha obveznog savjetovanja je upoznavanje bračnih drugova s mogućnosti da se prethodno uključe u obiteljsko odnosno bračno savjetovalište, upoznavanje s pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka, upućivanje u dobrobit djeteta prilikom donošenja odluka u brakorazvodu te izrada plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi - pojašnjeno je na na internetskoj stranici gov.hr.

