Zašto ljubavnice često požale? Donosimo 10 najčešćih razloga

Biti 'druga osoba' u ljubavnoj vezi često zvuči uzbudljivo i strastveno, ali iza te romantične slike krije se mnogo nerazgovijetnih osjećaja i poteškoća. Kako vrijeme prolazi, laži se gomilaju, grižnja savjesti raste, a odnos postaje nestabilniji
U nastavku donosim 10 najčešćih razloga zbog kojih ljubavnice osjećaju žaljenje.
| Foto: Anna Bizon
Foto: Anna Bizon
1. SKRIVANJE -
1. SKRIVANJE -
Odnosi su često u tajnosti, susreti su skriveni, proživljavaju se u hotelima ili automobilima, što dugoročno može iscrpiti i emocionalno, ali i praktično.
2. LAŽI -
2. LAŽI -
U ljubavničkom odnosu laži su često sastavni dio: laže se partnerima, obitelji, prijateljima, ali i samoj sebi. Te laži stvaraju tjeskobu i nemir.
3. GRIŽNJA SAVJEST -
3. GRIŽNJA SAVJEST -
Svijest o moralnim i društvenim normama (npr. brak) često stvara osjećaj krivnje, posebno ako su uključena djeca ili stabilne obitelji.
4. OSUĐIVANJE -
4. OSUĐIVANJE -
Društvo brzo osuđuje one koji su u takvim vezama. Glasine i tračevi mogu dodatno otežati situaciju i pojačati osjećaj izolacije.
5. LJUBAV ILI ISKORIŠTAVANJE? -
5. LJUBAV ILI ISKORIŠTAVANJE? -
Na početku to može izgledati kao veza bez obaveza, ali s vremenom se mogu pojaviti stvarna osjećanja i bol kad postane jasno da je odnos ponekad jednostavno iskorištavanje.
6. NA ZADNJEM STE MJESTU -
6. NA ZADNJEM STE MJESTU -
Iako je odnos važan, ljubavnica često ne zauzima prioritet u životu partnera, obitelj i supružnik imaju prednost.
7. TEŠKO JE VJEROVATI -
7. TEŠKO JE VJEROVATI -
Kad je temelj veza laganje, povjerenje je gotovo nemoguće. Pitanja poput „Da li doista misli ostaviti supružnika?” često ostaju bez odgovora.
8. DOBIVATE SAMO FRAGMENTE ODNOSA -
8. DOBIVATE SAMO FRAGMENTE ODNOSA -
Nedostaje potpuna povezanost: nema zajedničkih jutara, obiteljskih događaja, spontanih posjeta, veza je fragmentirana.
9. SVE VODI PREMA KRAJU -
9. SVE VODI PREMA KRAJU -
Mnogi izvanbračni odnosi završavaju, ne uvijek razvodom, ali prekidom. Prepreke poput supružnika koji sazna za vezu ili emocionalnog raslojavanja mogu dovesti do kraja.
10. ŽIVOT PROLAZI -
10. ŽIVOT PROLAZI -
Dok se veza vuče bez perspektive budućnosti, život prolazi pored vas. Postoji rizik da propuštate prilike za stabilniju, ispunjeniju vezu i na kraju osjećate žaljenje zbog izgubljenog vremena.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija