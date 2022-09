Zašto nam se noge tresu nakon dobrog seksa? Terapeutkinja otkrila je li to normalna pojava

Način na koji ljudsko tijelo reagira na orgazam razlikuje se od čovjeka do čovjeka. Mnogima se noge tresu nakon vrhunca, a jeste li se ikad zapitali - zašto se to događa?

To je zapravo rezultat opuštanja cijelog organizma nakon dobrog, euforičnog seksa. Orgazmom se oslobađa nakupljena seksualna napetost i tijelo se jednostavno želi odmoriti i opustiti.

Naime, kad doživimo vrhunac, naše tijelo fizički reagira na to zadovoljstvo. To uključuje, između ostalog, grčenje nožnih prstiju i pojavu vrlo opuštajućih trnaca po cijelom tijelu.

- Kako se uzbuđenje povećava, povećavaju se i otkucaji srca, krvni tlak. Disanje postaje ubrzanije, a koža rumenija - objašnjava seksualna terapeutkinja dr. Laura Vowel iz Velike Britanije.

- Kad dođe do orgazma, mišići u vagini, ponekad i u drugim dijelovima tijela, često se trzaju ili grče. U isto vrijeme mozak oslobađa val dopamina, odgovornog za osjećaj zadovoljstva, i oksitocina, hormona zaslužnoga za povezanost s nekime i maženje - pojasnila je.

- Upravo to je razlog zašto vam se noge mogu tresti nakon orgazma. Vaše tijelo osjeća toliko stvari odjednom, a to pak za posljedicu ima nakupljanje velike napetosti u mišićima, posebno u nogama. Dakle, kada je sva akcija gotova i ponovno se opustite, noge vam se obično tresu - nastavila je dr. Vowel i napomenula da razloga za brigu nema, jer je to sasvim normalna posljedica dobrog seksa, prenosi myimperfectlife.com.

