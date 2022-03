Zašto koža zna postati zelena nakon nošenja određenog nakita? I trik kako to spriječiti

Veliko je razočaranje kada pronađete savršeni prsten, ogrlicu, par naušnica ili narukvicu i nosite ih cijeli dan, a onda vam koža nakon nošenja postane zelena. No, nakon što se osjećaj frustracije umiri, vjerojatno se pitate zašto nakit uopće pozeleni. Odgovor na to pitanje je zapravo vrlo jednostavno, a u nastavku slijede i savjeti kako spriječiti da se to dogodi.

Zašto koža pozeleni kada nosite određeni nakit?

Bakar je najčešći krivac kada je riječ o nakitu koji postaje zelen. Naime, nakit izrađen od bakra može reagirati sa znojem, losionom i drugim proizvodima na vašoj koži i oksidirati. Kada bakar oksidira, prolazi kroz kemijske reakcije koje stvaraju zeleni 'film' na nakitu, koji se zatim prenosi na kožu.

Međutim, bakar nije uvijek kriv.

- Morate biti oprezni s bilo kojom vrstom nakita koji nije čisto zlato ili platina jer nije uvijek definirano koji su metali u leguri nakita. Mnogi ljudi moraju posebnu pažnju obratiti na nikal jednako kao i bakar jer su kožne alergije na nikal česte - kaže Tori Dundas, osnivačica i predsjednica True Curated Designs.

Ta zelena boja nestaje

Neki miješaju ovu pojavu na koži s alergijom na bakar, ali to nije slučaj.

- Važno je napomenuti da je ovo reakcija oksidacije, a ne reakcija kože. To je fizički talog koji je ostao na vašoj koži. Može se obrisati, ali ponekad može biti tvrdokoran - kaže Beatrix Bell iz Beatrixbell Handcrafted Jewelry.

Sve dok se znojite (što je neizbježno), velika je vjerojatnost da će vam koža reagirati s bakrom u kontaktu s nakitom. Unatoč tome, uvijek postoje iznimke. Ako nakon nošenja bakrenog nakita osjetite svrbež ili osip, to može biti znak alergije.

Kako spriječiti da nakit pozeleni?

Srećom, i dalje možete nositi bakreni nakit bez straha od pojave zelene kože. Evo nekoliko savjeta koji mogu spriječiti da vam nakit pozeleni:

