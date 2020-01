Zbog zaglavljene kokice među zubima morao operirati srce

Adam Martin (41) iz Engleske umalo je umro zbog trovanja krvi i to zbog jedne obične kokice koja mu se zaglavila između dva zuba.

Vatrogasac koji inače radi u Cornwallu zbog toga je završio u bolnici i imao operaciju na otvorenom srcu.

- Javio sam se zubaru nakon što sam osjetio da su mi desni upaljene. Na kraju mi je dijagnosticiran endokarditis - infekcija koja nastaje kada bakterija uđe u krvotok, piše Daily Mail.

Prvi liječnik nije odmah utvrdio dijagnozu nego ga je poslao kući. Ubrzo je nakon analize krvi završio na operacijskom stolu, a liječnici vjeruju da je Martin bakteriju unio kroz usta. I to dok je noktom i metalnom žicom pokušavao izvaditi dio kokice koji je ostao zaglavljen.

Firefighter has open heart surgery after using a metal NAIL to get popcorn out of his teeth: Adam Martin, a 41-year-old father-of-three from Coverack in Cornwall, developed heart infection endocarditis after he used a pen lid, piece of wire and a metal… https://t.co/mIIwF3uCY8 pic.twitter.com/BFG6L1EUDh