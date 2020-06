Stoga ne \u010dudi da su logo postavili tamo gdje najvi\u0161e ljudi gleda - studije pokazuju da kad se rukujemo s nekim tako\u0111er prvo gledamo u njegovu lijevu stranu odje\u0107e gdje se nalazi logo,\u00a0jer nam desna ruka zakriva taj dio prsa dok je pru\u017eamo.

Dok u ne tako davnoj pro\u0161losti nisu postojale oznake marki, postojali su vojni ordeni, zna\u010dke, bro\u0161evi i sli\u010dne stvari, koje se povijesno gledano nose na lijevoj strani. Neko\u0107 je to imalo veze i sa stranom na kojoj se nalazi srce.

Kada pogledate ve\u0107inu web stranica, njihovi se logotipi uvijek postavljaju s lijeve strane, a glavni razlog je taj \u0161to ljudi u zapadnom svijetu \u010ditaju i pi\u0161u s lijeva na desno - osim arapskog, hebrejskog i farsija, gdje se pisana rije\u010d \u010dita s desna na lijevo.

Logotipi su klju\u010dne komponente marke, a dio su onoga \u0161to marku \u010dini pamtljivom. Prema studiji Nielsen Norman Group, zaklju\u010deno je da se korisnici vi\u0161e sje\u0107aju marki kada se logotipi stavljaju na lijevoj nego na desnoj strani. Tako, da neka marka odlu\u010di postaviti svoj logo s desne strane, sasvim je sigurno da ne bi bili toliko uo\u010dljivi i prepoznatljivi.

Osim toga, ve\u0107ina\u00a0ljudi su de\u0161njaci, a njima je kulturolo\u0161ki zgodnije vidjeti i nositi lijeve logotipe.

Zašto je logo marke na odjeći na lijevoj, a nikad na desnoj strani

Ništa nije slučajnost u marketingu, pa tako ni postavljanje logotipa te postoji psihološki, ali i kulturološki razlog za to, a tradicija seže puno prije današnjih marki - još od doba vojnih odora, nošenja broševa...

<p>Mali ili veliki - logo modne marke odnosno brenda nešto je što odjeću čini prepoznatljivom, a u moderno je doba postao i svojevrsni statusni simbol. No, ono što je zanimljivo - on se baš uvijek nalazi na lijevoj strani odjeće, a izuzetak su velike oznake preko cijelog odjevnog komada. </p><p>I to nije slučajno, tvrde marketinški stručnjaci za <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/why-logos-on-popular-items-are-always-on-the-left-797564/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR3kxp8UmdSEZFIQ8Ym_OyzctJWXuJdh_vjT05c8h_5HBD5vcBw-wt-hUsg">BrightSide</a>, koji su analizirali zašto oznaka na lijevoj strani onog tko nosi odjeću (na desnoj onog tko mu se nalazi preko puta) u psihološkom smislu ima veći utjecaj nego ona na lijevoj.</p><h2>Najuočljiviji na tom mjestu</h2><p>Psihologija s oznakama brenda je poput psihologije prvih dojmova. </p><p>Stoga ne čudi da su logo postavili tamo gdje najviše ljudi gleda - studije pokazuju da kad se rukujemo s nekim također prvo gledamo u njegovu lijevu stranu odjeće gdje se nalazi logo, jer nam desna ruka zakriva taj dio prsa dok je pružamo.</p><h2>I povijesno su se postavljali s lijeve strane</h2><p>Dok u ne tako davnoj prošlosti nisu postojale oznake marki, postojali su vojni ordeni, značke, broševi i slične stvari, koje se povijesno gledano nose na lijevoj strani. Nekoć je to imalo veze i sa stranom na kojoj se nalazi srce.</p><h2>Napravljeni su tako da se mogu čitati</h2><p>Kada pogledate većinu web stranica, njihovi se logotipi uvijek postavljaju s lijeve strane, a glavni razlog je taj što ljudi u zapadnom svijetu čitaju i pišu s lijeva na desno - osim arapskog, hebrejskog i farsija, gdje se pisana riječ čita s desna na lijevo.</p><h2>Tako su nam pamtljiviji</h2><p>Logotipi su ključne komponente marke, a dio su onoga što marku čini pamtljivom. Prema studiji Nielsen Norman Group, zaključeno je da se korisnici više sjećaju marki kada se logotipi stavljaju na lijevoj nego na desnoj strani. Tako, da neka marka odluči postaviti svoj logo s desne strane, sasvim je sigurno da ne bi bili toliko uočljivi i prepoznatljivi.</p><p>Osim toga, većina ljudi su dešnjaci, a njima je kulturološki zgodnije vidjeti i nositi lijeve logotipe.</p>