Zašto mi je beba puna dlaka i akni te spava otvorenih očiju?

Gledanje u križ

Bebe se ne rađaju sa savršenim vidom, tako da se u prva četiri mjeseca njihove oči mogu kretati neovisno jedno od drugog ili gledati u križ dok ne dobiju kontrolu mišića i nauče kako se fokusirati. Za većinu beba to je normalno, no ako su im oči još prekrižene i s četiri mjeseca treba se obratiti pedijatru, jer bi to mogao biti znak neurološkog, a ne problema s očnim mišićima koji se zovu strabizam. Strabizam pogađa do 5 posto djece i može narušiti vizualni razvoj.

Dlake

iako će neke roditelje mekane dlake nalik na vunu koje beba ima na leđima, ramenima, rukama i nogama šokirati, to je zapravo normalno. Naziv im je lanugo-dlačice i to su prve dlake koje igraju vitalnu ulogu u zaštiti bebine kože i regulaciji njezine tjelesne temperature u maternici. Te dlačice će najvjerojatnije ispasti tjedan ili dva nakon rođenja, ali mogu se i dulje zadržati, no i to je normalno, pogotovo ako se dijete rodilo prijevremeno.

Tkivo na prsima

Ovo je još jedan učinak maminih hormona tijekom trudnoće. Visoka razina estrogena koji cirkulira u krvotocima djevojčica i dječaka može uzrokovati oticanje dojki i mliječni iscjedak iz bradavice u jednoj ili obje dojke nakon rođenja. U novorođenih djevojčica, ovaj hormonalni val također može pridonijeti oticanju vaginalnih usana, kao i vaginalnom iscjedku ili krvarenju.

Iako takve pojave mogu zabrinuti roditelje, one su normalne i trebale bi postupno nestati u prvih nekoliko mjeseci života. Oduprite se nagonu da dodirujete uvećano tkivo što je više moguće, jer to može izazvati iritaciju ili čak infekciju.

Tjemenica

Čak 70 posto dojenčadi razvija masni, žuti, ljuskavi osip na vlasištu unutar prvog mjeseca života i to je sasvim normalno. Taj hrskavi omotač suhih ili mrtvih stanica kože zove se seboreični dermatitis i vjerojatno je uzrokovan maminim hormonima. Srećom, nije zarazan, bolan i ne svrbi te ne zahtijeva lijekove na recept da biste ih se riješili.

Operite bebinu kosu nježnim šamponom, masirajte vlasište mekom četkom i budite strpljivi. Većina slučajeva tjemenice riješit će se u prvoj godini života. Nazovite svog pedijatra ako osip razvije miris kvasca, jer to može ukazivati ​​na infekciju.

Neobična stolica

Bebe puno kakaju i to u širokoj paleti boja i konzistencija zbog kojih se roditelji mogu pitati što je zdravo i što je normalno. Sve bebe odmah nakon rođenja imaju jako tamnu stolicu, a kako izgleda nakon toga uvelike ovisi o tome je li dijete dojeno ili se hrani formulom.

Najčešće, dojene bebe imaju vodenastu stolicu boje senfa, dok bebe hranjene formulama imaju više formiranu stolicu koja je blijedožuta ili smeđa. Neka novorođenčad veliku nuždu obavlja sedam ili osam puta dnevnom, a druge jednom dnevno ili rjeđe. Očekujte da će izgled i učestalost djetetove stolice varirati. Ali ako je crna nekoliko dana nakon rođenja, krvava, bijela ili je odjednom više ili manje učestala, možda bi bilo dobro nazvati pedijatra.

Kihanje

U odraslih osoba prekomjerno kihanje može ukazivati ​​na alergije ili predstojeću bolest, ali kod novorođenčadi pretjerano i dramatično kihanje obično ne treba brinuti. Kihanje pomaže bebama da pročiste zagušenje i čestice koje se nalaze u nosnim prolazima, a budući da su ti prolazi sitni u usporedbi s odraslim osobama, lakše se začepljuju i potrebno ih je češće pročišćavati. Osim ako kihanje ne prate i drugi simptomi poput temperature ili gubitka apetita, to je zdrav i važan znak da živčani sustav vaše bebe ispravno radi.

Trzanje

Još nerazvijeni neurološki sustav znači da se novorođenčad često trese, trza i agresivno maše udovima. Neki čak imaju ritmičke pokrete poput napadaja. Iako bi ovi pokreti bili alarmantni kod odraslih, oni su obično normalni kod vašeg novorođenčeta i polako će nestati kako živčani sustav vaše bebe počne sazrijevati.

Mekani dio na glavi

Bebe se rađaju s mekim, otvorenim dijelovima lubanje zvanim fontanele. Iako je neugodno gledati kako te mrlje pulsiraju s otkucajima srca vašeg djeteta, one zapravo igraju važnu ulogu. Tijekom rođenja omogućuju pomicanje kostiju lubanje, pomažući djetetovoj glavi da prođe kroz porođajni kanal.

Nakon rođenja ostaju dovoljno otvoreni (uglavnom između 7 i 19 mjeseci) kako bi se prilagodili rastućem mozgu vaše bebe. U novorođenčadi se meke mrlje nalaze na vrhu, stražnjem i bočnom dijelu glave i zaštićene su gustom membranom, tako da ih se može nježno ih dodirnuti. Pazite na mekane točke koje su natečene, jer mogu ukazivati ​​na probleme poput dehidracije ili traume glave pa bi mogla biti potrebna medicinska pomoć.

Spavanje s otvorenim očima

Neke bebe spavaju s otvorenim očima, kao rezultat medicinskog stanja zvanog lagoftalmus. Razlog zbog kojeg bebe mogu spavati s otvorenim očima nije poznat, ali to može biti povezano s njihovim jedinstvenim ciklusima spavanja i provođenjem više vremena u REM snu nego odrasli. No to je bezopasno, prilično uobičajeno i ne ukazuje na problem sa spavanjem, objasnila je za New York Times Erika R. Cheng docentica pedijatrije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Indiani.

