Zašto je Trump tako narančast?

Gotovo da ne postoji osoba koja, pri spomenu Donalda Trumpa, ne pomisli na tri stvari: crvenu MAGA kapu, prepoznatljivufrizuru i, naravno, upečatljiv narančasti ten. Boja kože američkog predsjednika godinama je predmet fascinacije, ismijavanja i analiza. Ali zašto je Donald Trump tako narančast? Iako je Bijela kuća jednom prilikom službeno objavila da je za sve zaslužna "dobra genetika", stručnjaci i bivši suradnici nude znatno složeniju priču.

Teorije stručnjaka: Samotamnjenje ili solarij?

Stručnjaci za ljepotu i šminku uglavnom se slažu oko jednog - ten Donalda Trumpa nije prirodan. Glavna rasprava vodi se oko metode kojom postiže svoju prepoznatljivu boju.

Jedna od najpopularnijih teorija jest ona o korištenju solarija. Bivša Trumpova savjetnica Omarosa Manigault u svojoj je knjizi "Unhinged" iz 2018. godine tvrdila da je Trump otpustio djelatnika Bijele kuće jer mu nije pravilno postavio solarij. Iste godine, bivši direktor FBI-a James Comey u svojim je memoarima opisao predsjednikovo lice kao "blago narančasto, sa svijetlim bijelim polumjesecima ispod očiju", pretpostavljajući da su nastali od zaštitnih naočala koje se koriste u solariju.

Dr. Tina Alster, dermatologinja i medicinska savjetnica Bijele kuće, već je 2019. bila uvjerena:

- Izgleda više narančasto nego preplanulo - rekla je i dodala da njegova koža već pokazuje oštećenja od sunca - koja su mogla nastati i u solariju. Prirodna sunčeva svjetlost sastoji se od UV-A i UV-B zraka.

Kako bi se osiguralo da se željeni ten razvije posebno brzo, doza UV-A zraka se u solarijima povećava. Štetne UV-B zrake se uglavnom filtriraju. Zbog toga preplanulost iz solarija izgleda više narančasta nego smeđa, a opekline od sunca su rijetke, piše Bild.

Navodno Trump također pati od upalnog stanja kože zvanog rozacea i uzima antibiotike za nju. Solarij i kreme za samotamnjenje posebno su štetne za ovo stanje kože. UV zračenje u solarijima može izazvati pogoršanje rozacee, dok kreme za samotamnjenje mogu dodatno iritirati kožu.

Međutim, mnogi vizažisti odbacuju ovu teoriju.

- Stopostotno sam sigurna da ne koristi solarij jer bi ton kože bio potpuno drugačiji - izjavila je poznata vizažistica Safia Cox.

- Ako pažljivo pogledate njegovu liniju kose, vidjet ćete da je koža tamo vrlo blijeda. To se ne događa u solariju; to je jasan znak da nanosi neku vrstu kremastog proizvoda - dodala je.

S njom se slaže i Kriss Blevens, vizažistica koja je radila sa svim američkim predsjednicima od Jimmyja Cartera naovamo.

- Nekoliko puta sam šminkala gospodina Trumpa i mogu vam reći da je njegovo lice, čak i prije šminke, bilo brončanije od ostatka tijela. Moja je pretpostavka da se oslanja na proizvode za samotamnjenje kako bi održao izgled za koji smatra da je zdrav, vjerojatno zbog života na Floridi - rekla je.

Tajna se krije u korektoru?

The Washington Post je 2019. objavio ispovijesti radnika u Trumpovim odmaralištima. Među detaljima o predsjednikovim neobičnim navikama, poput zahtjeva da u spavaćoj sobi uvijek ima točno dvije i pol kutije Tic Tac bombona, našao se i jedan zapanjujući podatak.

Spremačice su izjavile da su redovito morale donositi nove košulje jer su na ovratnicima ostajale tvrdokorne mrlje hrđave boje od njegove šminke. Radilo se, kako su navele, o proizvodu švicarskog brenda Bronx Colors, Preciznije, o korektoru "Boosting Hydrating Concealer" u narančastoj boji. Jedna od spremačica boju je opisala kao - zastrašujuću narančastu.

Otkriće je izazvalo pravu pomutnju. Švicarska tvrtka iskoristila je publicitet i ponudila akciju: kupite bilo koji proizvod i dobijete narančasti korektor besplatno. No, stručnjaci su odmah istaknuli ključnu stvar: narančasti korektor nije namijenjen za nanošenje na cijelo lice. To je specijalizirani proizvod koji se koristi za neutraliziranje plavih tonova, poput podočnjaka, i nanosi se ispod pudera.

- Narančasta boja nikada se ne koristi samostalno. Njena svrha je neutralizacija. Uopće ne biste trebali vidjeti narančastu boju na licu - objasnila je vizažistica Alexis Androulakis. Čini se da predsjednik, koji prema tvrdnjama bivše glasnogovornice Stephanie Grisham sam nanosi svoju šminku, ovaj proizvod koristi potpuno pogrešno.

Dok se stručnjaci bave metodama, drugi analitičari istražuju "zašto". Zašto bi se netko tko je neprestano pod svjetlima reflektora odlučio za tako neprirodan i često kritiziran izgled? Tania Woloshyn smatra da je odluka o promjeni boje tena povezana s Trumpovim nesigurnostima. "Trump vjeruje da će promjenom prirodne boje kože poboljšati svoj izgled, a time i osjećaj vlastite vrijednosti," napisala je u svom radu iz 2018. godine.

Američka urednica fotografija Emily Elsie ponudila je još zanimljiviju teoriju koja je postala viralna na društvenim mrežama. Ona tvrdi da intenzitet Trumpove boje izravno ovisi o razini stresa.

- Kada je preuzeo dužnost 2017., bio je znatno manje narančast. Kako je mandat odmicao, nanosio je sve više bronzera. Što više stresa, to više šminke - objasnila je.

Primijetila je da je nakon debate s Bidenom u lipnju 2024., kada je vodio u anketama, bronzer gotovo nestao. Međutim, kako se kampanja zaoštravala, boja se vratila, jača nego ikad.

- Vjerujte mi kad vam kažem da ga nikada nismo vidjeli ovakvog - komentirala je njegove fotografije s kraja kampanje.

Trump: Krive su žarulje!

Ove teorije stoje u potpunoj suprotnosti sa službenim objašnjenjem iz Bijele kuće tijekom prvog mandata - da je njegov ten rezultat "dobrih gena". Biološki antropolozi brzo su odbacili tu tvrdnju kao "genetsku besmislicu", objašnjavajući da se boja kože ne mijenja genetski tijekom života, osim u slučaju određenih bolesti.

Sam Donald Trump govorio je da je njegova koža bijela, ali da je štedne žarulje koje mu osvjetljavaju lice čine narančastom. Rekao je kako se on ne izlaže pretjerano sunčevoj svjetlosti. U svijetu politike, gdje je imidž sve, Donald Trump je uspio čak i boju svoje kože pretvoriti u nezaobilaznu temu rasprave.